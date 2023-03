Pourquoi le logiciel de bureau à distance est la clé d’un bureau hybride productif

Lorsque nous sommes entrés en confinement l’année dernière et avons prédit que le bureau hybride était l’avenir du travail, beaucoup étaient encore sceptiques et pensaient que les choses reviendraient à la normale.

Maintenant, avec des centaines d’articles sur le bureau hybride qui éclatent soudainement sur le Web, il semble assez clair que nous nous dirigeons vers un bureau flexible.

Bien que le bureau hybride puisse sembler très intimidant à mettre en place, il est très simple à mettre en place avec un logiciel de bureau à distance comme Splashtop.

Qu’est-ce qu’un logiciel de bureau à distance ? Un logiciel de bureau à distance est simplement un logiciel qui vous permet d’accéder à distance à un ordinateur ou à un appareil à partir d’un autre appareil, à tout moment et de n’importe où. Cet autre appareil peut être un autre ordinateur, une tablette ou même un smartphone.

Deux raisons principales pour lesquelles le bureau à distance est la configuration parfaite pour votre bureau hybride :

1. Le logiciel de bureau à distance offre un pont entre votre bureau physique et partout où le travail peut être effectué

Dans le nouveau monde du bureau, l’hybridité va au-delà du simple fait de permettre aux employés de travailler à domicile. Ils ont besoin d’outils pour être productifs où qu’ils travaillent. Tout est une question de flexibilité.

Les ordinateurs de bureau ont souvent des logiciels coûteux comme Adobe et Revit installés sur eux. Par conséquent, il serait assez lourd et coûteux d’acheter des ordinateurs puissants et des licences logicielles supplémentaires que les employés pourraient utiliser à différents endroits.

C’est là qu’un logiciel de bureau à distance peut vous aider. Il permet aux employés de rester connectés à distance à leurs ordinateurs de bureau et d’avoir accès à tous leurs fichiers et logiciels comme s’ils étaient au bureau. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’installer des ordinateurs ou des licences logicielles supplémentaires sur des sites distants.

Le processus est également assez simple. L’application de bureau à distance doit simplement être installée sur les ordinateurs de bureau et sur les appareils portables secondaires des employés - il peut s’agir d’un ordinateur portable personnel, d’une tablette ou même d’un smartphone.

2. Les logiciels de bureau à distance sont souvent moins coûteux que les VPN, plus rapides à évoluer et offrent de meilleures performances dans un environnement distant

Avant COVID-19, la méthode traditionnelle de travail à distance était via VPN (Virtual Private Network).

Bien que le VPN fonctionne pour les personnes qui ont besoin d’accéder à distance au réseau de l’entreprise et pour effectuer des tâches spécifiques, il n’est pas adapté pour prendre en charge l’ensemble du personnel qui se connecte fréquemment et pendant de longues périodes. Lorsqu’ils sont utilisés par plusieurs personnes à la fois, les VPN deviennent lents et peu fiables. De plus, les VPN sont coûteux à mettre en place pour une main-d’œuvre importante et sont difficiles à mettre à l’échelle.

Contrairement aux logiciels de bureau à distance, les VPN ne peuvent généralement être utilisés qu’avec des appareils fournis par l’entreprise. Ainsi, dans un scénario hybride, une entreprise devrait acheter des appareils supplémentaires pour que les travailleurs distants puissent se connecter et leur permettre d’utiliser le VPN. Cela peut devenir assez coûteux.

Ce n’est pas tout - Maintenir le trafic réseau d’un VPN surchargé peut devenir un danger de sécurité et un désastre qui ne demande qu’à se produire.

D’autre part, les logiciels de bureau à distance comme Splashtop sont conçus pour gérer le travail hybride. Splashtop offre des connexions à distance sécurisées et des performances fiables, sans les défis et les obstacles liés au VPN.

Voilà les deux principales raisons pour lesquelles un logiciel de bureau à distance est le bon choix pour un bureau hybride productif et simple.

Quel poste de travail distant convient le mieux à votre bureau hybride ?

Il existe de nombreux postes de travail distants disponibles, mais en matière de fiabilité, de coût, de facilité d’utilisation et de service client, Splashtop est dans une classe à part avec le score NPS le plus élevé de l’industrie.

Splashtop investit également massivement dans la sécurité et suit un code de conduite robuste pour garantir la sécurité de vos données lors de toutes les connexions de bureau à distance.

L’infrastructure sécurisée de Splashtop est également renforcée par la prévention des intrusions, la sécurité des applications et un large éventail de fonctionnalités de sécurité pour vous fournir l’un des outils de bureau à distance les plus sécurisés du marché.

C’est pourquoi nous sommes le choix de confiance pour de nombreuses grandes marques, notamment Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting et Tapestry.

Donc, si vous explorez une configuration de bureau hybride, nous vous encourageons à essayer notre bureau à distance. Vous pouvez essayer notre logiciel gratuitement à tout moment, sans engagement et sans carte de crédit requise.

