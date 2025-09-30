Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Close up of editing audio files with remote desktop

Vidéo : Utilisation de Remote Desktop pour accéder à l'audition Adobe

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
Mis à jour
Démarrez avec Splashtop
Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Vous avez besoin d'un autre ordinateur pour utiliser Adobe Audition, mais vous n'avez que votre appareil personnel avec vous ?

Splashtop est la solution rapide et simple à ce problème.

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition
Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

Splashtop Remote Access vous permet d’accéder à distance à l’ordinateur distant sur lequel Audition est installé et d’en prendre le contrôle, afin que vous puissiez facilement utiliser le logiciel lorsque vous travaillez à domicile ou en déplacement.

Avec Splashtop, vous pouvez utiliser l'application Adobe Audition qui est installée sur votre ordinateur de travail ou sur un autre ordinateur de bureau à partir de votre propre smartphone, tablette ou ordinateur portable, en lançant une session de bureau à distance dans cet ordinateur. En un clic, vous verrez l'écran distant sur votre propre appareil, et vous pourrez interagir avec l'ordinateur distant comme si vous étiez assis devant lui.

Vous pourrez utiliser Audition et avoir un accès complet à toute autre application ou fichier à partir de l'ordinateur distant, afin de réaliser facilement tout votre travail à distance.

En plus de vous permettre d’utiliser Audition et de voir l’écran distant depuis votre propre appareil en temps réel, Splashtop transmet également un son de haute qualité depuis votre ordinateur distant vers votre appareil local (y compris le son provenant d’ordinateurs Mac distants). Les vitesses de streaming rapides de Splashtop garantissent une synchronisation précise afin que vous puissiez mixer votre audio de manière fluide, utiliser Audition au maximum et perfectionner vos projets, même lorsque vous travaillez à distance. Splashtop Remote Access est la solution dont vous avez besoin pour faciliter le travail à domicile ou en déplacement.

Splashtop vous permet d'accéder à distance à n'importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Commencez un essai gratuit aujourd’hui et constatez par vous-même à quel point il est facile d’utiliser Adobe Audition tout en travaillant à distance !

Commencez maintenant !
Démarrez votre essai gratuit de Splashtop Remote Access
Essai gratuit


Partager
Flux RSSS'abonner

Contenu connexe

A woman in an office using remote maintenance software.
IT & Service d'assistance à distance

Maîtriser la gestion à distance,
la maintenance à distance, le logiciel en 2026 : Un guide approfondi

En savoir plus
Man holding laptop case and mask
IT & Service d'assistance à distance

Alors qu’Omicron fait rage, comment votre entreprise peut-elle facilement passer au travail flexible ?

En savoir plus
An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Apprentissage à distance et Éducation

Solutions d’assistance informatique pour l’enseignement supérieur afin de réduire les temps d’arrêt

En savoir plus
Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT & Service d'assistance à distance

Meilleur logiciel de support à distance pour la téléassistance informatique académique

En savoir plus
Voir tous les articles