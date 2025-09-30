Vidéo : Utilisation de Remote Desktop pour accéder à l'audition Adobe

Vous avez besoin d'un autre ordinateur pour utiliser Adobe Audition, mais vous n'avez que votre appareil personnel avec vous ?
Splashtop est la solution rapide et simple à ce problème.
Splashtop Remote Access vous permet d’accéder à distance à l’ordinateur distant sur lequel Audition est installé et d’en prendre le contrôle, afin que vous puissiez facilement utiliser le logiciel lorsque vous travaillez à domicile ou en déplacement.
Avec Splashtop, vous pouvez utiliser l'application Adobe Audition qui est installée sur votre ordinateur de travail ou sur un autre ordinateur de bureau à partir de votre propre smartphone, tablette ou ordinateur portable, en lançant une session de bureau à distance dans cet ordinateur. En un clic, vous verrez l'écran distant sur votre propre appareil, et vous pourrez interagir avec l'ordinateur distant comme si vous étiez assis devant lui.
Vous pourrez utiliser Audition et avoir un accès complet à toute autre application ou fichier à partir de l'ordinateur distant, afin de réaliser facilement tout votre travail à distance.
En plus de vous permettre d’utiliser Audition et de voir l’écran distant depuis votre propre appareil en temps réel, Splashtop transmet également un son de haute qualité depuis votre ordinateur distant vers votre appareil local (y compris le son provenant d’ordinateurs Mac distants). Les vitesses de streaming rapides de Splashtop garantissent une synchronisation précise afin que vous puissiez mixer votre audio de manière fluide, utiliser Audition au maximum et perfectionner vos projets, même lorsque vous travaillez à distance. Splashtop Remote Access est la solution dont vous avez besoin pour faciliter le travail à domicile ou en déplacement.
Splashtop vous permet d'accéder à distance à n'importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Commencez un essai gratuit aujourd’hui et constatez par vous-même à quel point il est facile d’utiliser Adobe Audition tout en travaillant à distance !