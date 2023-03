Vidéo : Utilisation de Remote Desktop pour accéder à l'audition Adobe

Vous avez besoin d'un autre ordinateur pour utiliser Adobe Audition, mais vous n'avez que votre appareil personnel avec vous ?

Splashtop est la solution rapide et simple à ce problème.

Using Remote Desktop to Access Adobe Audition

Splashtop Business Access te permet d'accéder à distance et de prendre le contrôle de l'ordinateur distant sur lequel Audition est installé, afin que tu puisses facilement utiliser Audition tout en travaillant à la maison ou en déplacement.

Avec Splashtop, vous pouvez utiliser l'application Adobe Audition qui est installée sur votre ordinateur de travail ou sur un autre ordinateur de bureau à partir de votre propre smartphone, tablette ou ordinateur portable, en lançant une session de bureau à distance dans cet ordinateur. En un clic, vous verrez l'écran distant sur votre propre appareil, et vous pourrez interagir avec l'ordinateur distant comme si vous étiez assis devant lui.

Vous pourrez utiliser Audition et avoir un accès complet à toute autre application ou fichier à partir de l'ordinateur distant, afin de réaliser facilement tout votre travail à distance.

En plus de pouvoir utiliser Audition et de visualiser l'écran distant à partir de votre propre appareil en temps réel, Splashtop transmet également un son de haute qualité de votre ordinateur distant à votre appareil local (même le son des ordinateurs Mac distants). Les vitesses de streaming rapides de Splashtop assurent un timing précis, de sorte que vous pouvez mixer votre audio de manière transparente, utiliser Audition au maximum et perfectionner vos projets même lorsque vous travaillez à distance. Splashtop Business Access est la solution qu'il vous faut pour faciliter votre travail à domicile ou en déplacement.

Splashtop vous permet d'accéder à distance à n'importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Splashtop vous permet d'accéder à distance à n'importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.