Top 5 des outils logiciels pour les travailleurs hybrides

Tout au long de 2020 et 2021, de nombreux employés de bureau ont réussi à passer à une routine de travail à domicile. Aujourd’hui, alors que de nombreuses entreprises accueillent de nouveau leurs employés au bureau, les modalités de travail hybrides deviennent rapidement la clé de la productivité. Selon ce récent article de Gartner, 45% de la main-d’œuvre utilisera des configurations hybrides pour travailler à domicile 2 à 3 jours par semaine d’ici 2022.

Qu’est-ce qui motive le passage réussi au travail hybride permanent? Une multitude d’outils logiciels spécialement conçus pour garantir que les travailleurs du savoir peuvent rester concentrés, collaborer et répondre aux normes de travail les plus élevées, quel que soit leur emplacement.

Les 5 types d’outils logiciels qui ont le plus grand impact sur la réussite du travail hybride sont les suivants:

Gestion de projet

Communication en temps réel

Collaboration

Suivi et gestion des équipes

Accès à distance

Ces 5 outils logiciels prennent en charge les travailleurs hybrides les plus performants. Vous comprendrez rapidement pourquoi lorsque vous lirez notre bref synopsis de chacun ci-dessous.

Outils logiciels essentiels pour les travailleurs hybrides

Gestion de projet

Souvent, les travailleurs hybrides participent à plusieurs projets qui impliquent différentes parties prenantes responsables de tâches distinctes, mettant quiconque au défi de garder une trace de tout cela. Rester organisé devient encore plus difficile lorsque certains membres de l’équipe sont à distance.

Les outils de gestion de projet suivent les feuilles de route des projets en temps réel grâce à des tableaux de bord en ligne. Pour les travailleurs qui ne sont pas au bureau, ils ont la certitude de savoir quelles tâches leur sont assignées, quand les tâches doivent être terminées, par qui, et le statut de toutes les autres tâches dans le projet.

Les meilleurs outils de gestion de projet incluent ProofHub, Trello, monday.com, et Workfront.

Communication en temps réel

Pour tenir les membres de toutes vos équipes informés, vous devez vous assurer que toutes les lignes de communication sont ouvertes et facilement accessibles. L’accessibilité est essentielle pour empêcher les gens de prendre du retard, car elle les empêche de manquer une conversation lorsqu’ils sont à la maison ou dans un autre endroit éloigné.

Les outils de communication en temps réel permettent à des équipes entières de publier des messages au sein de groupes pertinents, ce qui permet aux travailleurs hybrides de contribuer à une conversation ou de rattraper les messages passés, même s’ils n’étaient pas disponibles en temps réel. De nombreux outils de cette catégorie ont rapidement gagné en popularité en permettant aux travailleurs hybrides de participer à des discussions en face à face via des appels téléphoniques ou des chats vidéo hébergés sur Internet.

Les principaux outils de communication en temps réel incluent Slack, Teams et Zoom.

Collaboration

Lorsque les membres de l’équipe travaillent dans différents endroits, la collaboration par e-mail ne répond pas aux besoins en temps réel. Les logiciels de collaboration permettent aux travailleurs hybrides de contribuer aux fichiers partagés, de se mettre d’accord sur des problèmes critiques et de progresser continuellement en temps réel.

Les outils de collaboration populaires incluent Asana, Google Drive, Microsoft Teams et Confluence.

Suivi et gestion des équipes

Cette capacité s’est avérée vitale pour les chefs d’équipe tout au long de 2020 et 2021. Si vous êtes un chef d’équipe qui a besoin de travailler à distance, ou si des membres de votre équipe travaillent à la fois au bureau et à la maison, vous devez avoir la capacité de vous assurer que tous les membres de votre équipe sont engagés et contribuent.

Ces outils vous permettent de sonder votre équipe sur son engagement et d’obtenir rapidement des commentaires sur ce qu’elle pense de son travail. Certains outils vous indiquent même à quel point votre équipe est active en suivant le clavier, la souris, l’application et d’autres mesures d’utilisation. Ces outils vous aident à garder votre équipe motivée, tout en vous alertant lorsqu’un membre de l’équipe prend du retard. Les outils logiciels de surveillance et de gestion des équipes incluent Hubstaff, Officevibe et JotForm.

Logiciel d'accès à distance

Peu de choses sont plus frustrantes pour les travailleurs hybrides que d’avoir besoin d’accéder à un fichier ou à une application importante sur leur ordinateur de travail, pour se voir refuser l’accès parce qu’ils ne sont pas au bureau.

Le logiciel d’accès à distance rend les ordinateurs de travail accessibles aux travailleurs hybrides n’importe où, n’importe quand. Vous et votre équipe pouvez accéder en toute sécurité aux ordinateurs de bureau depuis votre domicile et d’autres endroits (cafés, hôtels, aéroports) et les utiliser comme si vous étiez assis juste en face d’eux. Vous pouvez ouvrir n’importe quel fichier et utiliser n’importe quelle application comme vous le feriez au bureau, tout en vous connectant à distance à partir de n’importe quel autre appareil.

Le meilleur outil d’accès à distance pour le travail hybride est Splashtop Enterprise.

Splashtop Business Access est le meilleur logiciel d’accès à distance pour le travail hybride. Plus de 200 000 entreprises et 30 millions de personnes dans le monde utilisent déjà Splashtop pour favoriser le succès de leur travail hybride, bénéficiant de multiples avantages, notamment:

Sécurisez l’accès à distance à tout moment aux ordinateurs de travail, même après les heures normales de travail.

Accès aux ordinateurs Windows, Mac et Linux à partir de tout autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Des outils d'amélioration de la productivité qui vous permettent de transférer des fichiers entre ordinateurs, d'imprimer des documents à distance, de partager votre écran, etc.

Travaillez à distance de manière productive comme si vous étiez au bureau en utilisant votre ordinateur en personne.

Gestion de plusieurs utilisateurs et ordinateurs sous votre compte Splashtop.

« Splashtop est très abordable, simple, rapide à installer sur votre ordinateur et donc facile à accéder à distance et en toute sécurité à votre bureau professionnel où que vous soyez. Je suis tellement reconnaissant pour le service à distance de Splashtop, qui me facilite la vie! » – Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions d’accès à distance de Splashtop peuvent activer vos cas d’utilisation de travail hybride, visitez notre page Splashtop pour le travail à distance et hybride .