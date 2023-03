Top 10 des nouvelles fonctionnalités de Splashtop en 2018

Configurez des alertes pour surveiller l'état de l'ordinateur, l'installation de logiciels, l'utilisation de la mémoire, etc. Créez des combinaisons personnalisées d'alertes et de paramètres ; et appliquez les à des groupes d'ordinateurs. Recevoir des alertes via la console web Splashtop et/ou par courrier électronique. Définir le statut (accusé de réception, résolu), ajouter des commentaires et afficher ou télécharger les journaux de l'historique des alertes. Disponible pour les ordinateurs Windows et Mac.