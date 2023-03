Ce que vous ne saviez pas que vous pouviez faire avec un logiciel d’accès à distance

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le monde si nous avions eu la technologie logicielle d’accès à distance disponible il y a longtemps? C’est ce que nous faisons! Voici ce que le scénario « Houston, nous avons un problème » aurait pu être si l’accès à distance comme Splashtop existait dans les années 1970.

Oui, nous pourrions étirer un peu cela. Mais cette dernière année a été assez difficile en ce qui concerne les cas d’utilisation de logiciels d’accès à distance. Avec la révolution du travail à distance et de l’hybride de 2020, nous avons découvert de nouvelles façons inhabituelles d’utiliser notre logiciel de bureau à distance .



Utilisations inhabituelles de Splashtop Remote Access

1. Diffusion à distance à partir d’un bateau

Bryan Huges de WOWK est un météorologue qui est allé complètement à distance en raison de COVID-19. Bryan a porté sa configuration à distance à un autre niveau.

Il a converti son bateau en salle de rédaction à distance, en utilisant le logiciel d’accès à distance Splashtop pour exécuter les graphiques Weather Lynx! Dans une interview accordée à TVSpy, Brian a déclaré avec enthousiasme que « c’est comme un rêve devenu réalité », car cela lui a procuré un sentiment de liberté qu’il ne pensait pas possible en météorologie.

2. Surveillance à distance des signes vitaux des patients

Koen Van Dulmen, chef de projet de la clinique de détection de l’hôpital Slingeland, a aidé son hôpital à réinventer et à améliorer les soins aux patients en surveillant en permanence les signes vitaux à distance avec le logiciel d’accès à distance Splashtop On-Prem.

Cela a aidé la clinique de détection à réduire les visites inutiles aux patients et à rendre les visites aux patients plus efficaces en permettant à un clinicien de connaître l’état d’un patient à l’avance.

explorant l’étude de cas.

3. Accès à distance aux applications Adobe

Quand il s’agit de logiciels comme Adobe Photoshop, la plupart des gens accèdent généralement au logiciel sur le cloud lorsqu’ils sont loin de leurs ordinateurs principaux. La pandémie nous a appris que l’accès à distance pouvait également être utilisé de la même manière et qu’il s’agissait souvent d’un moyen plus efficace d’accéder aux logiciels Adobe à distance. Cette dernière année, il a été utilisé par de nombreux professionnels du domaine créatif pour accéder à distance aux logiciels Adobe hébergés sur leurs ordinateurs de bureau, depuis l’extérieur du bureau - sans décalage!

Voici comment cela a fonctionné. Après avoir installé le logiciel d’accès à distance sur des appareils sur site et hors site, les professionnels de la création ont pu utiliser un logiciel d’accès à distance pour accéder à distance aux applications de bureau Adobe Creative Cloud à partir de n’importe quel appareil , instantanément et en temps réel, et utiliser leur puissant ordinateur distant comme s’ils étaient assis devant.

Ce cas d’utilisation est devenu particulièrement populaire pour les écoles qui avaient besoin de fournir à leurs étudiants distants un accès aux ordinateurs du campus et aux puissants logiciels qui y étaient hébergés.

4. Produire et réaliser un film d’horreur à distance!

En raison du confinement, Katherine Sweetman s’est retrouvée embauchée pour diriger une partie de la production de contenu à distance. Après s’être efforcée de trouver comment produire à distance, elle a trouvé le logiciel d’accès à distance Splashtop.

Après l’avoir testé pour la visualisation à distance pour la direction à distance, Katherine a constaté qu’il fonctionnait assez bien. Si bien qu’elle a produit à distance un court métrage d’Halloween avec le logiciel d’accès à distance Splashtop. Katherine explique comment dans son blog « Comment réaliser un film 100% à distance ».

Comment allez-vous utiliser l’accès à distance Splashtop ?

Bien que la diffusion à distance, la surveillance à distance pour les soins de santé, la conception à distance sur Adobe et la production à distance d’un film d’horreur avec accès à distance puissent sembler étranges, nous pouvons nous attendre à ce que des cas d’utilisation plus inhabituels émergent à mesure que le travail à distance continue de changer le monde. Alors pourquoi pas l’astronomie ? Notre premier exemple n’est pas si poussé après tout.

Première fois que vous entendez parler d’un accès à distance ? En savoir plus sur ce que c’est et essayer notre logiciel gratuitement. Bien que vous ne l’utilisiez peut-être pas pour produire à distance un court métrage d’horreur, vous constaterez que l’accès à distance peut être très pratique pour vous permettre de travailler de manière productive à domicile - ou n’importe où vous le souhaitez.