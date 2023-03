L'hybride peut-il le sauver ?

4 millions.

Selon une étude récente du département du travail américain, c'est le nombre de travailleurs qui ont quitté leur emploi depuis avril 2021. La rotation massive des employés a conduit les États-Unis à ses plus hauts niveaux de démission volontaire depuis des générations et a été baptisée "la grande démission."

Un changement complet d'état d'esprit dans notre façon de travailler

Bien que plusieurs tendances convergentes soient à l'origine de la "grande démission", le facteur principal est un changement complet de mentalité concernant l'intersection du travail et de la vie personnelle.

Dans une interview récente avec Axios, Betsey Stevenson, économiste à l'Université du Michigan, a déclaré qu'en raison de la longue période de travail à domicile pendant la pandémie, les gens ont eu un peu plus d'espace pour se demander : "Est-ce vraiment ce que je veux faire ?".

Les travailleurs ne redéfinissent pas seulement ce qu'ils veulent faire, mais aussi comment ils veulent le faire.

"Je quitterais certainement mon poste actuel si on me rappelait au bureau à plein temps," dit S. Poore, un ingénieur qui travaille dans un bureau depuis 15 ans. "Et la raison en est que j'en ai assez des journées où nous nous asseyons au bureau juste pour dire que nous l'avons fait ; j'aimerais que ce soit hybride et que nous venions pour des réunions ou des démos spécifiques en personne."

Comme S. Poore, un nombre croissant de cols blancs pensent à partir pour des conditions de travail et des opportunités plus flexibles.

Bien qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup de points bas au cours de l'année dernière en raison de la pandémie, notre condition de travail à domicile obligatoire a montré que les gens peuvent être très productifs en travaillant de chez eux tout en profitant d'avantages tels que l'élimination du temps de trajet, ainsi que les économies réalisées sur les péages, l'essence et les tarifs des trains ou des bus. Parmi les autres avantages, citons une plus grande souplesse dans l'organisation de la garde des enfants, ainsi qu'une moindre exposition au COVID-19 et à d'autres maladies facilement transmissibles comme la grippe.

Le travail à distance n'est pas pour tout le monde

Alors que certains employés envisagent de quitter leur rôle si leur entreprise les rappelle dans un bureau physique, d'autres encore envisagent de partir si leur organisation décide de passer entièrement à distance.

Une étude récente de Sharp Corp. a révélé que 60 % de six mille cols blancs regrettaient de ne pas travailler avec des collègues au bureau et s'inquiétaient du risque de se voir refuser des opportunités s'ils adoptaient pleinement un modèle de travail à distance.

Qu'est-ce que cela signifie pour la grande résignation ? Lorsqu'il s'agit de redéfinir le travail, il y a des options, des défis et même des opportunités. Un bureau entièrement distant ou non pourrait influencer les cols blancs à démissionner en fonction de leur affinité avec le travail à distance.

Les employés et les employeurs devront se rencontrer à mi-chemin. C'est là qu'une configuration de travail hybride peut être utile.

Le bureau hybride - Peut-il sauver la grande démission ?

Le bureau hybride donne aux employés la possibilité de travailler à la fois depuis le bureau de l'entreprise, à la maison ou à l'endroit de leur choix.

Les organisations peuvent soit définir des horaires de travail hybrides qui précisent les dates et les heures auxquelles les employés sont censés travailler au bureau, soit donner aux employés l'autonomie de choisir leur horaire hybride.

Bien que la configuration de bureau hybride la plus courante soit le " 3-2-2 " (travailler trois jours à la maison, deux jours au bureau), l'hybride consiste à offrir la flexibilité de venir au bureau selon les besoins. Cela pourrait alors signifier qu'un employé pourrait choisir un jour au bureau et quatre jours à la maison.

Selon une étude américaine de 2021 de PwC, lorsqu'il s'agit des préférences des employés concernant leur lieu de travail :

28% veulent travailler à distance cinq jours par semaine.

35% préfèrent deux ou trois jours

10% penchent pour quatre jours

10% veulent travailler au bureau pendant un jour

8% veulent travailler au bureau toute la journée

Il semblerait donc qu'il n'y ait pas de solution unique en ce qui concerne le bureau hybride.

Le bureau hybride consiste à trouver le bon équilibre pour l'entreprise et les employés et à offrir le meilleur des deux mondes : la flexibilité de travailler à domicile à temps partiel et l'avantage des interactions au bureau.

Cela fait du bureau hybride une solution potentielle pour atténuer une partie du roulement attendu de la grande démission.

Selon une petite enquête LinkedIn menée par Splashtop, lorsque nous avons demandé à cinquante-sept professionnels si le travail hybride pouvait " " nous sauver de la grande démission "," 86% ont répondu par l'affirmative.

Certains employés, comme le concepteur web de Coffee Semantics, Jamie Hickey, défendent fermement le bureau hybride. Jamie a lancé une pétition de travail en déclarant que lui et ses vingt-deux collègues partiraient dans d'autres entreprises si on ne leur proposait pas une option hybride, car ils croient fermement qu'ils peuvent faire leur meilleur travail de n'importe où.

Quelle est la meilleure technologie pour mettre en place un bureau hybride ?

Alors que les entreprises du monde entier réfléchissent à la meilleure façon de permettre un travail et des bureaux hybrides, beaucoup d'entre elles doivent relever le défi de savoir comment offrir de la flexibilité par le biais et avec la technologie qu'elles déploient.

Nous avons découvert que la clé est de rendre la connexion entre le bureau à domicile et le bureau distant aussi transparente et indolore que possible.

Avant la pandémie, comme le travail à domicile était souvent une exception, de nombreux services informatiques proposaient des VPN (réseaux privés virtuels) comme moyen de se connecter au bureau à distance.

Cependant, lorsque des millions de travailleurs ont été renvoyés chez eux pour travailler, les VPN ont commencé à montrer leurs insuffisances. Conçus à l'origine pour les utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux réseaux de l'entreprise pendant de courtes durées, les VPN ont été dépassés lorsque des effectifs entiers sont restés connectés par VPN toute la journée. Les VPN étant utilisés bien au-delà de leur conception initiale, les services informatiques les ont souvent trouvés lents, compliqués à exploiter pour les utilisateurs et coûteux à déployer.

Une alternative aux VPN pour des milliers d'entreprises a été le logiciel d'accès à distance de Splashtop. En offrant des connexions super rapides, en prenant en charge tous les types de systèmes d'exploitation et en intégrant la facilité d'utilisation, de nombreuses entreprises ont trouvé que c'était une alternative abordable aux VPN traditionnels.

Qu'est-ce que le logiciel d'accès à distance et comment fonctionne-t-il ?

Le logiciel d'accès à distance (ou bureau à distance) permet de contrôler n'importe quel ordinateur à distance. Les utilisateurs installent le logiciel de bureau à distance sur leurs ordinateurs de bureau et se connectent à distance à la maison en utilisant leurs ordinateurs portables. Les utilisateurs ont accès à tous les logiciels et fichiers comme s'ils étaient assis devant leur ordinateur au bureau.

