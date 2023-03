Résolvez les problèmes informatiques de votre famille avec l’accès à distance

C’est la saison des fêtes, ce qui signifie passer du temps en famille. Pour toute personne ayant des membres de la famille ayant des problèmes technologiques, cela signifie des semaines, voire des mois, de questions et de problèmes à résoudre. Vous ne voulez pas les couper du monde extérieur, mais vous ne voulez pas non plus passer toute votre visite à traiter avec leur liste de choses à faire en matière de technologie.

Et si nous vous disions qu'il existe un moyen de résoudre leurs problèmes informatiques, à distance, toute l'année ? Avec l'accès à distance de Splashtop, vous pouvez profiter pleinement de votre temps et de vos vacances.

Une solution d'accès à distance vous permet de résoudre les problèmes avec – ou pour – vos parents en temps réel. Fini les appels téléphoniques confus et souvent désagréables où ils essaient de vous expliquer ce qui ne va pas sans maitriser le vocabulaire technique nécessaire pour se faire comprendre.

Bien que certains systèmes d'exploitation intègrent des options d'accès à distance, il y a de bonnes raisons de préférer l'utilisation d'un outil comme Splashtop.

Oups, mamie utilise un système d'exploitation différent

Lorsque vos proches utilisent tous des appareils similaires, il est facile de les aider car les systèmes d'exploitation Windows et Mac ont tous deux des outils d'accès à distance intégrés. Mais que se passe-t-il lorsque votre grand-mère refuse de changer de système, car elle est habituée à celui qu'elle utilise depuis les années 90 ? Un outil d'accès à distance dédié, comme Splashtop, vous permet d'accéder aux appareils de vos proches, quels que soient le système d'exploitation et la marque de leur appareil.

Installez-vous dans le siège du conducteur avec l’accès à distance

Si vous avez déjà essayé de parler à votre père d’un problème via FaceTime, vous avez probablement souhaité pouvoir utiliser l’appareil vous-même. Avec l’accès à distance à son ordinateur, c’est possible ! Fini : « Tournez l’appareil photo pour que je puisse voir l’écran », « Attendez, remontez - j’avais besoin de voir ça » ou « Non, non, vous devez cliquer sur le bouton en bas de l’écran. Le fond! » Lorsque vous avez accès à son ordinateur, vous pouvez voir exactement ce que vous devez voir et cliquer exactement où vous devez cliquer.

Vous n'avez même pas besoin d'être sur un ordinateur. Splashtop vous permet d'accéder à distance aux PC et Mac Windows depuis un smartphone, une tablette ou un autre ordinateur. Il vous suffit d'installer l'application Splashtop sur les appareils auxquels vous souhaitez accéder. Regardez cette démonstration de Splashtop Business Access pour voir à quel point il est facile de se lancer.

Splashtop dispose de fonctionnalités très pratiques telles que :

Impression à distance

Transfert de fichiers sécurisé

Vue de groupe

Une sécurité robuste

Bonus supplémentaire : pendant votre séjour loin de chez vous, vous pouvez accéder à votre propre ordinateur depuis n'importe quel appareil !

En cas d’urgence

Dans certaines situations, disposer d'un accès à distance permettant un accès sans surveillance est plus qu'une simple question de commodité. Disons que vous êtes légalement chargé d'administrer les affaires d'un oncle. Sans accès à distance, vous devriez faire un long trajet et tenter désespérément de trouver le bon mot de passe pour accéder à son compte. Avec l'accès à distance, vous pouvez accéder à son ordinateur depuis votre propre appareil en cinq minutes. Ensuite, vous pouvez vous connecter à son compte bancaire et faire les gestions nécessaires.

Splashtop est doté de fonctions de sécurité intégrées, comme l'authentification multifactorielle, qui garantissent que seul vous (et les utilisateurs autorisés) pouvez accéder à l'ordinateur à distance. Votre sécurité est notre priorité absolue.

Quand les escrocs et les pirates informatiques viennent frapper à votre porte

Nous vivons dans un monde où les escrocs ne s'attaquent pas seulement à ceux qui n'y connaissent rien en informatique, mais à tout le monde. Et oui, une solution d'accès à distance peut même aider à protéger vos parents contre certaines de ces escroqueries. Lorsque vous avez la possibilité d'accéder à distance à leur ordinateur, vous pouvez installer un bloqueur de virus et partager en toute sécurité des fichiers importants directement avec eux au lieu de passer par un e-mail ou un support USB. Avec l'augmentation générale de la cybercriminalité, il est important d'assurer la sécurité de vos proches.

Un excellent service client (dans les cas où VOUS avez besoin d'aide)

En tant que référent technique de la famille, vous savez qu'il arrive que les choses ne fonctionnent pas comme prévu et que l'on a parfois besoin d'une aide supplémentaire. Lorsque cela se produit, il est important que votre produit s'accompagne d'une bonne assistance et d'un service client facilement joignable. Splashtop est là pour vous avec le meilleur support client de sa catégorie. Nous vous aiderons à résoudre tous vos problèmes pour que vous puissiez retourner siroter votre chocolat chaud en un rien de temps.

Offrez à votre famille (et à vous-même) le cadeau de l’accès à distance

Même si vos parents ou d'autres membres de votre famille sont relativement à l'aise avec l'informatique, ils continuent de faire appel à vous pour obtenir de l'aide lorsqu'ils rencontrent un problème. Et si le « Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer l'ordi ? » fonctionne parfois, le problème peut s'avérer plus complexe à résoudre. Splashtop est là pour vous aider pour tout, du partage de fichiers à l'impression à distance. Cette année, épargnez à tout le monde des maux de tête et offrez à votre famille le cadeau de l'accès à distance.

Épargnez-vous des maux de tête durant les fêtes, essayez dès aujourd'hui Splashtop Business Access !

Essai gratuit