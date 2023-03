Présentation de Splashtop Connector : RDP via un accès à distance de nouvelle génération

Découvrez comment le nouveau Splashtop Connector peut répondre à vos besoins en matière de sécurité et de productivité en utilisant le protocole RDP via un accès à distance de nouvelle génération.

Imaginez que votre solution d'accès et de support à distance permette à vos utilisateurs de faire ce qui suit, sans VPN :

Intervenir sur les ordinateurs de réseaux internes non connectés à Internet ou qui ne permettent pas l'installation d'une application tierce

Utiliser les services des terminaux existants pour profiter de sessions de bureau individuelles sur le même ordinateur ou exécuter à distance une application spécifique sans vous connecter à un bureau à distance complet

Accéder aux ordinateurs à distance sans être sur le même réseau

Accéder aux systèmes sans la présence d'un agent grâce à un logiciel d'accès à distance installé sur une seule machine du réseau

Ce ne sont là que quelques-unes des puissantes fonctionnalités du nouveau Splashtop Connector. Il permet aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs via le protocole RDP, directement à partir de l’application Splashtop Business pour l’accès et le support à distance.

Quel est l'intérêt d'utiliser le protocole RDP via un accès à distance de nouvelle génération ?

Deux raisons importantes viennent à l'esprit : répondre à vos besoins en matière de sécurité et de productivité.«

Imaginez un scénario dans lequel votre technicien doit assurer le support de nombreux ordinateurs qui se trouvent tous sur un réseau fermé. Ces ordinateurs n'ont probablement pas d'accès à Internet ou sont soumis à des politiques de pare-feu strictes. En outre, il se peut que votre politique de sécurité bloque l'utilisation d'une application d'accès à distance tierce sur ces ordinateurs. Votre technicien a peut-être l'habitude d'utiliser un VPN pour assurer le support de tous les ordinateurs fonctionnant sous ces restrictions de sécurité. Il se peut même qu'il ait dû mettre en place un processus de connexion peu pratique (en utilisant plusieurs applications) pour se connecter à distance.

Imaginez maintenant qu'il suffise au service informatique d'installer Splashtop Connector sur une seule machine du réseau fermé. Cette machine unique agit comme un pont ou une porte d'entrée qui permet à votre technicien de se connecter à tous les autres ordinateurs du même réseau via le protocole RDP, sans rien installer sur les autres ordinateurs. Votre processus de travail s'en trouve simplifié et il ne faut désormais qu'une seule application pour se connecter.

À plus grande échelle, Splashtop Connector permet à un technicien d'assister à distance une grande entreprise possédant plusieurs succursales dans le monde. En installant Splashtop Connector sur une seule machine dans chaque succursale, le technicien peut toutes les prendre en charge simultanément.

Voici un exemple de la puissance de Splashtop Connector en action au sein d'une société de facturation dentaire :

L'entreprise compte un réseau de 1800 prestataires qui ont à leur disposition une équipe d'administration informatique interne pour les aider. Cette équipe est également chargée d'assurer le support de l'ERP et des autres logiciels fonctionnant sur des ordinateurs Windows dans ses bureaux dentaires. Chaque cabinet ne dispose que d'un ou deux serveurs, de sorte que plusieurs prestataires se connectent souvent au même serveur pour utiliser l'application ERP.

Avant d'utiliser Splashtop Connector, l'entreprise était obligée de suivre un processus de travail compliqué et personnalisé pour pouvoir gérer plusieurs sessions de service de bureau à distance (RDS) sur le même serveur. Avec Splashtop Connector, elle a simplifié son processus de travail et permis à plusieurs prestataires d'accéder au même serveur. En outre, le service informatique a désormais la possibilité de limiter l'accès des prestataires à la seule application ERP, en fonction des besoins de sécurité du client.

En effet, Splashtop adopte une approche globale de la sécurité, comme en témoigne l’ensemble des fonctionnalités de sécurité proposées. Les connexions passant par Splashtop Connector utilisent un chiffrement de bout en bout et le protocole TLS/AES-256 sur Internet.

Non seulement l'entreprise a réduit ses coûts de manière significative, mais elle a également gagné en efficacité en consolidant son ensemble d'outils. Elle n'a plus à synchroniser les mises à jour et les correctifs de différents logiciels (ce qui sollicite généralement beaucoup les ressources informatiques). Désormais, ils utilisent Splashtop Enterprise qui leur sert de console centralisée pour permettre à leurs techniciens informatiques internes de gérer les ordinateurs et de venir en aide aux prestataires de son réseau.

Gagnez en efficacité dès la conception, sans rogner sur la sécurité

Le VPN n'a jamais été conçu pour répondre aux besoins actuels de télétravail ou pour assurer la sécurité des entreprises face aux menaces de cybersécurité qui existent aujourd'hui. Les risques de sécurité ont augmenté et il est désormais plus important que jamais de protéger votre entreprise et de vous protéger vous-même.

Le logiciel d’accès et de support à distance de nouvelle génération de Splashtop est conçu pour gérer un trafic élevé. Il permet un accès complet ou partiel aux fichiers et applications de l’ordinateur distant, quel que soit l’environnement réseau. Le contrôle granulaire des autorisations et l’utilisation de ports de communication Web standard rendent Splashtop plus sûr et plus adapté que le VPN et le RDP classique pour les environnements de télétravail ou de travail flexible. En d’autres termes, Splashtop Connector a été conçu en ayant à l’esprit la sécurité et l’efficacité de votre entreprise.

Essayez la fonctionnalité Splashtop Connector proposée avec Splashtop Enterprise dès aujourd'hui.

