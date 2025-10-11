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Travailler à domicile et COVID-19 dans l'actualité

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Comment se préparer au coronavirus

Le New York Times a mis en place une page de ressources utiles sur la façon de se préparer au coronavirus. Celui-ci contient des informations directes du CDC et est continuellement mis à jour.
Vous devriez ajouter ceci à vos favoris.

Carte de voyage pour l'alerte au coronavirus

Vous prévoyez de voyager ? Vous trouverez ci-dessous une carte des zones à éviter. Cliquez sur la carte pour obtenir des informations en temps réel.

Source : Healthmap.org

64 conseils d'experts pour rester en bonne santé et productif quand on travaille à domicile

Que vous soyez un vétéran ou un novice du travail à domicile, la FMH n'est pas aussi facile et amusante qu'on pourrait le croire. Dans cet article, ZDNet interroge 64 travailleurs à distance experts du monde entier sur les meilleurs conseils pour travailler à domicile.

Le télétravail au milieu des coronavirus tout en étant parent

Dans cet article de USA Today, Kim Komando partage plusieurs outils technologiques existants qui permettent de continuer à travailler en tant que parents.

Le Coronavirus pourrait en fait rendre le travail à domicile plus courant

Selon une enquête de Workhuman, seul un tiers de la main-d'œuvre américaine travaille à domicile. Cet article examine comment le Coronavirus affecte cette tendance et ce que les employeurs doivent faire.

Davantage d'entreprises technologiques fournissent gratuitement des outils de travail à distance pendant l'épidémie de coronavirus

Comme Splashtop, de nombreux établissements technologiques étendent leurs services pour rendre le travail à distance possible à un plus grand nombre d'entreprises. C'est le cas de Microsoft, Cisco, Zoom et Google.

Le coronavirus et l'expérience de travail à distance que personne n'a demandé

Matt Mullenweg, le PDG d'Automattic, parle de l'importance de fixer les bonnes attentes et de faire confiance aux employés qui travaillent à domicile. Automattic est l'entreprise à l'origine de WordPress, et ils sont totalement distants depuis des années.

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