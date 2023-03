Essayez gratuitement la meilleure solution d'accès à distance Splashtop

Les solutions de bureau à distance de Splashtop sont hautement appréciées et utilisées par plus de 30 millions de personnes. Vous pouvez essayer Splashtop gratuitement dès maintenant et découvrir pourquoi tant de gens choisissent Splashtop.

Splashtop Business Access vous offre un accès à distance rapide, simple et sécurisé, au meilleur qualité-prix du marché. Vous pouvez commencer avec cette solution primée gratuitement en vous inscrivant à un essai gratuit! Aucune carte de crédit et aucun engagement requis.

Une fois inscrit, vous aurez un accès complet à la puissante solution de bureau à distance de Splashtop. Vous pourrez accéder à distance à vos ordinateurs Windows et Mac à partir de tout autre appareil Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

Qu'est-ce que Splashtop Business Access?

Splashtop Business Access est un logiciel de bureau à distance conçu pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs ordinateurs lors de leurs déplacements. Une fois configuré, vous pouvez ouvrir Splashtop Business sur votre ordinateur, tablette ou appareil mobile et sélectionner votre ordinateur distant pour vous y connecter instantanément.

Au cours d’une session d’accès à distance, vous aurez l’impression que votre ordinateur distant était juste devant vous afin que vous puissiez facilement prendre le contrôle de votre ordinateur et travailler dans n’importe lequel de vos fichiers ou applications. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de ne plus être devant votre ordinateur. Vous pourrez y accéder de n’importe où, et à tout moment avec Splashtop.

En plus d'être la plate-forme d'accès à distance la plus rapide et la plus fiable, Splashtop Business Access est équipé d'outils et de fonctionnalités que l'on ne trouve pas dans d'autres produits. Transférez des fichiers, imprimez des documents à distance, bavardez sur le chat, affichez plusieurs moniteurs à la fois, et plus encore. Maximiser votre temps et votre productivité!

Je peux accéder à mon bureau de travail où que je sois et travailler en toute confiance. Me donne la flexibilité dont j’ai besoin pour mélanger le travail et la vie personnelle. - Bobby Bottom, électrique intégré

Comment démarrer gratuitement?

Vous pouvez profiter gratuitement de Splashtop Business Access en quelques minutes! Pour commencer, accédez à notre page d'inscription à l'essai gratuit et créer votre compte Splashtop.

Installez l'application gratuite Splashtop Business

Ensuite, vous pouvez télécharger l’application gratuite Splashtop Business sur l’appareil à partir duquel vous serez à distance . Il s’agit de l’appareil que vous utiliserez pour accéder à votre ordinateur distant. L’application Splashtop Business est disponible pour Windows, Mac, iOS, Android et plus encore. Vous pouvez également accéder à www.splashtop.com/app sur votre ordinateur ou votre appareil mobile pour télécharger l’application.

Avec Splashtop Business Access, vous pouvez télécharger et utiliser l’application Splashtop Business sur un nombre illimité d’appareils. Il n’y a pas de limite.

Installez Splashtop Streamer sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder

Pour obtenir la configuration de l'ordinateur à distance , connectez-vous à votre compte Splashtop sur https://my.splashtop.com et sélectionnez «Ajouter un ordinateur». Cela vous amènera à la page de déploiement où vous obtiendrez un lien que vous pouvez envoyer à l'ordinateur sur lequel vous souhaitez vous connecter à distance. Ouvrez le lien depuis cet ordinateur et il vous amènera à une page où vous pouvez télécharger le programme d'installation et suivre des instructions simples pour le configurer.

Vous êtes désormais prêt pour l'accès à distance! Ouvrez simplement l'application Splashtop Business, sélectionnez votre ordinateur dans la liste et vous y serez connecté instantanément pour un accès à distance rapide.

J’ai testé plusieurs options d’accès à distance au cours du mois dernier et Splashtop a été de loin le meilleur pour nos besoins. Bravo à l’équipe de Splashtop pour avoir mis en place un excellent package, avec des options utiles / pratiques. J’ai besoin d’un produit et d’une entreprise en qui je peux avoir confiance et sur laquelle je peux compter... Continuez votre bon travail. - Darryl Collins

