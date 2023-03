Raisons clés pour lesquels les télé-travailleurs choisissent Splashtop

Le travail à domicile nous accompagne depuis plus de six mois. Chaque semaine qui passe, nous voyons de plus en plus de travailleurs à distance se tourner vers Splashtop pour obtenir une meilleure solution d'accès à distance afin de les aider à améliorer leur expérience de travail à distance.

Pourquoi les travailleurs à distance passent-ils à Splashtop ? Lorsque l'on compare Splashtop à d'autres outils d'accès à distance, Splashtop excelle en tant que logiciel d'accès à distance préféré pour le travail à distance.

En fait, lors d'un récent échantillonnage de nouveaux utilisateurs, Splashtop a obtenu des notes élevées dans des domaines tels que

Installation rapide

Caractéristiques souhaitées du produit

Vitesse et performance pour un usage quotidien

Une assistance clientèle réactive

Un utilisateur récent de la version d'essai a déclaré : " Votre produit est très—facile à utiliser, comparé à RemotePC, TeamViewer et LogMeIn, que j'ai tous utilisés ou que j'utilise actuellement ". Un autre utilisateur de la version d'essai a proposé cette note de comparaison : " Splashtop a un meilleur taux que Microsoft 10 Remote Desktop Connect ".

D'autres trouvent qu'ils sont impressionnés par les connexions à distance hautes performances de Splashtop. Un utilisateur a déclaré : "Cette solution a grandement amélioré ma vitesse de connexion !" Avec Splashtop, vous pouvez diffuser du 4k/5k à 40fps. Vous pouvez également accéder à vos vidéos ultra-haute résolution, vos modèles, vos autres fichiers et vos applications sur vos postes de travail comme si vous étiez assis juste en face !

En ce qui concerne les performances pour le travail à distance en voyage, un nouvel utilisateur a pu constater l'amélioration dès qu'il est passé à Splashtop : "J'ai utilisé Splashtop sur mon ordinateur portable lors de mes voyages au Portugal et en Espagne. Aucun problème n'est encore apparu. Joli produit !"

J'apprécie vraiment vos équipes d'assistance clientèle", a déclaré un utilisateur interrogé sur son expérience globale avec Splashtop. Splashtop emploie une équipe d'assistance à la clientèle basée aux États-Unis qui est facilement disponible pour aider les utilisateurs chaque fois qu'ils en ont besoin.

Un utilisateur a déclaré : "Service fantastique—merci ! C'est un meilleur service que vos proches rivaux, et à un prix abordable".

Essayez gratuitement Splashtop Remote Access pour travailler à distance

Saviez-vous que :

Splashtop bénéficie de la confiance de 30 millions d'utilisateurs professionnels et d'entreprises.

Splashtop dispose de nombreuses fonctions d'amélioration de la productivité, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l'impression à distance, le chat, le réveil à distance, l'enregistrement de session, etc.

Splashtop fonctionne sur plusieurs plates-formes, ce qui signifie que vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chrome OS.

Splashtop a été déployé par des individus, de petites équipes et des organisations entières pour permettre le travail à distance. Commencez dès maintenant avec un essai gratuit pour le voir par vous-même.

Essai gratuit

Ou en savoir plus sur l'accès à distance Splashtop pour le travail à distance.