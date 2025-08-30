Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Man using a laptop in a cafe, possibly working remotely with Splashtop

Raisons clés pour lesquels les télé-travailleurs choisissent Splashtop

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
Mis à jour
Démarrez avec Splashtop
Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Le travail à domicile nous accompagne depuis plus de six mois. Chaque semaine qui passe, nous voyons de plus en plus de travailleurs à distance se tourner vers Splashtop pour obtenir une meilleure solution d'accès à distance afin de les aider à améliorer leur expérience de travail à distance.

Pourquoi les télétravailleurs passent-ils à Splashtop ? Lorsque l’on compare Splashtop avec d’autres outils d’accès à distance, Splashtop excelle en tant que logiciel d’accès à distance privilégié pour le télétravail.

En fait, lors d'un récent échantillonnage de nouveaux utilisateurs, Splashtop a obtenu des notes élevées dans des domaines tels que

  • Installation rapide

  • Caractéristiques souhaitées du produit

  • Vitesse et performance pour un usage quotidien

  • Une assistance clientèle réactive

Un utilisateur récent de la version d'essai a déclaré : " Votre produit est très—facile à utiliser, comparé à RemotePC, TeamViewer et LogMeIn, que j'ai tous utilisés ou que j'utilise actuellement ". Un autre utilisateur de la version d'essai a proposé cette note de comparaison : " Splashtop a un meilleur taux que Microsoft 10 Remote Desktop Connect ".

D'autres trouvent qu'ils sont impressionnés par les connexions à distance hautes performances de Splashtop. Un utilisateur a déclaré : "Cette solution a grandement amélioré ma vitesse de connexion !" Avec Splashtop, vous pouvez diffuser du 4k/5k à 40fps. Vous pouvez également accéder à vos vidéos ultra-haute résolution, vos modèles, vos autres fichiers et vos applications sur vos postes de travail comme si vous étiez assis juste en face !

En ce qui concerne les performances pour le travail à distance en voyage, un nouvel utilisateur a pu constater l'amélioration dès qu'il est passé à Splashtop : "J'ai utilisé Splashtop sur mon ordinateur portable lors de mes voyages au Portugal et en Espagne. Aucun problème n'est encore apparu. Joli produit !"

J'apprécie vraiment vos équipes d'assistance clientèle", a déclaré un utilisateur interrogé sur son expérience globale avec Splashtop. Splashtop emploie une équipe d'assistance à la clientèle basée aux États-Unis qui est facilement disponible pour aider les utilisateurs chaque fois qu'ils en ont besoin.

Un utilisateur a déclaré : "Service fantastique—merci ! C'est un meilleur service que vos proches rivaux, et à un prix abordable".

Essayez gratuitement Splashtop Remote Access pour travailler à distance

Saviez-vous que :

  • Splashtop bénéficie de la confiance de 30 millions d'utilisateurs professionnels et d'entreprises.

  • Splashtop dispose de nombreuses fonctions d'amélioration de la productivité, notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l'impression à distance, le chat, le réveil à distance, l'enregistrement de session, etc.

  • Splashtop fonctionne sur plusieurs plates-formes, ce qui signifie que vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chrome OS.

Splashtop a été déployé par des individus, de petites équipes et des organisations entières pour permettre le travail à distance. Commencez dès maintenant avec un essai gratuit pour le voir par vous-même.

Commencez maintenant !
Démarrez votre essai gratuit de Splashtop Remote Access
Essai gratuit

Ou en savoir plus sur l'accès à distance Splashtop pour le travail à distance.

Partager
Flux RSSS'abonner

Contenu connexe

A woman in an office using remote maintenance software.
IT & Service d'assistance à distance

Maîtriser la gestion à distance,
la maintenance à distance, le logiciel en 2026 : Un guide approfondi

En savoir plus
Man holding laptop case and mask
IT & Service d'assistance à distance

Alors qu’Omicron fait rage, comment votre entreprise peut-elle facilement passer au travail flexible ?

En savoir plus
A headless computer rack
Aperçu de l'accès à distance

L’avenir de l’informatique headless : accès à distance Splashtop

En savoir plus
A group of workers at a desk on their laptops
Travail à distance

Exploitez tout le potentiel de Splashtop Enterprise

En savoir plus
Voir tous les articles