Les étudiants peuvent désormais participer aux sessions de partage d'écran de Splashtop Classroom et collaborer avec le contenu des leçons depuis leur iPhones !

L'application Splashtop Classroom pour iPhone est maintenant disponible dans l'iTunes store! Cette application gratuite permet aux élèves de participer à une session de partage d'écran avec un enseignant depuis leur iPhones. Cette dernière version élargit la prise en charge les appareils de Splashtop Classroom, qui comprend maintenant les navigateurs web Windows, Mac, iOS, Android et les navigateurs web de Chrome.

Qu'est-ce que la classe Splashtop?

Splashtop Classroom est une solution de contrôle à distance et de partage d'écran pour les enseignants et les élèves qui permet un plus grand engagement en classe. Les enseignants peuvent se connecter et contrôler l'ordinateur Windows/Mac de la classe à partir d'un iPad ou d'un appareil Android. Cela permet à l'enseignant de sortir de derrière son bureau et d'animer toute la salle tout en gardant le contrôle de l'ordinateur de la classe.

Les enseignants peuvent également partager l'écran de l'ordinateur de la classe (avec le son) avec l'iPad, le Chromebook, le PC, le Mac et maintenant l'iPhone de chaque élève. Cela améliore l'engagement des élèves et l'interactivité. Les élèves peuvent ensuite visualiser, contrôler et annoter le contenu des leçons directement à partir de leur propre appareil.

Avec cette nouvelle application Splashtop Classroom pour iPhone, les élèves munis d'un iPhone peuvent rejoindre la session de partage d'écran de l'enseignant avec un code unique ou en scannant un code QR que l'enseignant peut afficher sur leur écran. Une fois connectés, les élèves pourront voir l'écran de l'enseignant en temps réel sur leur iPhone. Les enseignants peuvent alors donner le contrôle à un élève afin qu'il puisse présenter et même annoter le contenu de la leçon.

Splashtop Classroom pour iPhone est maintenant disponible

Splashtop Classroom est parfait pour les initiatives 1:1 et (AVEC)! Les enseignants peuvent passer le contrôle aux élèves et les laisser explorer et communiquer leurs idées avec le reste de la classe sans bouger de leur siège. Même les applications multimédias les plus exigeantes peuvent être partagées instantanément et facilement. Si vous êtes déjà un utilisateur Splashtop Classroom, télécharger l'app Splashtop Classroom dans le iTunes store!

Êtes-vous intéressé par Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom est une excellente solution pour les districts scolaires, les enseignants, les universités et les organisations commerciales. Vous pouvez commencer dès maintenant avec un essai gratuit. Aucune carte de crédit ou engagement requis.

