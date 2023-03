Le travail à distance peut-il endiguer la vague de la Grande Résignation ?

La grande démission de 2021 est à nos portes. La pandémie a forcé les entreprises du monde entier à adopter des solutions de travail à domicile / à distance et, en fin de compte, l’accès au travail à distance a changé à jamais le cœur et l’esprit des employés qui réalisent maintenant que travailler de n’importe où est une priorité pour leur équilibre travail-vie personnelle.

Selon les données de la société d’analyse de personnes Visier, en septembre, 1 personne sur 4 avait quitté son emploi en 2021. Le dernier rapport de Visier sur les départs volontaires de plus de 50 grandes entreprises basées aux États-Unis a révélé que 500 000 employés de tous les secteurs ont démissionné.

Le rythme des démissions s’accélère. Un sondage de PwC indique que 65% des personnes étaient à la recherche d’un nouvel emploi en août – alors que CNBC rapporte que 4,3 millions de personnes ont effectivement quitté le même mois.

Les chefs d’entreprise de toutes tailles doivent agir pour éviter de perdre des employés précieux.

Vos travailleurs les plus précieux seront les premiers à partir

Alors que de nombreux articles couvraient la pression exercée sur les travailleurs de première ligne, le rapport Visier note qu’un grand pourcentage de ceux qui démissionnent comprennent des personnes ayant 5 à 15 ans d’ancienneté, des personnes âgées de 40 à 45 ans et des femmes. En fait, les femmes ont démissionné à un taux 25% plus élevé que les hommes lors de la vague record de démissions d’août, selon les données recueillies par Gusto.

Dans un récent article de CNBC , Ian Cook, vice-président de l’analyse des personnes chez Visier, a déclaré: « Lorsque des professionnels expérimentés et en milieu de carrière quittent la porte, les organisations perdent plus de connaissances internes et font face à des perturbations plus graves au sein de leurs équipes et de leur direction. Ces travailleurs sont également plus chers et prennent plus de temps à remplacer.

Ce qu’il ne faut PAS faire: prendre une position dure de l’ancien monde

Vous pouvez apprendre à ne pas réagir à la grande démission de Tim Cook. Il a envoyé une note de service à l’échelle de l’entreprise en juin 2021 qui indiquait aux employés d’Apple qu’ils seraient tenus de retourner au bureau d’ici début septembre. Les employés d’Apple n’étaient pas ravis et ont envoyé leur propre lettre à l’équipe de direction. Ils ont déclaré que la note de Tim Cook avait conduit les employés à démissionner et ont ajouté ceci: « Au cours de la dernière année, nous nous sommes souvent sentis non seulement ignorés, mais parfois activement ignorés ... Des messages tels que « nous savons que beaucoup d’entre vous sont impatients de renouer en personne avec leurs collègues au bureau », sans message reconnaissant qu’il existe des sentiments directement contradictoires entre nous sont dédaigneux et invalidants... On a l’impression qu’il y a un décalage entre la façon dont l’équipe de direction pense au travail à distance / flexible et les expériences vécues par de nombreux employés d’Apple.

Si c’est ainsi que les employés d’Apple ont réagi, comment les employés pourraient-ils réagir dans des entreprises moins prestigieuses qu’Apple ou qui opèrent dans des industries plus compétitives? « Les entreprises devraient s’inquiéter lorsqu’un certain nombre d’employés se plaignent de la sorte. Cela peut dégénérer et donner l’impression, même s’il s’agit d’un petit nombre d’employés, que c’est le ton de l’organisation », a déclaré Kimberly Merriman, professeure de gestion à la Manning School of Business de l’Université du Massachusetts, Lowell, dans un article de la BBC.

Dans une situation similaire, les employés ont débrayé du travail au Washingtonian Magazine après que leur directeur général ait écrit un éditorial qui semblait menacer les employés de perdre leur emploi s’ils n’acceptaient pas un retour complet au bureau.

Dans un marché du travail tendu où les entreprises sont en concurrence pour attirer les travailleurs du savoir, ce sont de mauvaises décisions à prendre. Dans l’article de CNBC, Daniel Zhao, économiste principal chez Glassdoor, a déclaré: « Les démissions sont un signal positif que les travailleurs sont confiants qu’il existe des opportunités d’emploi. »

Vous devez vraiment offrir plus de flexibilité

Alors que de nombreuses entreprises ont essayé d’attirer les gens au bureau avec des salaires plus élevés et des messages nuancés sur l’avancement (une condition particulière chez les géants financiers de Wall Street), ce n’est pas nécessairement la meilleure décision. « Il y a d’autres avantages et avantages qui pourraient être plus attrayants qu’une augmentation traditionnelle », a déclaré Cook. « L’exemple le plus évident est si vous pouvez mettre l’accent sur la flexibilité. »

Cook a souligné un point majeur dans son interview pour l’histoire de CNBC: « Les gens repensent leur carrière, leur équilibre travail-vie personnelle et la façon dont ils s’engagent dans le travail. Et c’est ce à quoi les employeurs doivent s’engager s’ils veulent garder leurs employés. »

La flexibilité commence par l’accès et l’assistance à distance

Les entreprises qui offrent une option de télétravail (activée par l’accès à distance et le support à distance) ont réalisé des gains de productivité impressionnants pendant des années. La clé pour plaire à votre personnel en 2021 est de fournir un équilibre travail-vie personnelle, de mettre fin aux trajets horribles et d’offrir la possibilité de rencontrer des clients n’importe où.

L’accès et l’assistance à distance de nouvelle génération – ceux fournis par Splashtop – ajoutent des capacités de partage d’écran et de BYOD (Bring Your Own Device), permettant à vos employés de gagner encore plus de flexibilité en utilisant leurs propres appareils préférés pour faire leur travail.

Imaginez offrir aux travailleurs un meilleur soutien que l’expérience en personne

Les solutions avancées d’accès et d’assistance à distance, telles que Splashtop Enterprise, fournissent à la fois une assistance sans surveillance et avec assistance. Avec l’absence de surveillance, vous pouvez soutenir les employés pendant qu’ils sont absents, ou même qu’ils dorment. C’est juste. Vos administrateurs informatiques utilisent des autorisations et des protocoles de sécurité détaillés pour résoudre l’accès à distance des employés et d’autres problèmes techniques sans même qu’ils soient présents.

Du côté de l’assistance assistée, un employé peut obtenir une assistance instantanée sur n’importe quel appareil, même s’il ne s’agit pas d’un appareil fourni par l’entreprise. L’employé à distance accède simplement à une application de support de Splashtop, envoie un code au professionnel du service d’assistance informatique et lui permet de résoudre tout problème à distance.

Les deux types de soutien contribuent grandement à faire en sorte que les travailleurs à distance se sentent pris en charge et hautement productifs.

Les solutions d’accès et d’assistance à distance de Splashtop ont été conçues à l’origine pour les consommateurs. Cette conception facile à utiliser en fait une solution parfaite pour les entreprises qui cherchent à offrir de la flexibilité aux employés distants. Pour voir à quel point la vie de vos employés peut être facile et productive, consultez nos témoignages de clients.

