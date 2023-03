Les stratégies de travail à domicile s'installent-elles ?

L'enquête de Sapphire Ventures sur les tendances de la main-d'œuvre indique une plus grande acceptation des stratégies de travail à domicile

Avant la pandémie COVID-19, si vous demandiez aux dirigeants d'entreprises de vous donner une idée de ce à quoi ressembleraient leurs employés travaillant à domicile, beaucoup auraient imaginé des personnes en pyjama, gaspillant leur temps à jouer à des jeux vidéo, dormant toute la journée ou évitant le travail de toute autre manière. Pourquoi? Beaucoup craignent que lorsque les employés ne se présentent plus dans un bureau physique, leur productivité s'effondre.

Ces craintes "hors de vue - hors de contrôle" pesaient lourdement.

Soudainement, quand la pandémie frappa, les entreprises n'eurent d'autre choix que de mettre en place des stratégies de travail à domicile. C'était soit le télétravail ou plus de business.

Par conséquent, nous sommes suffisamment avancés dans cette expérience à grande échelle, involontaire et non planifiée, sur la main-d'œuvre distribuée pour commencer à tirer des conclusions sur ce qui se passe quand un nombre massif d'employés travaillent à domicile.

Sapphire Ventures explore l'impact du COVID-19 sur les environnements de travail des Startups

Des données intéressantes sont ressorties d'une enquête sur les tendances de la main-d'œuvre réalisée par Sapphire Ventures, une société de capital-risque qui investit dans des entreprises en phase d'expansion. (Pour information: Sapphire Ventures est un investisseur de Splashtop)

Faisant écho à de nombreuses conclusions de l'enquête récemment publiée par Splashtop, l'enquête de Sapphire Ventures indique que la productivité du travail à domicile a tendance à rester stable, voire à augmenter, et non à diminuer!

Les points clés de l'enquête de Sapphire Ventures sont résumés ci-dessous:

74% des startups à forte croissance interrogées pensent qu’il y aura un changement à plus long terme dans la composition des travailleurs au bureau et à distance en raison des restrictions COVID-19 sur les abris sur place.

82% disent que le niveau de communication et de collaboration entre les employés est resté le même (44%) ou a augmenté (38%) depuis qu’ils travaillent à distance.

91% déclarent que la productivité est restée la même (53%) ou a même augmenté (38%) avec le travail à distance.

72 % se sont dits favorables à la transition vers une main-d’œuvre plus répartie.

Les trois principaux facteurs qui incitent à passer à une main-d'œuvre plus répartie sont le confort et le bien-être des employés, l'accès aux talents et la réduction des couts d'entreprises.

Dans une interview accordée à Business Insider, le président et directeur général de Sapphire Ventures, Jai Das, a discuté des effets de COVID-19 sur les start-ups. "Un ralentissement économique accélère ce qui se passe avec les startups. Cela signifie que les bonnes peuvent éclater", a-t-il déclaré.

Dans l'article, M. Das a souligné plusieurs tendances qu'il voit se développer pendant cette période de pandémie :

La nécessité de gérer les performances en ligne. « Quand vous ne pouvez pas voir [les employés], comment pouvez-vous évaluer leur performance? » Il conseille les entreprises dont les employés travaillent à distance ou dans différents endroits pour établir des indicateurs clés de performance (KPI) précis et bien compris, « ... Ensuite, donnez aux gens une chance de leur donner un sens.

L’essor de la sécurité basée sur l’identité. « La transformation numérique de la sécurité doit être faite maintenant. » L’un des principaux changements qui émerge de cette période est le remplacement généralisé des mots de passe par une autorisation basée sur l’identité.

Une approche hybride de la participation aux conférences. Les futures conférences mélangeront probablement des participants numériques et des participants sur place. "Chaque aspect de notre vie sera affecté par la quarantaine, et nous espérons que nous apprendrons à mieux apprécier les aspects de la vie réelle".

Maintenant que de plus en plus d'entreprises annoncent l'extension de leurs options de travail à domicile au-delà de la pandémie COVID-19, il est rassurant de constater qu'avec les bonnes technologies et les bons processus en place, les entreprises et leurs employés peuvent continuer à prospérer et à être productifs, même s'ils ne se présentent plus ensemble au même bureau.