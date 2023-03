Adobe est accroché à Splashtop

Rencontre Dave Helmly et Karl Soule. Dave est le responsable du développement stratégique d'Adobe Video. Karl est le Sr. Responsable des ventes techniques pour Adobe Video. Ils étaient à la recherche de la solution d'accès à distance optimale afin d'accéder aux ordinateurs de bureau dédiés pendant leurs déplacements, mais la pandémie mondiale a frappé et les a obligés à trouver rapidement une solution. Un de leurs clients multimédia a recommandé Splashtop. Il s'avère que Splashtop était tout ce qu'ils ne savaient pas qu'ils recherchaient.

Une fois qu'ils ont été accrochés à Splashtop, ils ont commencé à le recommander à d'autres partenaires, notamment à des organisations de presse géantes et à des clients de la radiodiffusion.

Nous avions envisagé beaucoup de solutions différentes. Nous avons regardé tous les sites populaires, et le nom de Splashtop est apparu. J'ai travaillé avec un client de la famille Warner Media qui utilise le produit Enterprise ; nous avons passé en revue les succès qu'ils ont rencontrés dans leur très grand département et c'est ce qui a retenu mon attention. -Dave Helmly

Une synchronisation A/V rapide est nécessaire pour monter des vidéos à distance et c'est là que Splashtop excelle.

Les clients d'Adobe travaillent avec de grandes quantités de stockage partagé, des pétaoctets de séquences qui nécessitent une forte synchronisation A/V et la capacité de travailler rapidement. Ils ont constaté que Splashtop excellait dans ce domaine, notamment lors de la mise à distance d'un Mac vers un autre Mac, même à six mille kilomètres de distance.

Lorsque ces personnes (monteurs vidéo) frappent 3 ou 4 touches par seconde avec les coupes rapides que font les départements de promotion, il est crucial d'avoir quelque chose de réactif qui maintient la synchronisation A/V en ligne ; c'est l'un des domaines dans lesquels j'ai trouvé que Splashtop excelle. -Karl Soule, Adobe Video

Regarde par toi-même le témoignage d'Adobe Video et vois pourquoi Splashtop est la solution de choix pour le montage vidéo à distance, et plus encore.

Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users

Mais ne te contente pas de les croire sur parole.

Vois par toi-même comment Splashtop offre la meilleure valeur parmi les solutions d'accès à distance pour ton organisation. Accède à tes ordinateurs, tes apps, tes fichiers et tes données de n'importe où et à tout moment.

Prendre rendez-vous pour une démo