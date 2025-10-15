Autonomous Endpoint Management
Rationalisez les opérations informatiques, automatiser les tâches de routine et de garantissez la sécurité, la mise à jour et la conformité de vos terminaux, le tout à partir de la console Splashtop.
Gestion des correctifs en temps réel pour compléter Intune et autres MDM
Plus besoin d’attendre : corrigez les vulnérabilités zero-day et les autres problèmes critiques dès qu’ils apparaissent, afin de gagner un temps précieux tout en assurant la sécurité de vos systèmes. Les problèmes réels méritent des solutions en temps réel - ne laissez pas vos systèmes exposés.
Visibilité et contrôle améliorés
Supervisez tous les terminaux à l’aide d’un tableau de bord unique, ce qui facilite le suivi des actifs, la surveillance de la sécurité et le maintien de la conformité avec SOC 2, ISO/IEC 27001 et d’autres réglementations.
Accès, assistance et gestion à distance consolidés
L’automatisation des tâches informatiques permet de gérer rapidement et facilement les environnements distribués grâce à des stratégies pour les terminaux, des alertes proactives, des correctifs en temps réel et des outils de remédiation.
Capacités de Splashtop Autonomous Endpoint Management
Système d’exploitation et patch tiers
Protégez-vous contre les vulnérabilités en automatisant les mises à jour des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers et en contrôlant plus efficacement les versions déployées.
Informations CVE assistées par IA
Identifiez rapidement les risques, évaluez leur impact et hiérarchisez les vulnérabilités grâce à des résumés CVE (vulnérabilités et expositions courantes) assistés par IA et à des mesures correctives recommandées.
Cadre de politique
Personnalisez et appliquez des politiques sur les terminaux afin de maintenir la conformité et de protéger les réseaux.
Alertes proactives et mesures correctives
Identifiez et résolvez rapidement les problèmes grâce à des alertes en temps réel et à des correctifs automatisés via des actions intelligentes.
Tableau de bord
Surveillez la santé des terminaux, l’état des correctifs et la conformité grâce à un tableau de bord centralisé avec des informations exploitables et des journaux détaillés.
Scripts et tâches
Exécutez ou planifiez des tâches sur plusieurs terminaux simultanément, notamment le déploiement groupé, les commandes à distance, etc.
Actions en arrière-plan
Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.
Rapports d’inventaire
Accédez à des rapports détaillés sur l’inventaire des systèmes, du matériel et des logiciels pour améliorer la visibilité, les audits et la conformité.
Tableau de bord de sécurité des terminaux
Centralisez la protection des terminaux avec la détection des menaces en temps réel, la réponse automatisée, la gestion antivirus pour Splashtop AV et autres.
De nos clients satisfaits
Splashtop est un utilitaire essentiel pour mon entreprise de services informatiques
« J’utilise Splashtop Autonomous Endpoint Management pour installer automatiquement les mises à jour et les correctifs sur les terminaux de mes clients. Il ne se passe pas un jour sans que je me connecte à distance à un ordinateur à l’aide de Splashtop. Cela facilite la gestion des mises à jour sur les terminaux, la visualisation des mises à jour nécessaires, la consultation de l’inventaire du matériel et des logiciels, et bien plus encore. Je peux également me connecter à distance à une invite de commande et exécuter des instructions sans avoir à me connecter à distance à l’ordinateur et à interrompre l’utilisateur. La création de calendriers et de politiques de mise à jour est très facile. Cela fonctionne également très bien avec Splashtop Endpoint Security ! Splashtop Autonomous Endpoint Management permet de planifier sans effort l’application de correctifs pour les postes de travail et les serveurs. J’ai créé une politique distincte pour les serveurs et les postes de travail. »
Tavis C.
Administrateur système
De nos clients satisfaits
Comment Splashtop AEM nous aide à résoudre des problèmes majeurs avec une petite équipe informatique
« Splashtop nous a permis, au service informatique, d’être plus efficaces dans l’assistance que nous apportons à nos utilisateurs finaux, dans la mesure où nous n’avons plus à perdre un temps précieux à nous déplacer d’un bureau à l’autre. Il nous a permis d’automatiser la plupart de nos correctifs de base pour nos systèmes d’exploitation. Il nous permet également d’automatiser les déploiements de logiciels sur les terminaux. »
Jonah F.
Administrateur informatique
De nos clients satisfaits
La sécurité des terminaux Splashtop est exceptionnelle, comme AUCUNE AUTRE.
« Ce que nous apprécions le plus, c’est sa facilité d’utilisation. Nous cherchons constamment à améliorer la sécurité et la mise en œuvre. Le tableau de bord de sécurité des terminaux est très intuitif et précis. Il répertorie tous les appareils, les menaces connues, les mises à jour des définitions de virus et les logiciels antivirus installés. Il comporte également un graphique qui le rend très agréable à consulter. L’intégration au réseau est très facile et transparente. Avant de soumettre cet avis, nous avons analysé nos 300 terminaux et avons trouvé plusieurs PC non protégés. Cette nouvelle fonctionnalité est vraiment remarquable. »
Utilisateur vérifié
Application de la loi
De nos clients satisfaits
Une mise à niveau indispensable pour tous les utilisateurs de Splashtop
"Ce que j'aime le plus à propos de Splashtop Autonomous Endpoint Management, c'est sa puissante combinaison de fonctionnalités qui transforme une excellente solution Accès à distance en une véritable plateforme de gestion proactive des TI, très facile à utiliser et à mettre en œuvre. L'intégration transparente avec Splashtop Remote Support, associée à la gestion automatisée des correctifs, au déploiement de l'antivirus et à la surveillance en temps réel, permet à notre équipe d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Il nous permet de passer d'un modèle d'assistance réactive à un modèle préventif, garantissant la sécurité de nos points d'accès et l'efficacité de nos opérations."
Ilan S.
CTO, CIO
De nos clients satisfaits
Une combinaison puissante de fonctionnalités
« Splashtop Autonomous Endpoint Management résout le défi majeur que représentent la gestion et la sécurisation d’un environnement de terminaux distribués. Il nous a aidés à passer d’un modèle d’assistance réactif de type « dépannage » à un modèle proactif et automatisé. Cela a considérablement réduit la charge de travail manuelle de notre équipe informatique en automatisant des tâches critiques telles que la gestion des correctifs et les mises à jour de sécurité. Les principaux avantages sont une efficacité opérationnelle accrue, une sécurité renforcée et la capacité à prévenir les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur nos utilisateurs, tout en maintenant nos coûts à un niveau raisonnable. »
Ilan S.
CTO, CIO
De nos clients satisfaits
La gestion autonome des terminaux est un excellent complément à Splashtop Enterprise
« Je suis déjà client de Splashtop Enterprise. Ce que j’apprécie le plus, c’est que la gestion autonome des terminaux est intégrée à ma version actuelle de Splashtop, ce qui me permet d’effectuer les mises à jour du système d’exploitation et des logiciels tiers à partir de la même console. J’apprécie également le rapport de sécurité des terminaux, qui me présente de manière simple ceux qui sont exposés à des risques (protection des terminaux désactivée, menaces détectées par terminal, etc.). »
Utilisateur vérifié
Technologies de l’information et services
De nos clients satisfaits
Gestion autonome des terminaux Splashtop
« En tant que responsable technique, l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est de maintenir la visibilité et le contrôle sur un nombre croissant de terminaux répartis entre différentes équipes. Splashtop Autonomous Endpoint Management résout ce problème en fournissant des capacités de surveillance et d’automatisation centralisées et en temps réel qui réduisent considérablement les tâches manuelles. Il nous aide à détecter et à résoudre de manière proactive les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les utilisateurs, ce qui améliore la disponibilité et la qualité du service. L’automatisation des tâches routinières, telles que l’application de correctifs, le déploiement de logiciels et les contrôles de l’état du système, permet à notre équipe de se concentrer sur des initiatives à plus forte valeur ajoutée. Elle renforce également notre sécurité en garantissant que les terminaux sont constamment mis à jour et conformes. »
Joseph K.
Responsable technique
De nos clients satisfaits
Splashtop AEM est génial
« J’apprécie vraiment les informations fournies par les tableaux de bord, qui permettent de voir rapidement quels appareils appartiennent à certaines catégories afin de prendre les mesures nécessaires. L’une des fonctionnalités que nous avons le plus utilisées jusqu’à présent est la mise à jour du système d’exploitation. Cette configuration s’est avérée très utile, d’autant plus qu’elle permet désormais de déployer les mises à jour Windows 11. Cela sera très utile à l’approche de la fin de vie de Windows 10 par Microsoft. »
Utilisateur vérifié
Technologies de l’information et services
De nos clients satisfaits
Splashtop est exactement ce dont j’avais besoin
« Ce que j’apprécie le plus avec Splashtop Autonomous Endpoint Management, c’est qu’il s’occupe de tout automatiquement sans que j’aie à m’en soucier. La configuration a été étonnamment simple, et maintenant, il gère toutes les mises à jour et tous les correctifs sur nos appareils sans que j’aie à intervenir manuellement. J’apprécie vraiment le tableau de bord clair qui me permet de voir l’état de tout en un coup d’œil. Il n’est pas encombré ni confus comme certains autres outils que j’ai essayés. La surveillance automatisée détecte les problèmes avant qu’ils ne deviennent réels, ce qui nous a évité plusieurs casse-tête potentiels. Il est également très fiable depuis que nous avons commencé à l’utiliser, et son coût est raisonnable par rapport aux autres solutions d’entreprise que nous avons examinées. Dans l’ensemble, il fonctionne discrètement en arrière-plan et me permet de me concentrer sur d’autres tâches au lieu de gérer en permanence les mises à jour des appareils et les correctifs de sécurité. »
Utilisateur vérifié
Bâtiment
De nos clients satisfaits
L’automatisation Splashtop m’a sauvé la vie
« Grâce à Endpoint Management, nous sommes enfin en mesure de rester à jour et de faire face aux menaces. Nous l’utilisons quotidiennement pour nous assurer que notre environnement est correctement mis à jour et prêt à fonctionner. Sans cet outil, nous serions perdus. »
Utilisateur vérifié
Enseignement supérieur
De nos clients satisfaits
Solution fiable et efficace pour la gestion des terminaux
« Splashtop Autonomous Endpoint Management nous aide à gérer et à entretenir les terminaux sur plusieurs sites sans avoir à nous rendre constamment sur place. Les correctifs et les mises à jour automatisés garantissent la sécurité et la conformité des systèmes avec un minimum d’efforts manuels. Le tableau de bord centralisé nous offre une visibilité claire sur l’état et l’activité des appareils, ce qui facilite grandement la maintenance proactive. Dans l’ensemble, cela permet de gagner du temps, de réduire les frais de déplacement et d’améliorer la productivité tant pour le personnel informatique que pour les utilisateurs finaux. »
Linus E.
Technicien informatique en biotechnologie
De nos clients satisfaits
Une manière agréable de gérer à distance la cybersécurité et les mises à jour de mon équipe
« Il permet de résoudre les problèmes liés à l’utilisation de versions obsolètes de Windows et d’autres logiciels qui pourraient constituer un risque pour la sécurité. Il facilite également la mise en conformité en matière d’assurance, certains membres de l’équipe travaillant à distance. »
Kyle W.
Directeur de l'informatique
