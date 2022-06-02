Wavelink lanza un dispositivo inteligente de control remoto en asociación con Splashtop
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
La nueva solución móvil evalúa y soluciona problemas a distancia, permitiendo la máxima productividad a las empresas que utilizan Android
SALT LAKE CITY - 7 de diciembre de 2016 - Wavelink, líder en su sector que acelera la productividad móvil, anunció hoy el lanzamiento de Smart Device Remote Control a través de una nueva asociación con Splashtop Inc. Este control remoto para Android extiende la robusta gestión de movilidad de Wavelink a todas las plataformas y refuerza sus soluciones móviles para ayudar a las empresas a maximizar su tiempo de actividad y productividad.
Wavelink ofrece una potente gestión de la movilidad empresarial que aumenta la productividad desde el almacén hasta la tienda para implementaciones móviles de misión crítica. A medida que crece la cantidad de productos basados en Android en el mercado y las empresas hacen la transición a la próxima generación de tecnología, Wavelink ha ampliado sus capacidades de control remoto más allá de los sistemas operativos móviles de Microsoft a la plataforma Android OS para satisfacer las necesidades de los clientes. Esta solución acompaña a Wavelink Avalanche, que proporciona una gestión integral de la movilidad empresarial para garantizar que los trabajadores aprovechen al máximo la movilidad y ofrece los medios más eficientes para actualizar las aplicaciones móviles en los dispositivos de los trabajadores.
"Estamos entusiasmados por llevar a los clientes a la próxima generación de plataformas", dijo Alex Evans, director principal de producto de Wavelink. "Cada vez que un dispositivo deja de funcionar, se lleva por delante la productividad y, en última instancia, tu cuenta de resultados. Necesitas que ese dispositivo vuelva a funcionar lo antes posible si quieres cumplir tus compromisos con los clientes y los objetivos corporativos. Nuestra solución de Control Remoto de Dispositivos Inteligentes ayuda a acelerar la resolución de problemas, dando a los equipos de asistencia acceso a los dispositivos para reproducir los problemas, de modo que puedan diagnosticarlos y resolverlos rápidamente."
Smart Device Remote Control ayuda a los clientes de Wavelink a evitar un tiempo de inactividad prolongado mediante la resolución de problemas directamente sobre la marcha. Esta reparación inmediata promueve la máxima productividad en el lugar de trabajo y garantiza que no se pierda tiempo enviando los dispositivos para su reparación cuando se puedan diagnosticar y remediar in situ.
Las funciones de Control Remoto de Dispositivos Inteligentes incluyen:
Facilidad de implementación. Las empresas pueden construir sus propios paquetes de implementación y enviar un enlace para instalarlos.
Sesiones seguras. El nuevo control remoto proporciona encriptación TLS y AES-256 bits y registro de todos los eventos de la sesión.
Informes de problemas de experiencia en tiempo real. La solución de control remoto de dispositivos inteligentes mejora la visibilidad para ver la configuración, reproducir errores y corregir problemas para que las empresas puedan ver de primera mano los problemas que los usuarios están señalando.
Diagnóstico remoto. El equipo de TI puede evitar el temido "no se ha encontrado ningún fallo" realizando pruebas y verificando configuraciones antes de enviar un dispositivo para servicios innecesarios.
Transferencia de archivos y correcciones. Las empresas pueden enviar archivos, como, por ejemplo, registros, actualizaciones del sistema operativo y más entre dispositivos.
Reinicio a distancia. El equipo se reinicia para asegurarse de que las actualizaciones están instaladas y listas para funcionar.
Ya sea debido al hardware, el software o la conectividad, las empresas necesitan ver por qué un trabajador está desocupado. Smart Device Remote Control proporciona la visibilidad para ver la configuración, reproducir errores y solucionar problemas. Las empresas dependen de este tipo de resolución remota para garantizar el máximo tiempo de actividad, uno de los factores clave para la asociación con un proveedor líder como Splashtop.
Mark Lee, CEO y fundador de Splashtop, explica: "Estamos encantados de trabajar con Wavelink para proporcionar este soporte de gestión móvil mejorado a la plataforma de SO inteligente. Splashtop ofrece el mejor control remoto de su clase, y esta asociación aprovecha una de las capacidades empresariales más poderosas de Splashtop". Las herramientas de soluciones móviles integradas de Wavelink y Splashtop facultan al equipo de soporte de TI para evaluar y resolver problemas rápidamente, de modo que los empleados puedan volver a las tareas que impulsan su negocio y beneficiar el resultado final".
Diseñado para las últimas implantaciones móviles, el Control Remoto de Dispositivos Inteligentes ampliará las capacidades de control remoto existentes a la versión Android 4.4 KitKat y versiones más recientes, y será compatible con plataformas como Honeywell, Panasonic y Zebra, entre otras.
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Acerca de Wavelink
Wavelink acelera la productividad móvil con soluciones que permiten las operaciones de la cadena de suministro. Organizaciones de todo el mundo y de sectores como la fabricación, el comercio minorista, el almacenamiento y la automatización de la fuerza de campo confían en la gestión de la movilidad empresarial, las aplicaciones de conectividad host y las soluciones de habilitación de voz de Wavelink para conectar los dispositivos móviles a los sistemas de gestión de la cadena de suministro, garantizando la productividad de los trabajadores en despliegues móviles de misión crítica, reduciendo costes y contribuyendo directamente al margen operativo. Wavelink forma parte de la familia LANDESK y tiene su sede en South Jordan, Utah. Para más información, visita www.wavelink.com y recibe las últimas noticias sobre productos y clientes en Twitter y LinkedIn.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos de forma eficaz. Más de 30 millones de usuarios disfrutan hoy de los productos Splashtop, y socios fabricantes. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Los productos o servicios mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
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