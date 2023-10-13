Splashtop y Canopy se asocian para ofrecer gestión remota mejorada para dispositivos IoT
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Para satisfacer la creciente demanda de una gestión optimizada de dispositivos IoT, la colaboración une el acceso y el soporte remotos seguros de Splashtop con la principal plataforma de gestión y supervisión remotas (RMM) de Canopy.
CUPERTINO, California, 17 de octubre de 2023 — Splashtop, líder en soluciones seguras de acceso remoto, y Canopy, una plataforma RMM líder para implementaciones de hardware complejas, dieron a conocer hoy su asociación estratégica para fortalecer y agilizar la gestión remota de dispositivos IoT. La integración presenta una solución integral para satisfacer la creciente demanda de gestión remota especializada en el sector de IoT, donde los proveedores ofrecen dispositivos de hardware únicos y, a menudo, personalizados, que van desde quioscos y sistemas POS hasta señalización digital y cámaras.
Se espera que el mercado global de servicios gestionados de IoT, en rápida expansión, alcance los 135.000 millones de dólares para 2027, lo que lo posiciona como el segmento de mayor crecimiento dentro de los servicios gestionados. A medida que las empresas siguen desarrollando e implementando soluciones de hardware únicas, la colaboración entre Canopy y Splashtop ofrece una de las soluciones de acceso remoto para dispositivos IoT más completas, que cubre desde el soporte remoto y la resolución de problemas hasta la gestión integral de dispositivos.
"Estamos siendo testigos de un aumento en las aplicaciones de IoT, lo que hace que sea crucial que las empresas posean el acceso remoto como una forma de diagnosticar y resolver rápidamente problemas tecnológicos, minimizando el tiempo de inactividad de los dispositivos y la incidencia en las empresas", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "Al asociarnos con Canopy, mejoramos nuestra gama de ofertas para satisfacer y superar las demandas cambiantes de este sector dinámico".
La integración de Splashtop en la plataforma Canopy introduce funciones de control remoto de alto rendimiento que permiten a los usuarios de Canopy acceder rápidamente de forma remota a dispositivos IoT y solucionar problemas, lo cual es crucial dada la incidencia que ejerce el tiempo de inactividad del dispositivo en los casos prácticos de IoT. La sinergia entre Splashtop y Canopy garantiza que los clientes disfruten de un acceso fluido, rápido y seguro a dispositivos no supervisados para una resolución remota eficiente de problemas.
"Esta asociación con Splashtop supone un antes y un después para Canopy", dijo Steve Latham, director ejecutivo de Canopy. "Al integrar nuestros productos en una única oferta, ofrecemos una solución todo en uno a este espacio que los clientes llevan tiempo necesitando. El liderazgo de Splashtop en seguridad y su soporte a diversos ecosistemas de dispositivos complementa nuestro cometido y esperamos crecer juntos".
Canopy y Splashtop se habían embarcado previamente en un programa piloto que implicaba una estrecha colaboración con un grupo selecto de clientes que ya han informado de ventajas significativas, incluida una mayor eficiencia y seguridad.
"La solución de gestión todo en uno que ofrece Canopy con Splashtop es inestimable", afirmó Drew Jackson, jefe de ingeniería de Telad, participante en el programa piloto. "Antes, lidiábamos con costosas aplicaciones de escritorio remoto externas y posibles vulnerabilidades de seguridad. Splashtop funciona a través de la misma conexión cifrada utilizando SSL, lo que no requiere la apertura de puertos adicionales y eso la convierte en el complemento perfecto para la plataforma de gestión de Canopy".
Esa sensación se aplica a todo el sector de IoT, lo que refuerza el valor de esta oferta conjunta que incluye:
Expansión estratégica para Splashtop: afianza la presencia de Splashtop en el sector de IoT, apuntando específicamente a industrias clave como el de la fabricación, los medios de comunicación y la vigilancia de seguridad.
Eficiencia mejorada y conjunto de funciones para Canopy: reduce las dependencias de herramientas de terceros y agrega funciones mejoradas como transferencias de archivos, registro de sesiones y controles de permisos de usuario para sesiones remotas.
Integración perfecta: los clientes se benefician de esta solución de gestión remota todo en uno que inicia sesiones de acceso remoto con un solo clic, tres veces más rápido que gestionar aplicaciones externas y credenciales de dispositivos.
Mayor seguridad: aprovechando los férreos protocolos de seguridad de Splashtop, la integración ofrece acceso seguro, un elemento fundamental para grandes implementaciones de dispositivos no supervisados.
Estrategia de IoT líder en la industria: la integración de la tecnología de soporte y acceso remotos de Splashtop en la plataforma RMM especializada de Canopy ofrece una solución única al creciente sector de IoT que permite una potente gestión remota de dispositivos sobre el terreno.
Disponibilidad
Las funciones de acceso y soporte remotos de Splashtop ahora están disponibles en todos los planes de licencia de Canopy, incluidos Starter, Advanced y Premier.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento. Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.Splashtop.com.
Acerca de Canopy
Canopy es una plataforma de software de gestión y supervisión remotas (RMM) enfocada en reducir el tiempo de inactividad para implementaciones de hardware complejas, como quioscos, sistemas POS y señalización digital. Con más de 1 millón de dispositivos en todo el mundo gestionados a través de la plataforma, Canopy presta servicios a clientes de Fortune 100 en diversos sectores, incluidos el comercio minorista, restauración, seguridad, fabricación y servicios públicos. Visita www.goCanopy.com.