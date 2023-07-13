Splashtop para transmisión remota

Splashtop para la retransmisión remota
Acceso transparente de alta definición a herramientas de retransmisión, producción en vivo y transmisión desde cualquier lugar
Transforma tu flujo de trabajo de retransmisión
Accede a tus herramientas de retransmisión desde cualquier lugar
Con Splashtop, puedes manejar de forma remota tus herramientas de retransmisión, producción en vivo y transmisión con un rendimiento de audio y vídeo de alta calidad, como si estuvieras en el estudio.
Colaboración en tiempo real para tu equipo
Splashtop le permite a tu equipo colaborar de manera efectiva en tiempo real, compartir pantallas, anotar y comunicarse claramente, independientemente de su ubicación.
Mantén un entorno de retransmisión seguro
Splashtop prioriza la privacidad de tus datos y contenidos, ofreciendo funciones de seguridad férreas para garantizar operaciones seguras y fiables.
Recibe atención al cliente ininterrumpida
Splashtop se dedica a prestar asistencia a tus necesidades de retransmisión durante todo el día. Nuestro equipo de atención al cliente se compromete a prestar soluciones rápidas y eficientes, asegurando que tus operaciones de retransmisión se desarrollen sin problemas y sin interrupciones.
¿Por qué elegir Splashtop para la retransmisión?
En una industria donde la retransmisión de alta calidad en tiempo real es fundamental, Splashtop se destaca como la opción preferida para los profesionales de la retransmisión. Con Splashtop, puede acceder de forma segura a sus herramientas de retransmisión y colaborar con tu equipo desde cualquier lugar, en cualquier momento, asegurándote de estar siempre en el aire cuando lo necesites.
Encuentra la solución que mejor te venga
Recomendado
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance, la solución de acceso remoto definitiva para los profesionales de la radiodifusión, ofrece un modo de color 4:4:4 para una transmisión en color real, audio de alta fidelidad para una transmisión de sonido perfecta y compatibilidad de periféricos para dispositivos de control remoto, lo que garantiza una transmisión de alta calidad desde donde sea.
Enterprise
Ideal para grandes cadenas de retransmisión, Splashtop Enterprise proporciona inicio de sesión único para un acceso sencillo, permisos granulares para acceso controlado, acceso programado para flujos de trabajo de retransmisión optimizados, acceso no supervisado de Android/IoT para gestión remota de equipos y una plataforma unificada que cubre trabajo remoto, gestión de TI y asistencia informática.
Funciones que te encantarán
Transferencia de archivos potente
Transfiere archivos entre ordenadores con total facilidad. Puedes transferir archivos sin iniciar una sesión remota y puedes arrastrar y soltar o trabajar en la ventana de transferencia de archivos para mover archivos entre tus ordenadores locales y remotos durante una sesión.
Color 4:4:4
Garantiza una verdadera precisión de color para tus transmisiones con el modo de color 4:4:4.
Configuración de fidelidad de audio ultraalta
Consigue un sonido perfecto con nuestra configuración de ultraalta fidelidad de audio durante las sesiones de transmisión remota.
Soporte de Multi-Monitor
¡Ve más y trabaja en todas tus pantallas! Selecciona la pantalla remota que quieres ver y visualiza todos los monitores en una ventana. Con la función multi-a-multi (compatible con Remote Access Pro), puedes distribuir cada monitor remoto en una ventana separada para organizar tu configuración local.
Compatibilidad para dispositivos con control remoto
Gestiona tus transmisiones en vivo con tu control remoto, totalmente compatible con Splashtop.
Acceso directo al Micrófono
Garantiza una comunicación clara y una captura de sonido de alta calidad durante las sesiones remotas con nuestra función de conexión de micrófono.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Splashtop ofrece la solución perfecta y rentable para los servicios de asistencia informática remota que prestamos a nuestros clientes profesionales de música y audio.
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Quiero que quede bien calor: ¡Splashtop es superseguro! Estamos trabajando con un contenido intangible, digital y valioso que finalmente se distribuirá en los cines, la retransmisión tradicional, por cable o los servicios de medios OTT (over-the-top) como Netflix. Si ese contenido se filtra antes de su lanzamiento comercial real, nos metemos en un problemón.
Chief Technology Officer, Boxel Studio