Splashtop para efectos visuales remotos

Splashtop para tareas efectos visuales remotas
Acceso remoto perfecto para creativos que trabajan en efectos visuales de alta definición, animación, gráficos en movimiento y más
Potencia tu flujo de trabajo de VFX con Splashtop
Disfruta de un alto rendimiento
Splashtop proporciona acceso remoto de alta definición a sus herramientas VFX con un nivel de detalle y capacidad de respuesta sin igual. Experimenta prácticamente ninguna latencia cuando crees y manipules efectos visuales como lo harías en la estación de trabajo de tu oficina, sin importar desde dónde estés trabajando.
Priorizar la seguridad
Splashtop comprende la importancia de tus activos creativos en el trabajo de VFX. Nuestras férreas funciones de seguridad, que incluyen el cifrado AES de 256 bits, la verificación en dos pasos y la autenticación del dispositivo, garantizan la máxima protección de tus proyectos y datos.
Benefíciate de una atención al cliente excepcional
Nuestro equipo de atención al cliente especializado de Splashtop está dispuesto a ayudarte en cada paso de tus tareas de VFX. Estamos comprometidos a prestar ayuda inmediata y eficiente para garantizar que tu experiencia de acceso remoto sea fluida y productiva.
Disfruta de la facilidad de uso
La interfaz intuitiva de Splashtop facilita el acceso remoto a tus herramientas VFX. Con nuestras herramientas de colaboración en tiempo real y uso compartido de pantalla sin interrupciones, puedes trabajar fácilmente con tu equipo, revisar contenido al instante y tomar decisiones colectivas, sin importar dónde te encuentres.
¿Por qué elegir Splashtop para VFX?
Splashtop es una solución ideal para una industria que prospera con los detalles, la precisión y la entrega visual de alta calidad. Accede de forma segura a las herramientas de VFX y colabora con tu equipo desde cualquier lugar, lo que garantiza un proceso creativo ininterrumpido.
Encuentra la solución que mejor te venga
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Rendimiento de Remote Access
Splashtop Remote Access Performance, la solución de acceso remoto definitiva para profesionales de VFX, ofrece un modo de color 4:4:4 para una reproducción de color precisa, audio de alta fidelidad para efectos de sonido perfectos y una amplia compatibilidad con periféricos para lápices ópticos remotos y tabletas de dibujo, perfectos para creaciones detalladas de VFX.
Enterprise
Ideal para grandes estudios de efectos visuales, Splashtop Enterprise ofrece inicio de sesión único para un acceso sencillo, permisos granulares para la creación de contenido controlado, acceso programado para optimizar los flujos de trabajo de efectos visuales, acceso no supervisado de Android/IoT para la gestión remota de equipos y licencias unificadas que cubren el trabajo, la gestión de TI y el soporte remotos.
Funciones que te encantarán
Color 4:4:4
El modo de color 4:4:4 significa que todos los componentes de color tienen la misma frecuencia de muestreo, lo que significa que obtendrás la mejor precisión de color y claridad de imagen.
Lápiz óptico y tableta de dibujo remotos
Usa tu lápiz óptico en tu dispositivo local para controlar tu ordenador remoto en tiempo real.
Soporte de Multi-Monitor
¡Ve más y trabaja en todas tus pantallas! Selecciona la pantalla remota que quieres ver y visualiza todos los monitores en una ventana. Con la función multi-a-multi (compatible con Splashtop Remot Access Pro), puedes distribuir cada monitor remoto en una ventana separada para organizar tu configuración local.
Transferencia de archivos
Transfiere archivos entre ordenadores con total facilidad. Puedes transferir archivos sin iniciar una sesión remota y puedes arrastrar y soltar o trabajar en la ventana de transferencia de archivos para mover archivos entre tus ordenadores locales y remotos durante una sesión.
Transmisión 4K
Transmite en resolución 4K para un trabajo preciso al más mínimo detalle.
Altas velocidades de fotogramas
Experimenta animaciones fluidas durante sesiones remotas con altas velocidades de fotogramas.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
A menudo trabajamos con personal temporal, por lo que la capacidad de gestionar a los usuarios fue lo que nos convenció de Splashtop. Tenemos que gestionar de forma segura todas las cuentas de nuestro personal para evitar las filtraciones de datos.
También nos atrajo mucho el poder crear contenido de alta calidad desde cualquier lugar, sin estar limitado por la ubicación física.
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Después de probar múltiples soluciones para permitir la filmación remota, elegimos Splashtop. La conexión rápida, la calidad HD, la transmisión 4K y las funciones de seguridad avanzadas realmente nos impresionaron.
Light Chaser Animation Studios