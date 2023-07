Splashtop para efectos visuales remotos

Testimonios de nuestros clientes satisfechos

A menudo trabajamos con personal temporal, por lo que la capacidad de administrar usuarios nos vendió en Splashtop. Tenemos que gestionar de forma segura todas las cuentas de nuestro personal para evitar la fuga de información.

TI también resultaba atractivo para poder crear contenido de alta calidad desde cualquier lugar, sin estar limitado por la ubicación física.

Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.