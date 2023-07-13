Splashtop para posproducción y producción remotas

Splashtop para tareas de posproducción y producción remotas
Acceso fluido a software de edición de vídeo de alta resolución, CGI y posproducción desde cualquier lugar y dispositivo
Potencia tu posproducción con Splashtop
Disfruta de un alto rendimiento
Splashtop ofrece acceso remoto de alta definición y sin interrupciones a tus herramientas de producción y posproducción. Trabaja con suites de edición de vídeo líderes en la industria, software de CGI y herramientas de edición de sonido con el mismo nivel de detalle y capacidad de respuesta como si estuvieras sentado en tu estación de trabajo.
Prioriza la seguridad
En el mundo de la producción y la posproducción, tus activos creativos son valiosos. Splashtop proporciona medidas de seguridad férreas, que incluyen encriptación AES de 256 bits, verificación en dos pasos y autenticación de dispositivos, lo que garantiza la protección de tus datos y tus proyectos.
Atención al cliente especializada
Splashtop te acompaña en cada paso de tu proceso de producción. Nuestro comprometido equipo de atención al cliente siempre está dispuesto a ayudarte y se asegura de que tu experiencia con el acceso remoto sea fluida, eficiente y productiva.
Disfruta de la facilidad de uso
El diseño intuitivo de Splashtop hace que sea fácil acceder a tus estaciones de trabajo de alto rendimiento de forma remota. Con funciones como compartir pantalla y herramientas de colaboración en tiempo real, dirige las ediciones de tu equipo, revisa el contenido al instante y toma decisiones colectivas sin problemas, sin importar dónde te encuentres.
¿Por qué elegir Splashtop para posproducción y producción?
La eficiencia, la colaboración y la rentabilidad son claves para el éxito de los procesos de posproducción. Es por eso que Splashtop es la mejor opción para muchos profesionales en las industrias de producción de cine, televisión y publicidad. El software de acceso remoto de alto rendimiento de Splashtop hace posible que accedas de forma segura a tus estaciones de trabajo y utilices software de producción de alta gama desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Encuentra la solución que mejor te venga
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Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance es la solución definitiva de acceso remoto para profesionales de la producción y la posproducción, que ofrece sincronización AV superior, modo de color 4:4:4 para una gradación de color precisa, audio de alta fidelidad para una edición de sonido detallada y una amplia compatibilidad con periféricos, como lápiz óptico y tabletas de dibujo remotos, ideales para ediciones precisas de vídeo y diseños gráficos.
Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise es ideal para grandes estudios de producción y posproducción, ya que ofrece un inicio de sesión único para facilitar el acceso, permisos granulares para la edición de contenido controlado, acceso programado para agilizar los flujos de trabajo de producción, acceso no supervisado a Android/IoT para la gestión remota de equipos y licencias unificadas que cubre el trabajo, la gestión de puntos finales de TI y el soporte remotos.
Funciones que te encantarán
Transferencia de archivos potente
Transfiere archivos entre ordenadores con total facilidad. Puedes transferir archivos sin iniciar una sesión remota y puedes arrastrar y soltar o trabajar en la ventana de transferencia de archivos para mover archivos entre tus ordenadores locales y remotos durante una sesión.
Color 4:4:4
Experimenta la verdadera precisión del color con el modo de color 4:4:4, crucial para el trabajo de edición y posproducción de vídeo de alta calidad.
Configuración de fidelidad de audio ultraalta
Garantiza una calidad de audio óptima durante las sesiones de edición remota con nuestra configuración de fidelidad de audio ultraalta.
Soporte de Multi-Monitor
¡Ve más y trabaja en todas tus pantallas! Selecciona la pantalla remota que quieres ver y visualiza todos los monitores en una ventana. Con la función multi-a-multi (compatible con Splashtop Remot Access Pro), puedes distribuir cada monitor remoto en una ventana separada para organizar tu configuración local.
Lápiz óptico y tableta de dibujo remotos
Trabaja de forma normal en tus proyectos usando tu lápiz óptico y tableta de dibujo, con el exclusivo soporte remoto de Splashtop.
Acceso directo al Micrófono
Garantiza una comunicación clara y una captura de audio durante las sesiones remotas con nuestra función de conexión de micrófono.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Ahora los creativos pueden ampliar los límites de la creatividad y la colaboración mientras realizan tareas como la edición de vídeo y la sincronización de AV mientras acceden al almacenamiento compartido y otro hardware que necesitan, de forma remota (con Splashtop)
Head of Partner Relations, Adobe Video
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Los artistas que usan dispositivos Wacom en los flujos de trabajo de posproducción pueden usar Splashtop para trabajar de manera fluida y productiva mientras están fuera de la oficina, una gran ventaja para el panorama del teletrabajo de hoy día.
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
Quiero que quede bien calor: ¡Splashtop es superseguro! Estamos trabajando con un contenido intangible, digital y valioso que finalmente se distribuirá en los cines, la retransmisión tradicional, por cable o los servicios de medios OTT (over-the-top) como Netflix. Si ese contenido se filtra antes de su lanzamiento comercial real, nos metemos en un problemón.
Chief Technology Officer, Boxel Studio