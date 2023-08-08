Splashtop for Remote Design Studios

Splashtop para estudios de diseño remotos
Acceso remoto sin esfuerzo para equipos de diseño distribuidos
Mejora tu flujo de trabajo de diseño con Splashtop
Disfruta de un alto rendimiento
Splashtop ofrece acceso remoto de alta resolución a tu software de diseño, ofreciendo un nivel de detalle y capacidad de respuesta sin precedentes. Experimenta una latencia mínima mientras diseñas y revisas gráficos como si estuvieras en la estación de trabajo de tu oficina, sin importar dónde estés.
Prioriza la seguridad
Splashtop reconoce el valor de tus activos creativos en las tareas de diseño. Nuestras férreas funciones de seguridad, que incluyen el cifrado AES de 256 bits, la verificación en dos pasos y la autenticación del dispositivo, protegen tus proyectos y datos.
Atención al cliente excepcional
Nuestro equipo de atención al cliente especializado de Splashtop está disponible para ayudarte en cada paso de tu proceso de diseño. Estamos comprometidos a prestar ayuda inmediata y eficiente para garantizar que tu experiencia de acceso remoto sea fluida y productiva.
Disfruta de la facilidad de uso
La interfaz intuitiva de Splashtop hace que el acceso remoto a tus herramientas de diseño sea sencillo. Con nuestras herramientas de colaboración en tiempo real y el uso compartido de pantalla sin problemas, puedes trabajar sin esfuerzo con tu equipo, revisar contenido al instante y tomar decisiones colectivas, independientemente de la ubicación.
¿Por qué elegir Splashtop para estudios de diseño?
Splashtop te permite acceder de forma segura a las herramientas de diseño y colaborar con tu equipo desde cualquier lugar, lo que garantiza un proceso creativo sin problemas. Es ideal para el trabajo creativo que requiere atención al detalle, precisión y entrega visual de alta calidad.
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Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance, la solución de acceso remoto definitiva para profesionales de VFX, ofrece un modo de color 4:4:4 para una reproducción de color precisa, audio de alta fidelidad para efectos de sonido perfectos y una amplia compatibilidad con periféricos para lápices ópticos remotos y tabletas de dibujo, perfectos para creaciones detalladas.
Enterprise
Ideal para grandes estudios de efectos visuales, Splashtop Enterprise ofrece inicio de sesión único para un acceso sencillo, permisos granulares para la creación de contenido controlado, acceso programado para optimizar los flujos de trabajo de efectos visuales, acceso no supervisado de Android/IoT para la gestión remota de equipos y licencias unificadas que cubren el trabajo, la gestión de TI y el soporte remotos.
Funciones que te encantarán
Color 4:4:4
El modo de color 4:4:4 significa que todos los componentes de color tienen la misma frecuencia de muestreo, lo que significa que obtendrás la mejor precisión de color y claridad de imagen.
Lápiz óptico y tableta de dibujo remotos
Usa tu lápiz óptico en tu dispositivo local para controlar tu ordenador remoto en tiempo real.
Soporte de Multi-Monitor
¡Ve más y trabaja en todas tus pantallas! Selecciona la pantalla remota que quieres ver y visualiza todos los monitores en una ventana. Con la función multi-a-multi (compatible con Splashtop Remot Access Pro), puedes distribuir cada monitor remoto en una ventana separada para organizar tu configuración local.
Transferencia de archivos
Transfiere archivos entre ordenadores con total facilidad. Puedes transferir archivos sin iniciar una sesión remota y puedes arrastrar y soltar o trabajar en la ventana de transferencia de archivos para mover archivos entre tus ordenadores locales y remotos durante una sesión.
Transmisión 4K
Transmite en resolución 4K para un trabajo preciso al más mínimo detalle.
Altas velocidades de fotogramas
Experimenta animaciones fluidas durante sesiones remotas con altas velocidades de fotogramas.
Testimonios de nuestros clientes satisfechos
A menudo trabajamos con personal temporal, por lo que la capacidad de gestionar a los usuarios fue lo que nos convenció de Splashtop. Tenemos que gestionar de forma segura todas las cuentas de nuestro personal para evitar las filtraciones de datos.
Khara, Inc.