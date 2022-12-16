Asheville High School habilita las clases a distancia de CTE de animación por ordenador y diseño de juegos
El acceso remoto a los ordenadores de la sala de informática ofrece ventajas inesperadas a los estudiantes
De un vistazo
Asheville High School, parte del distrito escolar de la ciudad de Asheville (Carolina del Norte), respondió al cierre de sus salas de informática a causa de la pandemia proporcionando a los estudiantes de Educación Técnica y Profesional (CTE) acceso remoto a los ordenadores de la sala para que pudieran ejecutar el software necesario para sus clases de animación por ordenador y animación de juegos.
De Asheville High School
Splashtop satisface nuestras necesidades a la perfección. Podemos ejecutar el plan de estudios completo para los programas de animación y diseño artístico de juegos utilizando las clases ya desarrolladas antes de la pandemia.
Kathryn B., Teacher
EL DESAFÍO: LA PANDEMIA IMPIDE EL ACCESO PRESENCIAL A LA SALA DE COMPUTACIÓN
Kathryn Bradley imparte las clases de animación por ordenador y diseño artístico de juegos en Asheville High School, que son dos asignaturas optativas de CTE que pueden cursar los alumnos. La clase de Bradley prepara a los estudiantes para trayectorias laborales en producción de TV y cine, publicidad, diseño de juegos, arquitectura y mucho más.
Los estudiantes utilizan las estaciones de trabajo Mac de las salas de informática de la escuela para ejecutar el software que necesitan para estas clases, entre los que se incluyen Adobe Creative Suite, Blender y Unity, así como otras aplicaciones de gráficos por ordenador en 3D, animación, vídeo y diseño de juegos.
El acceso a estos programas de software es vital para las clases de Bradley, así que cuando COVID-19 cerró el campus, los estudiantes no tenían forma de acceder al software que necesitaban para continuar su experiencia de aprendizaje.
"Cuando la pandemia provoco que se cerraran por primera vez el acceso a los laboratorios de computación, fue terrible", dijo Bradley.
LA SOLUCIÓN: SPLASHTOP PERMITE EL ACCESO REMOTO A LOS LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN
Ante la necesidad de encontrar una forma de dar a los alumnos acceso a los recursos proporcionados por la escuela que necesitaban, Asheville High School buscó una solución que permitiera a los alumnos acceder a los ordenadores de la sala de ordenadores del centro desde sus propios dispositivos en casa.
Asheville High School decidió instalar Splashtop para salas de ordenadores remotas de las clases de CTE de Kathryn Bradley. Con Splashtop, los alumnos pueden acceder y controlar a distancia los ordenadores de la sala informática desde sus propios ordenadores, tabletas y dispositivos Chromebook.
Durante las conexiones remotas de alto rendimiento (que proporcionan streaming en 4K), los alumnos pueden ver la pantalla del ordenador de la sala informática en tiempo real. Pueden controlarlos a distancia y ejecutar cualquiera de las aplicaciones de software como si estuvieran sentados en ella.
"Splashtop llena nuestra necesidad perfectamente", dijo Bradley. "Podemos hacer el currículo completo de los programas de animación y artes de juego, usando las lecciones ya desarrolladas antes de la pandemia".
Resultados: El acceso remoto mejora la participación de los estudiantes de forma ininterrumpida
Un beneficio inesperado de Splashtop para los laboratorios remotos es que los estudiantes ahora tienen acceso a las computadoras del laboratorio Mac también fuera del horario de clases. Pueden acceder remotamente al laboratorio de manera continua en cualquier momento, desde cualquier lugar.
"Hay una gran ventaja que permite a los estudiantes utilizar las aplicaciones de animación y diseño de juegos cuando quieran, incluso si es a las 2 de la madrugada mientras comen pizza fría en sus habitaciones", dijo Bradley.
El acceso adicional da a los estudiantes más tiempo para utilizar las aplicaciones informáticas que necesitan y les ayuda a ser más responsables con su tiempo y sus compromisos de estudio.
"Es difícil enseñar ese tipo de responsabilidad, pero el acceso más fluido al software de la sala de informática ha propiciado una aceleración del proceso para muchos de nuestros alumnos", dijo.
BONO: EL ÉXITO DEL ACCESO REMOTO SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LA IMPLEMENTACIÓN INICIAL
Tras comprobar el éxito del software Splashtop en los programas de animación y diseño artístico de juegos, Asheville High School está estudiando la posibilidad de ampliarlo a otras clases. Por ejemplo, el departamento de ingeniería está interesado en utilizar Splashtop para las clases de robótica, ¡y el profesor de la clase de diseño digital de Adobe también lo está adoptando!
Detalles
Sobre Asheville High School
Una de las 10 escuelas K-12 del distrito escolar de 4400 alumnos de Asheville City Schools, Asheville High School graduó al 88 % de sus alumnos de la promoción de 2017. El instituto tiene la misión de "educar a todos los alumnos para una ciudadanía productiva, el aprendizaje permanente y la realización personal".
Se estima que una cuarta parte de los aproximadamente 1200 estudiantes de Asheville High School reciben al menos una clase en el departamento de Carreras y Educación Técnica (CTE) durante su estancia en el centro.
Acerca de Splashtop para salas de informática remotas
Los usuarios pueden acceder a ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Los usuarios podrán controlar a distancia las computadoras del laboratorio con facilidad a través de conexiones rápidas (streaming en 4k) con calidad y sonido HD.
Las mejores funciones para mantener la productividad, como la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, la impresión remota, la activación remota, el reinicio remoto, el chat y mucho más.
Programe permisos de acceso remoto para que los alumnos puedan acceder a ciertos ordenadores de laboratorio durante los horarios programados.
Obtenga las principales funciones de acceso remoto, incluyendo transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, impresión remota, activación remota, reinicio remoto, chat y más.
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