Splashtop Se Asocia con SyncroMSP para Lanzar una Nueva Integración de Acceso Remoto
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Los usuarios de Syncro ahora tienen acceso con un solo clic a la herramienta líder de soporte remoto para MSPs
San José, California, 22 de enero de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, se ha asociado con Syncro para llevar el acceso remoto Splashtop con un solo clic a la plataforma Syncro.
La integración permite utilizar las herramientas de acceso remoto desatendido de Splashtop desde dentro de la plataforma RMM de Syncro. Incluso sin la presencia de un usuario final, los usuarios de Syncro podrán iniciar conexiones remotas rápidas, fiables y seguras a cualquiera de sus ordenadores gestionados con un solo clic.
Características Principales de Splashtop para SyncroFreshworks
Inicia rápidamente una sesión de control remoto a cualquier ordenador dentro de Syncro.
Accede y controla remotamente ordenadores Windows y Mac gestionados.
Simplifica las tareas diarias con las funciones de Splashtop, como la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, el chat, el reinicio remoto, compartir escritorio de técnico y mucho más.
Utiliza la aplicación Splashtop Business para acceder a ordenadores remotos desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
"Splashtop es el software de acceso remoto con mejor relación calidad-precio para los MSP", afirma Mark Lee, director general de Splashtop. "Al asociarnos con Syncro, cuya plataforma RMM está muy bien valorada en la comunidad de MSP, estamos ofreciendo conjuntamente a los MSP una oferta de gran valor. Los usuarios de Syncro podrán dar soporte remoto a sus dispositivos fácilmente y a un precio asequible con Splashtop."
"Syncro" es conocido por escuchar a los MSPs y luego liberar rápidamente nuevas características basadas en esa retroalimentación. Recientemente, los MSP que han cambiado a nosotros desde otras plataformas han estado pidiendo una integración con Splashtop. Trabajar con el equipo de Splashtop fue muy fácil, y estamos muy contentos de anunciar esta integración. Los MSPs ahora pueden conectarse a los dispositivos de sus clientes sin problemas a través de nuestra solución de Monitoreo y Administración Remota (RMM), y la confiable conexión de escritorio remoto de Splashtop". – Ian Alexander, Director de Operaciones de Syncro
Disponibilidad
La integración de Splashtop con Syncro está disponible para los usuarios de Syncro que se suscriban a Splashtop Remote Support o Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS+10 o Splashtop SOS Unlimited). También se puede probar la integración mediante una prueba gratuita de Splashtop Remote Support o SOS. Puedes encontrar más información, incluidas las instrucciones de configuración, en https://www.splashtop.com/partners/integrations/syncro.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores a más de 20 millones de usuarios. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP prestar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales y el Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos.
Más información en https://www.splashtop.com