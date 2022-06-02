Splashtop demuestra las innovaciones del software de soporte remoto en la Conferencia Anual del IDH 2019
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[Orlando (Florida) —8 de abril de 2019—] Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, mostrará sus últimas ofertas de software SaaS de soporte remoto para servicios de asistencia, TI, equipos de soporte y proveedores de servicios gestionados en la Conferencia Anual de HDI 2019, que se celebrará del 9 al 11 de abril en Orlando, Florida. La HDI Conference & Expo reúne a un grupo diverso de expertos, profesionales, líderes de opinión y proveedores de soluciones, todos ellos unidos en torno a un único objetivo: dinamizar y potenciar a los profesionales de los servicios y el soporte para que hagan un cambio decisivo en sus carreras y organizaciones. Splashtop estará en el stand n.º 635 del espacio expositivo.
Nueva integración de soporte bajo demanda con soluciones PSA populares
Splashtop mostrará su nueva integración Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) con ServiceNow en demostraciones en el stand de Splashtop. Esta nueva integración permite a los profesionales de soporte que utilizan ServiceNow iniciar rápidamente una sesión bajo demanda con un usuario final directamente desde la consola de ServiceNow. Las características incluyen:
Haz clic para iniciar una sesión de soporte rápido desde una incidencia de ServiceNow
Acceda remotamente a dispositivos Windows, Mac, iOS y Android
Registre automáticamente los detalles de la sesión de acceso remoto en el incidente de ServiceNow para cumplir requisitos de auditoría
La integración de Splashtop On-Demand Support para ServiceNow ya está disponible en ServiceNow Store y puede utilizarse con una versión de prueba o de pago de Splashtop SOS. Ponte en contacto con sales@splashtop.com para obtener información sobre la compra de SOS para su uso con ServiceNow. También hay integración disponible entre Splashtop SOS y otras soluciones de automatización de servicios profesionales, como Autotask PSA de Datto y Spiceworks Help Desk.
"En la Conferencia Anual de HDI del año pasado y como patrocinador del HDI San Francisco Bay Area Chapter local, hemos escuchado a los miembros de HDI hablar sobre la importancia de la integración entre su solución de gestión de servicios y su solución de acceso remoto/soporte remoto", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Estamos emocionados de estar nuevamente en la Conferencia Anual de HDI este año, proporcionando la integración más solicitada para Splashtop On-Demand Support y ServiceNow".
Splashtop SOS simplifica la tarea de prestar asistencia informática remota. Conéctate a los dispositivos Windows, Mac, iOS y Android de los usuarios con un simple código de sesión. No hay que perder tiempo o dinero desplazándose a la ubicación física de un usuario, no tienes más que acceder a él de forma remota y tomar el control en el momento en que lo necesites. Diagnostica y soluciona el problema rápidamente y deja contentos a tus clientes. También es un gran valor con precios que comienzan en solo $259 por técnico por año para sesiones ilimitadas de asistencia informática rápida bajo demanda. Una prueba gratuita está disponible en: https://www.splashtop.com/sos.
Monitorización y gestión de ordenadores más fácil para los equipos de TI y de asistencia con Splashtop Remote Support Premium
Los profesionales de TI y de asistencia pueden aprender a ser más proactivos utilizando las funciones de monitorización y gestión remotas de Splashtop Remote Support Premium. Esta solución combina la popular tecnología de acceso remoto a ordenadores de Splashtop con funciones de gestión y supervisión que ayudan a identificar e investigar rápidamente los problemas para resolverlos con rapidez. Entre las funciones de Remote Support Premium que se mostrarán en el stand de Splashtop se incluyen:
Novedad Despliega y gestiona la tecnología Antimalware de Bitdefender en equipos endpoint
Alertas configurables, incluyendo nuevas alertas para eventos de Windows.
Gestión de Windows Update para mantener los ordenadores seguros y funcionando sin problemas
Comando remoto para ejecutar comandos en segundo plano en ordenadores Windows y Mac.
Visión de los registros de eventos e inventario del sistema de forma intuitiva con filtrado, clasificación y registros de cambios.
Más información sobre Splashtop Remote Support Premium en https://www.splashtop.com/remote-support
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.
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