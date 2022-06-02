Splashtop, la solución de escritorio remoto más rápida, se ha hecho aún más rápida
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Admite streaming de calidad 4K para edición remota de vídeo, desarrollo de juegos, diseño 3D y otras actividades que requieran mucha CPU
SAN JOSÉ, California, 28 de Abril de 2020 – Splashtop Inc., líder en soluciones de acceso remoto y soporte remoto, anuncia que ha mejorado su solución de escritorio remoto para soportar streaming de calidad 4K. Como resultado, los editores de video, desarrolladores de juegos, usuarios de CAD/CAM y otras personas que realizan actividades de procesamiento intensivo están ahora mejor equipados para trabajar desde casa, sin necesidad de acceso físico a las estaciones de trabajo de alta gama de sus lugares de trabajo.
Las funciones mejoradas de Splashtop incluyen streaming 4K multimonitor a 40 fotogramas por segundo (fps), y streaming iMac Pro Retina 5K, con baja latencia. Una reciente prueba comparativa conjunta de con NTT Docomo verificó que Splashtop alcanzaba 37 fps en un entorno 4G/LTE y 60 fps en un entorno 5G.
"Me alegra informar que el rendimiento de acceso remoto de Splashtop alcanzó más de 60 fps en la red de la próxima generación 5G, el doble del rendimiento en una red 4G. Seguimos trabajando estrechamente con Splashtop para imaginar y ofrecer nuevas posibilidades a través de Cloud de Innovación Abierta de Docomo 5G", dijo el Sr. Motodaka, Director General de Estrategia de Negocios Corporativos de NTT Docomo.
"Hemos escuchado alto y claro de nuestros clientes en industrias como la de medios y entretenimiento y la de arquitectura y diseño que con tantos de sus empleados trabajando ahora desde casa, necesitan la capacidad de editar remotamente videos 4K, desarrollar juegos y trabajar en aplicaciones CAD/CAM", dijo el CEO de Splashtop Mark Lee. "Esta última mejora de Splashtop cumple con las nuevas necesidades de edición de video y diseño 3D de alto nivel de estas empresas—y continúa nuestro liderazgo en la entrega de la mejor solución de escritorio remoto de alto rendimiento para nuestros clientes".
Gran Mejora de la Experiencia del Usuario para Diseñadores 3D, Arquitectos, Editores de Video, Desarrolladores de Juegos
Splashtop siempre se ha caracterizado por ofrecer una experiencia de acceso remoto de alta calidad para aplicaciones basadas en vídeo y juegos. Por ejemplo, Splashtop recibió el premio a la Mejor Aplicación Móvil en el CES 2012, en cuya NVIDIA también presentó Splashtop en su conferencia de prensa del CES. Pero actividades como la edición de vídeos, el diseño de juegos o la creación de visualizaciones 3D complejas son mucho más difíciles de realizar a distancia, debido a las limitaciones técnicas de la transmisión de datos.
Splashtop logró su nuevo avance en streaming 4K optimizando su motor de codificación y decodificación para aprovechar la última aceleración de hardware de Intel, NVIDIA y AMD. De esta manera, Splashtop ha llevado el rendimiento del acceso remoto al siguiente nivel, al tiempo que ha reducido la utilización de la CPU en más de un 50 por ciento—lo que permite disponer de más espacio en la CPU para aplicaciones de procesamiento intensivo como software de edición de vídeo, motores de desarrollo de juegos y aplicaciones CAD/CAM.
Splashtop ofrece despliegue tanto en cloud como en las instalaciones, cumpliendo con diferentes niveles de seguridad y requisitos de cumplimiento. La autenticación multifactorial, la autenticación de dispositivos y el cifrado TLS/SSL están incorporados para un acceso remoto seguro. También está disponible la capacidad de inicio de sesión único (SSO) con integración con ADFS, Azure AD, JumpCloud y Okta, para mejorar y simplificar la gestión de contraseñas tanto para los equipos de TI como para los usuarios.
Los estudios, así como muchas empresas de desarrollo de juegos, utilizan Splashtop para hacer edición de vídeo y desarrollo de juegos a distancia, mientras que las empresas de arquitectura y fabricación industrial utilizan Splashtop para que los trabajadores puedan acceder a las estaciones de trabajo CAD/CAM 3D de la empresa a distancia desde casa.
Consigue streaming 4K/5K en varios monitores con los planes Splashtop Business
Estas nuevas prestaciones están disponibles con Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support y Splashtop On-Demand Support. Los usuarios pueden probarlo gratis o comprar una licencia para acceder de forma segura a su ordenador de trabajo desde ordenadores Windows/Mac y dispositivos móviles iOS o Android. Las organizaciones tienen la opción de utilizar la nube o despliegue in situ.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota a profesionales de empresas, proveedores de servicios gestionados (MSP), departamentos de TI y servicios de asistencia. Además, los servicios de colaboración Splashtop permiten compartir eficazmente la pantalla entre dispositivos. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway y otros programas de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.