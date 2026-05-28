Los equipos de TI a menudo tienen una tarea ingrata. Necesitan asegurarse de que los dispositivos estén completamente actualizados y protegidos, pero las instalaciones de parches pueden ser disruptivas o depender de avisos manuales que los usuarios finales pueden ignorar. Entonces, ¿cómo mantienen los dispositivos actualizados sin interrumpir a los empleados?
La instalación silenciosa del parche es clave aquí. Con esto, los equipos de TI pueden implementar actualizaciones sin necesidad de que los usuarios finales las aprueben o interrumpan el trabajo. Sin embargo, las instalaciones silenciosas aún requieren planificación, pruebas, registro y verificación.
Con eso en mente, exploremos la instalación silenciosa de parches. Vamos a ver qué es, cómo puede funcionar, qué riesgos hay que planificar y cómo hacer que la gestión automatizada de parches sea tanto silenciosa como fiable.
¿Qué es la instalación silenciosa de parches?
La instalación silenciosa de parches es el proceso de instalar actualizaciones de software o del sistema operativo sin requerir que el usuario haga clic en indicaciones o complete manualmente la instalación. Esto implementa el parche sin problemas y sin interrumpir la jornada laboral de los usuarios.
Ten en cuenta que el hecho de que una instalación sea “silenciosa” no significa que sea invisible o incontrolada. Las experiencias de parches silenciosos todavía requieren la aprobación del administrador y deben alinearse con las políticas de implementación. Como con cualquier instalación de parches, una instalación silenciosa debería incluir registro, informe y verificación.
También es importante señalar la diferencia entre instalaciones silenciosas, instalaciones desatendidas, actualizaciones en segundo plano y gestión automatizada de parches. Aunque son muy similares y a menudo se superponen, no son necesariamente lo mismo:
Instalación silenciosa: Instalación de parches que no requiere que los usuarios hagan clic en indicaciones, aprueben configuraciones ni completen manualmente la instalación.
Instalación no supervisada: Instalación de actualizaciones sin intervención del usuario después de que TI haya configurado los ajustes necesarios, scripts o parámetros de implementación. Es posible que aún se requiera la aprobación del administrador, pruebas y controles de implementación.
Actualizaciones en segundo plano: Actualizaciones automáticas que se ejecutan en segundo plano mientras los dispositivos están inactivos o realizando otras tareas.
Gestión automatizada de parches: Establecer reglas y configuraciones para detectar, programar, probar y desplegar parches automáticamente de acuerdo con las políticas de la empresa.
Cómo funciona la instalación silenciosa del parche
La instalación silenciosa de parches sigue un proceso repetible, pero los pasos exactos pueden variar según el tipo de instalador, el método de implementación y los requisitos de reinicio. El proceso de instalación del parche silencioso generalmente se ve así:
Identifica el parche o actualización necesarios: Primero, el equipo de TI identifica las actualizaciones que se deben implementar. Esto puede incluir actualizaciones de OS, apps de terceros, parches de seguridad o incluso paquetes de software personalizados.
Confirma el tipo de instalador: Los parches pueden usar diferentes métodos de implementación según el tipo de instalador, como MSI, EXE, PKG, instalador basado en script o gestor de paquetes.
Encuentra los parámetros de instalación silenciosa compatibles: Los parámetros varían según los instaladores. Mientras que algunos usan interruptores estándar, otros pueden requerir comandos específicos del proveedor.
Prueba la instalación en un grupo de dispositivos controlado: Es importante probar los parches antes de implementarlos en todo un entorno más amplio. Prueba primero con un grupo pequeño pero representativo para confirmar el comportamiento, los requisitos de reinicio y cualquier problema de compatibilidad potencial que pueda ocurrir.
Despliega el parche usando un script, un gestor de paquetes o una herramienta de gestión de dispositivos: Una vez que el parche ha sido probado y verificado, es hora de empezar a desplegarlo. Esto se puede hacer usando una variedad de métodos, como herramientas de línea de comandos, PowerShell, gestores de paquetes o plataformas centralizadas de gestión de parches.
Registra y verifica el resultado: Cada parche debe ser verificado adecuadamente para asegurar que se desplegó correctamente. Dado que el usuario final no verá el aviso, depende de TI verificar y confirmar que el parche se aplicó correctamente, o hacer un seguimiento si falló.
Métodos Comunes de Instalación de Silent Patch
No hay una forma específica de instalar parches silenciosamente. En cambio, el término se refiere a cualquier instalación de parches en la que las actualizaciones pueden desplegarse sin requerir intervención del usuario. Algunos métodos comunes incluyen:
Instalación silenciosa de MSI
Los paquetes MSI a menudo admiten comandos estandarizados de Windows Installer, incluidos parámetros para el modo silencioso, modo pasivo, comportamiento de reinicio y registro. Para los paquetes MSI, los equipos de TI generalmente pueden usar los parámetros del Instalador de Windows para ejecutar la actualización en silencio, suprimir las indicaciones, controlar el comportamiento de reinicio y capturar los registros de instalación.
Instalación silenciosa de EXE
Los instaladores EXE pueden ser menos predecibles, ya que los interruptores silenciosos varían según el proveedor o el marco del instalador. En estos casos, los equipos de TI deberían revisar la documentación del proveedor para ver si hay disponibles opciones como /quiet, /silent, o similares antes de implementar. Esto también puede requerir pruebas adicionales, ya que el código puede diferir en los marcos de instaladores.
Despliegue de Parches Basado en PowerShell
Con PowerShell, los equipos de TI pueden ejecutar comandos silenciosos, incluyendo la implementación de parches. PowerShell permite a los técnicos descargar instaladores, capturar registros y automatizar flujos de trabajo de parches, lo que lo convierte en una herramienta útil para los equipos técnicos. Sin embargo, carece de visibilidad centralizada, lo que lo hace más difícil de gestionar a gran escala para organizaciones más grandes.
Actualizaciones Basadas en el Gestor de Paquetes
Con los gestores de paquetes, los equipos de TI pueden estandarizar cómo se instalan y actualizan las aplicaciones, incluyendo actualizaciones silenciosas. Esto ayuda a reducir el trabajo manual de empaquetado, aunque los equipos de TI todavía necesitan controlar cómo se prueban las actualizaciones, aprobar los parches y generar los informes por sí mismos.
Herramientas de gestión de dispositivos y automatización de parches
Con una buena solución de gestión de dispositivos, puedes centralizar la implementación, programación, aplicación de políticas, generación de informes e incluso la corrección de parches fallidos. Esto empodera a los equipos de TI para ir más allá de los comandos silenciosos y gestionar actualizaciones sin problemas en todos sus endpoints sin interrumpir a los usuarios finales.
Beneficios de la Instalación Silenciosa de Parches
Existen varios beneficios del parcheo silencioso que pueden ayudar a mejorar la eficiencia y la ciberseguridad, convirtiéndolo en una función útil para las implementaciones de parches. Estos beneficios incluyen:
Menos interrupciones para los usuarios finales: Los parches silenciosos permiten que las actualizaciones se ejecuten sin interrumpir el trabajo con avisos de instalación, manteniendo los dispositivos actualizados mientras se minimizan las interrupciones.
Despliegue más rápido en muchos dispositivos: Al desplegar parches silenciosamente en los puntos finales, los equipos de TI pueden implementar actualizaciones a gran escala en lugar de gestionar los puntos finales individualmente.
Cobertura de parches más consistente: El uso de la instalación silenciosa de parches permite a los equipos de TI estandarizar comandos y políticas, reduciendo la variación entre dispositivos y logrando resultados más consistentes.
Dependencia reducida de acciones del usuario: La instalación silenciosa de parches quita la responsabilidad del usuario final. Los usuarios no necesitan recordar, aprobar o completar manualmente las actualizaciones, por lo que pueden centrarse más en trabajar.
Mejor soporte para ventanas de mantenimiento: Los agentes de TI pueden usar la instalación silenciosa de parches para programar actualizaciones durante períodos de bajo impacto, reduciendo aún más las interrupciones.
Mejor repetibilidad operativa: La implementación silenciosa hace que la aplicación de parches sea más fácil de documentar, repetir y auditar, ayudando a los equipos de TI a mantener registros más claros y procesos de aplicación de parches más consistentes.
Riesgos y limitaciones de la instalación silenciosa de parches
Aunque el parcheo silencioso es una excelente manera de mantener los dispositivos actualizados mientras se reduce la interrupción, no está exento de inconvenientes. La instalación silenciosa de parches puede introducir algunas nuevas responsabilidades operativas y riesgos de los que los equipos de TI deben estar al tanto, para que puedan abordarse adecuadamente.
Los riesgos comunes incluyen:
Las instalaciones fallidas pueden ser más difíciles de notar, a menos que tengas una herramienta para registrar y verificar instalaciones.
Configuraciones incorrectas pueden causar instalaciones incompletas.
Algunos parches todavía requieren reinicios, y el comportamiento del reinicio debe planificarse cuidadosamente para que los dispositivos no se reinicien en el momento incorrecto o queden en un estado parcialmente actualizado.
Algunas aplicaciones no permiten una instalación verdaderamente silenciosa.
El comportamiento del instalador puede variar entre herramientas y versiones de software.
Si hay algún problema, los despliegues amplios pueden hacer que se propaguen rápidamente si se omite la prueba.
TI todavía necesita verificación después del despliegue.
Esto no significa que la corrección silenciosa sea demasiado complicada de usar. En cambio, significa que las instalaciones silenciosas funcionan mejor cuando se combinan con pruebas adecuadas y despliegues por fases, con una plataforma que ofrezca una visibilidad clara del estado de los parches.
Mejores prácticas para la instalación silenciosa de parches
Dado los beneficios de la instalación silenciosa de parches, veamos algunas de sus mejores prácticas. Esta es una lista práctica de recomendaciones diseñada para ayudar a los equipos de TI a mejorar su proceso de parcheo, de modo que puedan mantener los puntos finales actualizados de manera eficiente sin interrumpir a los usuarios:
Verifica los parámetros de instalación silenciosa compatibles con el proveedor: Los proveedores pueden usar diferentes interruptores o métodos de despliegue, por lo que es importante verificar con antelación.
Prueba antes de desplegar ampliamente: Cuando realices una actualización, es mejor comenzar con un grupo pequeño y diverso de dispositivos. Esto ayudará a confirmar la estabilidad e identificar cualquier problema antes de que pueda afectar a un entorno más amplio.
Usa el registro para cada implementación: Que una instalación sea silenciosa no significa que no deba registrarse. Asegúrate de registrar cada instalación para que los equipos de TI puedan solucionar problemas antes de que afecten a los usuarios.
Planifica cuidadosamente el comportamiento de reinicio: Los parches normalmente requieren reinicios de dispositivos antes de poder ser completamente instalados, pero depende de los equipos de TI decidir si los reinicios deben ser forzados, programados, o incluso pospuestos. Esto generalmente depende del impacto en el negocio y la urgencia del parche, para que las actualizaciones críticas no se retrasen.
Desplegar en fases cuando sea posible: Al implementar actualizaciones, es mejor comenzar con grupos pequeños y luego expandirse a grupos más grandes. Esto ayuda a asegurar un lanzamiento suave mientras da tiempo para identificar cualquier problema inesperado o abordar fallos.
Seguimiento del éxito, fallo y estado pendiente: Una instalación silenciosa solo es útil si TI puede confirmar qué ocurrió después. Asegúrate de que los parches se rastreen para que puedas verificar los éxitos y abordar cualquier fallo.
Evita depender de los usuarios para completar el parcheo: El propósito completo de la instalación silenciosa es desplegar el parche sin interrumpir a los usuarios. Las instalaciones silenciosas deben ser controladas por TI, en lugar de poner cualquier responsabilidad en el usuario final.
Cuando la Instalación Silenciosa del Parche No Es Suficiente
Aunque la instalación silenciosa de parches es una herramienta útil para gestionar actualizaciones, no siempre es suficiente. Las instalaciones silenciosas manejan la ejecución, pero no la priorización de parches, la visibilidad de endpoints, los informes o la remediación. Por lo tanto, a veces es necesario un enfoque más completo de gestión de parches.
Si estás encontrando alguno de estos problemas, es posible que necesites una gestión de parches más completa:
TI carece de visibilidad y no sabe qué dispositivos carecen de parches críticos.
El estado de los parches se rastrea manualmente o de manera inconsistente, lo que dificulta saber qué dispositivos están actualizados.
Las instalaciones fallidas requieren demasiado seguimiento manual debido a la falta de remediación automatizada.
El parcheo de aplicaciones de terceros se maneja por separado del parcheo del sistema operativo.
Los equipos carecen de los informes que necesitan para auditorías o revisiones internas.
Es necesario desplegar actualizaciones en muchos dispositivos remotos o híbridos.
Cómo Splashtop Autonomous Endpoint Management ayuda a los equipos de TI a simplificar el despliegue de parches
Cuando los equipos de TI necesitan implementar actualizaciones en endpoints remotos, rastrear el estado de los parches y reducir el seguimiento manual, Splashtop AEM ayuda a convertir el parcheo en un flujo de trabajo más visible y repetible.
Splashtop AEM ofrece visibilidad en tiempo real, automatización y gestión de parches basada en políticas para ayudar a los equipos de TI a soportar y actualizar dispositivos en sus redes desde un solo lugar. Proporciona información sobre qué dispositivos necesitan parches, ayuda a desplegar actualizaciones de manera eficiente y rastrea el éxito o el fracaso para que los equipos de TI puedan identificar problemas y tomar medidas de seguimiento más rápidamente.
Splashtop AEM viene con múltiples herramientas y características diseñadas para simplificar y agilizar el proceso de parcheo, incluyendo:
Visibilidad en tiempo real de los parches: Los equipos de TI pueden ver fácilmente los estados de los parches en todos los endpoints gestionados desde una sola pantalla.
Parcheo de SO y de terceros: Splashtop AEM puede desplegar automáticamente actualizaciones en sistemas operativos y aplicaciones de terceros.
Automatización basada en políticas: Los equipos de TI pueden establecer políticas de parcheo, reduciendo el trabajo repetitivo de parcheo a través de flujos de trabajo programados y automatizados.
Información basada en CVE: Splashtop AEM utiliza datos de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVE) para ayudar a priorizar las vulnerabilidades que requieren más atención.
Informe de inventario: Con el inventario de hardware y software, los equipos de TI pueden entender mejor qué software está instalado en los dispositivos y cuándo necesita actualizaciones.
Flujos de trabajo de remediación: Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a responder a parches fallidos con visibilidad sobre el estado de falla y acciones de seguimiento como scripts o flujos de trabajo de reversión soportados.
La gestión de dispositivos requiere visibilidad y automatización para mantener los dispositivos seguros y actualizados. Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden convertir el parcheo en un flujo de trabajo visible y repetible, permitiendo actualizaciones silenciosas en todos los dispositivos desde una sola consola.
Haz la instalación en segundo plano del parche más confiable
Con la instalación silenciosa de parches, los equipos de TI pueden implementar actualizaciones sin interrumpir a los usuarios finales, manteniendo así el trabajo en marcha sin problemas en toda la empresa. Sin embargo, la instalación silenciosa funciona mejor como parte de un proceso de gestión de parches más amplio, que incluye visibilidad, automatización, prueba e informes.
Los equipos de TI deberían poder ver fácilmente qué dispositivos y aplicaciones necesitan actualizaciones, probar de manera segura y desplegar actualizaciones, e identificar cualquier parche que haya fallado para que pueda ser abordado. Con una solución de gestión de parches como Splashtop AEM, los equipos de TI pueden gestionar ese proceso de manera más eficiente desde una única consola.
Splashtop Gestión autónoma de dispositivos brinda a los equipos de TI herramientas para gestionar el parcheo de endpoints, monitorear el estado de los dispositivos, hacer cumplir políticas y reducir el trabajo manual repetitivo. Con la gestión automática de parches, los equipos de TI pueden mantener los dispositivos actualizados mientras minimizan las interrupciones para los empleados.
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