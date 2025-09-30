Las 5 mejores herramientas de software para trabajadores híbridos

A lo largo de 2020 y 2021, muchos trabajadores de oficina pasaron con éxito a una rutina de trabajo desde casa. Ahora que muchas empresas están dando la bienvenida a sus empleados de vuelta a la oficina, las modalidades de trabajo híbridas se están convirtiendo rápidamente en la clave de la productividad. Según este reciente artículo de Gartner, el 45% de la mano de obra aprovechará las configuraciones híbridas para trabajar desde casa de 2 a 3 días por semana en 2022.
¿Qué está impulsando el éxito del paso al trabajo híbrido permanente? Una gran cantidad de herramientas de software diseñadas específicamente para garantizar que los trabajadores del conocimiento puedan mantener la concentración, colaborar y cumplir los más altos estándares de trabajo, independientemente de su ubicación.
Los 5 tipos de herramientas informáticas que más influyen en el éxito del trabajo híbrido son las siguientes:
Gestión de Proyectos
Comunicación en Tiempo Real
Colaboración
Equipo de Vigilancia y Gestión
Acceso remoto
Estas 5 herramientas de software ayudan a los trabajadores híbridos con más éxito. Entenderás rápidamente por qué cuando leas nuestra breve sinopsis de cada uno de ellos a continuación.
Herramientas de software críticas para los trabajadores híbridos
Gestión de Proyectos
A menudo, los trabajadores híbridos participan en múltiples proyectos que implican a diferentes partes interesadas que son responsables de tareas separadas, lo que supone un reto para cualquiera a la hora de hacer un seguimiento de todo. Mantenerse organizado resulta aún más difícil cuando algunos miembros del equipo están a distancia.
Las herramientas de gestión de proyectos realizan un seguimiento de las hojas de ruta de los proyectos en tiempo real a través de cuadros de mando en línea. Para los trabajadores que no están en la oficina, ganan la certeza de saber qué tareas tienen asignadas, cuándo deben completarse, por quién, y el estado de todas las demás tareas del proyecto.
Las principales herramientas de gestión de proyectos sonProofHub,Trello,monday.com, yWorkfront.
Comunicación en Tiempo Real
Para mantener informados a los miembros de todos tus equipos, debes asegurarte de que todas las líneas de comunicación estén abiertas y sean fácilmente accesibles. La accesibilidad es clave para evitar que las personas se queden atrás, porque impide que se pierdan una conversación cuando están en casa o en otro lugar remoto.
Las herramientas de comunicación en tiempo real permiten a equipos enteros publicar mensajes dentro de los grupos pertinentes, lo que permite a los trabajadores híbridos contribuir a una conversación o ponerse al día con mensajes anteriores, aunque no estuvieran disponibles en tiempo real. Muchas herramientas de esta categoría ganaron popularidad rápidamente al permitir a los trabajadores híbridos entablar conversaciones cara a cara mediante llamadas telefónicas o videoconferencias alojadas en Internet.
Las principales herramientas de comunicación en tiempo real sonSlack,Teams, yZoom.
Colaboración
Cuando los miembros del equipo trabajan en distintos lugares, la colaboración por correo electrónico no satisface las necesidades en tiempo real. El software de colaboración permite a los trabajadores híbridos contribuir a los archivos compartidos, llegar a acuerdos sobre cuestiones críticas y progresar continuamente en tiempo real.
Entre las herramientas de colaboración más populares están Asana,Google Drive,Microsoft Teams, yConfluence.
Equipo de Vigilancia y Gestión
Esta capacidad ha demostrado ser vital para los jefes de equipo a lo largo de 2020 y 2021. Si eres un jefe de equipo que necesita trabajar a distancia, o los miembros de tu equipo trabajan tanto desde la oficina como desde casa, debes tener la capacidad de asegurarte de que todos los miembros de tu equipo están comprometidos y contribuyen.
Estas herramientas te permiten encuestar a tu equipo sobre su compromiso y obtener información rápida sobre cómo se sienten con su trabajo. Algunas herramientas incluso te dicen lo activo que es tu equipo mediante el seguimiento de las métricas de uso del teclado, ratón, aplicaciones y otras. Estas herramientas te ayudan a mantener motivado a tu equipo, a la vez que te alertan cuando un miembro del equipo se está quedando atrás. Entre las herramientas informáticas para el seguimiento y la gestión de equipos se incluyenHubstaff,Officevibe, yJotForm.
Software de acceso remoto
Pocas cosas hay más frustrantes para los trabajadores híbridos que necesitar acceder a un archivo o aplicación importante en su ordenador de trabajo, y que se les deniegue el acceso porque no están en la oficina.
El software de acceso remoto hace que los ordenadores de trabajo sean accesibles a los trabajadores híbridos en cualquier lugar y en cualquier momento. Tú y tu equipo podéis acceder de forma segura a los ordenadores de la oficina desde casa y otros lugares (por ejemplo, cafeterías, hoteles, aeropuertos) y utilizarlos como si estuvierais sentados delante de ellos. Puedes abrir cualquier archivo y utilizar cualquier aplicación como lo harías en la oficina, mientras te conectas a distancia desde cualquier otro dispositivo.
La mejor herramienta de acceso remoto para el trabajo híbrido es Splashtop.
Splashtop es el mejor software de acceso remoto para el trabajo híbrido. Más de 200 000 empresas y 30 millones de personas en todo el mundo ya utilizan Splashtop para impulsar el éxito de su trabajo híbrido, disfrutando de múltiples ventajas que incluyen:
Acceso remoto seguro en cualquier momento a los ordenadores del trabajo, incluso fuera del horario laboral.
Accede a ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
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Trabaja a distancia de forma productiva como si estuvieras en la oficina utilizando tu ordenador en persona.
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