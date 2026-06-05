Cosas que no sabías que podías hacer con el software de acceso remoto

¿Te has preguntado alguna vez cómo habría sido el mundo si hubiéramos dispuesto de tecnología de software de acceso remoto hace siglos? ¡Lo hacemos! Esto es lo que podría haber sido el escenario "Houston tenemos un problema" si el acceso remoto como Splashtop hubiera existido en los años 70.
Sí, es posible que ya nos estemos pasando. Pero este último año ha sido bastante complicado en lo que respecta a los casos reales del software de acceso remoto. Con la revolución del trabajo remoto e híbrido en 2020, descubrimos nuevas formas desconocidas de utilizar nuestro Software de Escritorio Remoto. A continuación, compartimos algunos de estos interesantes casos reales.
Usos inusuales de Splashtop Remote Access
1. Emisión a distancia desde un barco
Bryan Huges de WOWK es un meteorólogo que pasó a ser totalmente remoto debido a COVID-19. Bryan llevó su configuración remota a otro nivel.
Él convirtió su barco en una redacción remota, ¡utilizando el software de acceso remoto Splashtop para ejecutar los gráficos Weather Lynx! En una entrevista con TVSpy, Brian dijo con entusiasmo que "es como un sueño hecho realidad", ya que le proporcionó una sensación de libertad que no creía posible en lo que se refiere a la meteorología.
2. Monitorizar a distancia las constantes vitales de los pacientes
Koen Van Dulmen, Director de Proyectos de la Clínica de Sensores del Hospital Slingeland, ayudó a su hospital a reinventar y mejorar la atención a los pacientes mediante la monitorización continua de las constantes vitales a distancia con el software de acceso remoto Splashtop On-Prem.
Esto ayudó a la Clínica Sensing a reducir los desplazamientos innecesarios a los pacientes, y a que las visitas a los pacientes fueran más eficientes al permitir al clínico conocer el estado de un paciente con antelación.
Puedes leer más sobre este caso de uso en explorando el estudio de caso.
3. Acceder remotamente a las aplicaciones de Adobe
Cuando se trata de programas como Adobe Photoshop, la mayoría de la gente suele acceder al programa en cloud cuando está lejos de su ordenador principal. La pandemia nos ha enseñado que el acceso remoto también puede utilizarse de forma similar y a menudo es una forma más eficaz de acceder a distancia al software de Adobe. Este último año lo han utilizado muchos profesionales del ámbito creativo para acceder a distancia al software de Adobe alojado en sus ordenadores de oficina, desde fuera de la oficina, ¡sin retrasos!
Así es como funcionaba. Tras instalar el software de acceso remoto tanto en los dispositivos in situ como en los externos, los profesionales creativos pudieron utilizar el software de acceso remoto para acceder a distancia a las aplicaciones de escritorio de Adobe Creative Cloud desde cualquier dispositivo al instante y en tiempo real, y utilizar su potente ordenador remoto como si estuvieran sentados frente a él.
Este caso de uso se hizo especialmente popular en las escuelas que necesitaban proporcionar a sus alumnos remotos acceso a los ordenadores del campus y al potente software alojado en ellos.
4. ¡Producir y dirigir una película de terror a distancia!
Debido al bloqueo, Katherine Sweetman fue contratada para dirigir a distancia la producción de algunos contenidos. Después de intentar averiguar cómo producir a distancia, encontró el software de acceso remoto Splashtop.
Tras probarlo para dirigir a distancia, Katherine comprobó que funcionaba bastante bien. Tan bien que produjo a distancia un corto de Halloween con el software de acceso remoto Splashtop. Katherine explica c�ómo en su blog " Cómo dirigir una película 100% a distancia ."
¿Cómo utilizarás el acceso remoto Splashtop?
Aunque la radiodifusión a distancia, la monitorización a distancia de la asistencia sanitaria, el diseño a distancia en Adobe y la producción a distancia de una película de terror con acceso remoto puedan parecer extraños, podemos esperar que surjan más casos de uso inusuales a medida que el trabajo a distancia siga cambiando el mundo. Entonces, ¿por qué no la astronomía? Después de todo, nuestro ejemplo más antiguo no es tan lejano.
¿Es la primera vez que oyes hablar del acceso remoto? Infórmate sobre qué es y prueba gratis nuestro software. Aunque puede que no lo utilices para producir a distancia un corto de terror, descubrirás que el acceso remoto puede ser muy útil cuando se trata de permitirte trabajar productivamente desde casa, o desde cualquier lugar que elijas.