La gran renuncia al trabajo está aquí

¿Puede el híbrido salvarlo?
4 millones.
Según un estudio reciente del Departamento de Trabajo de EE. UU., esta es la cantidad de trabajadores que han renunciado a sus trabajos desde abril de 2021. La rotación masiva de empleados ha llevado a EE. UU. a sus niveles más altos de renuncia voluntaria en generaciones y ha sido acuñada como "la gran renuncia".
Un cambio de mentalidad completo en la forma en que trabajamos
Si bien varias tendencias en conflicto están impulsando la "gran resignación", el factor principal es un cambio total de mentalidad sobre la intersección del trabajo y la vida personal.
En una entrevista reciente con Axios, la economista de la Universidad de Michigan, Betsey Stevenson, dijo que debido al largo tiempo de trabajo desde casa durante la pandemia, las personas han tenido un poco más de espacio para preguntarse: "¿Esto es realmente lo que quiero hacer?" '
Los trabajadores no solo están redefiniendo qué es lo que quieren hacer, sino también cómo quieren hacerlo.
"Definitivamente dejaría mi puesto actual si me llamaran de nuevo a la oficina a tiempo completo", dice S. Poore, un ingeniero que ha estado trabajando en una oficina durante 15 años. "Y la razón es que estoy harto de los días en que nos sentamos en la oficina solo para decir que lo hicimos; me gustaría que fuera híbrido donde venimos para reuniones o demostraciones específicas en persona".
Al igual que S. Poore, un número cada vez mayor de trabajadores administrativos está pensando en irse en busca de arreglos y oportunidades de trabajo más flexibles.
Si bien ha habido muchos, muchos puntos bajos durante el último año debido a la pandemia, nuestra condición obligatoria de trabajo en el hogar ha demostrado que las personas pueden ser muy productivas trabajando desde sus hogares mientras disfrutan de beneficios como la eliminación del tiempo de viaje, junto con el ahorro en peajes, gasolina y/o tarifas de tren o autobús. Los beneficios adicionales han incluido una mayor flexibilidad en los arreglos de cuidado de niños, junto con una menor exposición al COVID-19 y otras enfermedades fácilmente transmisibles como la gripe.
El trabajo remoto no es para todos
Si bien algunos empleados están considerando dejar sus funciones si sus empresas los llaman de regreso a una oficina física, otros buscan irse si sus organizaciones deciden volverse completamente remotas.
Un estudio reciente de Sharp Corp. encontró que el 60 % de los seis mil trabajadores de cuello blanco extrañaban trabajar con compañeros de trabajo en la oficina y les preocupaba la compensación de ser ignorados en oportunidades si adoptaban por completo un modelo de trabajo remoto.
¿Qué significa para la gran resignación? Cuando se trata de redefinir el trabajo, hay opciones, desafíos e incluso oportunidades. Una oficina totalmente remota o no remota podría influir en los trabajadores administrativos para que renuncien en función de su afinidad con el trabajo remoto.
Los empleados y los empleadores deberán encontrarse a mitad de camino. Aquí es donde una configuración de trabajo híbrida puede ayudar.
La Oficina Híbrida - ¿Puede Salvar la Gran Renuncia?
La oficina híbrida brinda a los empleados la flexibilidad de trabajar desde su oficina corporativa, en casa o en cualquier lugar que elijan.
Las organizaciones pueden establecer horarios de trabajo híbridos que describan las fechas y horas en que se espera que los empleados trabajen en la oficina o darles autonomía para elegir su horario híbrido.
Si bien la configuración de oficina híbrida más común es la '3-2-2' (trabaje tres días en casa, dos días en la oficina), el híbrido ofrece flexibilidad para ir a la oficina según sea necesario. Esto podría significar que un empleado podría elegir un día en la oficina y cuatro días en casa.
Según un estudio de PwC de EE. UU. de 2021, cuando se trata de las preferencias de los empleados sobre el lugar donde trabajan:
28% quiere trabajar de forma remota cinco días a la semana
35% prefiere dos o tres días
10% se inclina hacia cuatro días
10% quiere trabajar en la oficina por un día
8% quiere trabajar en la oficina todos los días
Entonces parecería que no hay una talla única para todos cuando se trata de la oficina híbrida.
La oficina híbrida se trata de encontrar el equilibrio adecuado tanto para la empresa como para los empleados y ofrecer lo mejor de ambos mundos: la flexibilidad de trabajar desde casa a tiempo parcial y el beneficio de las interacciones en la oficina.
Esto hace que la oficina híbrida sea una solución potencial para mitigar parte de la rotación que se espera de la gran renuncia.
Según una pequeña encuesta de LinkedIn que realizó Splashtop, cuando preguntamos a cincuenta y siete profesionales si el trabajo híbrido podría "salvarnos" de la "gran resignación", el 86% respondió afirmativamente.
Algunos empleados, como el diseñador web de Coffee Semantics, Jamie Hickey, abogan firmemente por la oficina híbrida. Jamie inició una petición de trabajo indicando que él y sus veintidós colegas se irían a otras empresas si no se les ofrece una opción híbrida porque creen firmemente que pueden hacer su mejor trabajo desde cualquier lugar.
¿Cuál es la mejor tecnología para configurar una oficina híbrida?
A medida que las empresas de todo el mundo piensan en cómo pueden habilitar mejor las configuraciones híbridas de trabajo y oficina, muchas se enfrentan al desafío de cómo proporcionan flexibilidad a través y con la tecnología que implementan.
Hemos descubierto que la clave es hacer que la conexión entre la oficina en casa y la oficina remota sea lo más fluida y sencilla posible.
Antes de la pandemia, dado que trabajar desde casa a menudo era algo atípico, muchos departamentos de TI ofrecían VPN (redes privadas virtuales) como la forma de conectarse a la oficina de forma remota.
Sin embargo, a medida que millones de trabajadores fueron enviados a casa para trabajar, las VPN comenzaron a mostrar sus deficiencias. Diseñado originalmente para usuarios que necesitan acceso a las redes corporativas por períodos cortos, las VPN se vieron abrumadas cuando todo el personal permaneció conectado a través de VPN durante todo el día. Dado que las VPN se utilizan mucho más allá de su diseño original, los departamentos de TI a menudo las consideraban lentas, complicadas de aprovechar para los usuarios y costosas de implementar.
Una alternativa a las VPN para miles de empresas ha sido el software de acceso remoto de Splashtop. Al ofrecer conexiones ultrarrápidas, admitir todo tipo de sistemas operativos y facilidad de uso integrada, muchas empresas consideraron que era una alternativa asequible a las VPN tradicionales.
¿Qué es el software de acceso remoto y cómo funciona?
El software de acceso remoto (o escritorio remoto) brinda la capacidad de controlar cualquier computadora de forma remota. Los usuarios instalan el software de escritorio remoto en las computadoras de su oficina y se conectan de forma remota en casa usando sus computadoras portátiles. Los usuarios tienen acceso a todo el software y los archivos como si estuvieran sentados frente a su computadora en la oficina.
Splashtop ofrece uno de los software de acceso remoto asequible y de mejor rendimiento para configurar una oficina híbrida . Es la opción de confianza para muchas marcas importantes, incluidas Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting y Tapestry.
Si estás pensando en cambiar a un modelo de trabajo híbrido, te recomendamos encarecidamente que pruebes nuestro software de escritorio remoto. Pruébalo gratis para comprobar cómo funciona y mira el vídeo a continuación para ver una demostración de alto nivel.