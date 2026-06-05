Temporada de Impuestos de Supervivencia 2020

¿Estás Listo para la Temporada de Impuestos 2020?
Ojalá pudiéramos decir que es la más maravillosa estación del año, pero ambos sabemos que no lo es.
Para miles de contables, al menos unos 664.532 de ellos, la temporada de impuestos es un periodo de 3½ meses en el que pasan bastante más tiempo con sus compañeros de trabajo que con sus familias. Para la mayoría de los contables, las horas pueden llegar a ser 65 horas facturables a la semana.
Un contable dijo:
"Trabajo 75-80 horas a la semana durante la temporada de impuestos...7 días a la semana..."
Vaya.
Así que no es de extrañar que las empresas de contabilidad tengan problemas de retención, con una rotación de tan alta como el 20 por ciento, que en EE.UU. puede superar los ¡600.000 MILLONES DE DÓLARES! Para los contables independientes, el agotamiento suele traducirse en fracasos empresariales. Probablemente por eso hasta el 20% de los profesionales independientes de la contabilidad fracasan.
¿Las Buena Noticia? >>> NO TIENE POR QUÉ SER ASÍ.
Con una gestión adecuada del tiempo, la temporada de impuestos también puede ser una época "maravillosa" del año. Vale, quizá no maravilloso, pero definitivamente más agradable. Exploremos cómo.
En la última década, el avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de programas informáticos asombrosos, que permiten a los profesionales de la contabilidad ahorrar mucho tiempo y, en consecuencia, ¡reducir el número de horas que necesitan trabajar!
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