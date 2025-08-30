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Splashtop's remote desktop solutions infographic showing high ease of use and admin ratings

Ya están los comentarios y Splashtop gana el premio a la mejor usabilidad

Splashtop Team
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Si buscas una solución de software de acceso remoto, Splashtop es la adecuada para ti.

  • 98% Facilidad de uso

  • 98% Facilidad de administración

  • El 97% cumple los requisitos

De las 40 empresas evaluadas, Splashtop obtuvo las puntuaciones más altas en el Índice de Usabilidad G2 para Escritorio Remoto, Primavera 2021. Esto significa que cuando se trata de facilidad de uso para soluciones de escritorio remoto, Splashtop cumple.

"Cuando usaba TeamViewer a menudo me echaba del programa, pero Splashtop nunca lo ha hecho. Además, ¡el precio es estupendo!"
- Heather Klassen, Contabilidad Búho Gris

Nuestro dedicado equipo de ingenieros y diseñadores de productos ha trabajado para crear esta solución líder de acceso remoto pensando en ti. Nuestros distinguidos socios y clientes nos cuentan lo fácil que fue implantar Splashtop. Ésa es una de las razones por las que somos su opción preferida para soluciones de acceso remoto.

G2 es el mayor y más fiable mercado de software, que ayuda cada mes a 5,5 millones de personas a tomar decisiones más inteligentes sobre software basándose en auténticas reseñas de otros usuarios.

Los mejores profesionales del sector, como los de contabilidad, informática, construcción, venta al por mayor y sanidad -todos ellos clientes reales- participaron en el proceso de revisión de G2, que ayudó a determinar esta puntuación de Mejor Usabilidad. Más información en el sitio web de G2.

Pero no te conformes con su palabra, compruébalo tú mismo con una prueba gratuita.

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"He probado literalmente todo el software de escritorio remoto en los últimos 10-15 años y debo decir que Splashtop es definitivamente de primera categoría, de primera clase, rápido y fácil de configurar. Cuando te conectas remotamente es como si estuvieras en la ubicación real del escritorio remoto. Mi equipo y yo estamos encantados de tener por fin un programa de escritorio remoto que realmente satisface nuestras necesidades. El precio es excepcionalmente asequible si se compara con el de sus competidores (TeamViewer y GoToMyPC). El equipo de nuestra emisora de radio recomienda encarecidamente su software."
- Jeff & Personal, WJMX, DB Smooth Jazz Boston Global Radio


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