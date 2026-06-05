Por qué Splashtop es una compra ideal de fin de año para su mesa de ayuda de TI

Con el final de 2021 acercándose rápidamente, hay más que solo regalos para envolver. Usted, como muchos gerentes de la mesa de ayuda de TI, probablemente haya encontrado un poco de dinero extra en su presupuesto de soporte. Dinero que debes "usar o perder" al final del año. Si bien esto es una ocurrencia común en todos los departamentos, los cambios en las necesidades de soporte impulsados por las iniciativas de trabajo desde el hogar brindan una amplia razón para que los gerentes de soporte / mesa de ayuda den un buen uso a su presupuesto sobrante.
Considere la necesidad estratégica de optimizar el soporte remoto
Mientras decide cómo podría (o debería) gastar su presupuesto restante, considere cómo la nueva norma de trabajo remoto y soporte remoto son vitales para el éxito de su organización en 2022. La encuesta reciente de Gartner a 317 CFO y líderes empresariales reveló que el 74 % planea hacer la transición de su fuerza laboral en el sitio a una permanentemente remota en la era posterior a COVID.
No es de extrañar que, a medida que las empresas se esforzaban por 'volverse remotas' en los últimos 18 meses, otorgaron a los empleados acceso remoto y permitieron trabajar desde casa. Lo hicieron sin preparar completamente la mesa de ayuda para apoyar a los trabajadores remotos y la amplia gama de dispositivos que utilizan para realizar su trabajo.
Al habilitar el soporte remoto, más específicamente una herramienta de soporte remoto que brinda la máxima flexibilidad al usuario, usted, como gerente de soporte, puede impulsar la productividad en toda la organización. Simultáneamente, los trabajadores mejor respaldados y el personal de apoyo bien equipado informan tener una moral mucho más alta. Por ejemplo, una encuesta de Catalyst entre trabajadores encontró que las mujeres con responsabilidades de cuidado de niños tienen un 32 % menos de probabilidades de dejar sus trabajos cuando tienen sólidas opciones de trabajo remoto.
¿Cuánto de su presupuesto sobrante necesita?
¡Por suerte, casi nada! Como ejemplo, puedes prestar asistencia informática remota bajo demanda y supervisada utilizando Splashtop SOS por solo $259 durante un año completo (por técnico de servicio de ayuda concurrente). Eso incluye la posibilidad de que cada técnico preste asistencia a dispositivos de usuario ilimitados bajo demanda, incluso dispositivos que no gestiona tu empresa. Esta inversión contribuirá en gran medida a complacer tanto al personal de asistencia como a los usuarios al incorporar las siguientes funciones:
Acceso con código de sesión
Alto rendimiento
Dos usuarios a una computadora
Función 'Compartir mi escritorio'
Soporte para dispositivos iOS y Android
Seguridad robusta
Transferencia de archivos (incluyendo arrastrar y soltar)
Reinicio remoto y reconexión a distancia
Grabación de la sesión
Marca personalizada
Soporte multipantalla
Chat
Gestión de usuarios
Integración de tiques de PSA y de ITSM
Visita nuestra página de productos Splashtop Remote Support para ver todas las opciones rentables disponibles para soporte remoto ilimitado y bajo demanda (más acceso adicional a ordenadores no supervisados).
Pequeño gasto, gran retorno de la inversión
En comparación con otras compras, invertir en tecnología que le permita brindar fácilmente soporte remoto en vivo, bajo demanda y desatendido ofrece eficiencias instantáneas y posibilidades de crecimiento de los ingresos. Por el lado de los costos, su personal existente podrá atender a más usuarios simultáneamente. Esto se debe a que el tiempo de resolución (TTR) es mucho más rápido.
Cuando un usuario final tiene un problema, el miembro del equipo de soporte puede acceder al dispositivo del usuario usando un código de 9 dígitos ( incluso dispositivos BYOD ). El TTR cae dramáticamente cuando sus técnicos de soporte pueden ver todo en el dispositivo del usuario final, ya no es necesario tratar de resolver las cosas a través de llamadas telefónicas y descripciones verbales que duran mucho más.
Splashtop ofrece ahorros de recursos adicionales como resultado de la simplicidad de la tecnología. Todo su equipo de soporte puede tener la solución funcionando a la velocidad del rayo.
Logre un impacto aún mayor con las capacidades de la mesa de servicio
Entonces, ¿tiene un poco más de presupuesto sobrante de lo previsto? Puede utilizar la solución de mesa de servicio de Splashtop Enterprise para crear mejores experiencias tanto para sus usuarios finales como para los técnicos de soporte. Resultados de ROI adicionales de tres áreas principales de impacto:
Mayor eficiencia técnica con enrutamiento y organización potentes
Resolución más rápida (TTR) con colaboración de técnicos
Atención al cliente mejorada
Recientemente, Splashtop introdujo una amplia gama de funciones avanzadas de mesa de servicio para administrar los flujos de trabajo de soporte de manera más efectiva y optimizar las experiencias.
Finalmente, un poco de gasto adicional este año podría resultar en ahorros adicionales el próximo año. Esto se debe a que la simplicidad de Splashtop a menudo lleva a las organizaciones a consolidar o reemplazar sus herramientas dispares existentes a favor de un proceso de soporte optimizado.
Adopte Splashtop, gane derechos de fanfarronear
Asegúrese de que su equipo de soporte sepa que son valorados este año al facilitar su trabajo. Resalte algunos casos de su implementación inicial para demostrar cuánto ganarán todos al adoptar esta versión simplificada de soporte remoto. Será una victoria general para su mesa de ayuda de TI y trabajadores remotos. Y pensar, todo lo que se necesita para que esto suceda es su presupuesto sobrante para 2021.