Splashtop redobla su apuesta por el canal para satisfacer la creciente demanda de soluciones seguras de acceso remoto y asistencia técnica

Las organizaciones de todos los tamaños y sectores necesitan cada vez más soluciones seguras de acceso remoto y asistencia a distancia. Para satisfacer esta necesidad, Splashtop ha redoblado su estrategia de canal global. La empresa ha incorporado recientemente nuevos líderes de canal para América y EMEA y está poniendo en marcha nuevos programas para fomentar las asociaciones con VAR, MSPs, distribuidores y socios tecnológicos.
El hecho es que el trabajo y la educación híbridos/remotos ya no son simplemente tendencias derivadas de la pandemia. Son la nueva normalidad.
Mientras muchas empresas aún están decidiendo si volverán a tener una oficina física o cuándo lo harán, la lista de empresas que trabajan desde casa para siempre sigue creciendo. Durante la Conferencia Code en septiembre, el director general de Salesforce Marc Benioff dijo a la audiencia "Lo siento por todos mis amigos, pero no todos vamos a volver".
En el caso de la educación, la demanda de opciones de aprendizaje a distancia sigue aumentando. Entre julio y septiembre de 2021, en un análisis de 100 sistemas escolares grandes y urbanos de EE.UU. se constató que la demanda de aprendizaje a distancia aumentó más del doble. Además, en un estudio de Splashtop de agosto de 2021 sobre 500 estudiantes, casi todos (92 %) esperan que sus colegios y universidades ofrezcan acceso remoto a los ordenadores del campus, veinticuatro horas al día, siete días a la semana.
Canal América
En América, Splashtop acaba de anunciar la incorporación de Justin Windsor como el primer jefe de canal de la empresa. Anteriormente fue gerente de canal en Zadara, que ofrece computación y almacenamiento como servicio.
La visión de Justin para los socios de canal es impulsar los ingresos mutuos para Splashtop y sus socios dedicados. Todo ello mientras se protege a más organizaciones con el portfolio de acceso y soporte remotos de Splashtop. Al hablar de los socios, dijo: "La gente trabaja con personas en las que confía. Quiero ganarme la confianza de nuestros socios para luego ayudarles a impulsar los ingresos al tiempo que mejoran la productividad en los ámbitos educativo y laboral en el mundo híbrido en el que vivimos. Queremos asociaciones basadas en la responsabilidad de ambas partes".
Puede ver a Justin comentar su trayectoria en el canal y cómo planea construir el programa de socios de Splashtop en su reciente entrevista con eChannel News.
Canal EMEA
El rápido aumento del trabajo a distancia ha impulsado una importante expansión global de Splashtop también en EMEA. Para hacer frente al aumento de la demanda, la empresa anunció recientemente en el nombramiento de Nickey Ikelaar como Jefe de Canal de Splashtop para la región.
"Con una hoja de ruta de gran crecimiento y el mejor Net Promoter Score del sector, Splashtop se encuentra en una posición increíblemente fuerte en estos momentos", explicó Nickey. "Estamos encantados de compartir este éxito con un nuevo mercado de revendedores: juntos, podemos llevar la próxima generación de acceso y soporte remotos a EMEA y ayudar a los clientes a seguir el ritmo de la nueva realidad laboral".
Únase al equipo de canal de Splashtop en EMEA, en persona, en el Managed Services Summit que se celebrará el 2 de noviembre en Ámsterdam. Escuche las últimas tendencias del mercado (incluyendo la ciberseguridad, el trabajo híbrido y el aprendizaje remoto) en nuestra sesión de las 11:55 horas. Además, aprenda a trabajar con Splashtop para aumentar la rentabilidad.
¿Por qué asociarse con Splashtop?
Añadir los productos de Splashtop a su portfolio es la mejor forma de apoyar a sus clientes con sus soluciones de trabajo híbrido o remoto, soporte de TI y requisitos de educación. Además de proporcionar a sus clientes una solución oportuna y eficaz, Splashtop ofrece márgenes rentables para sus socios.
La seguridad es una prioridad máxima en Splashtop. Con el aumento del trabajo a distancia, que incrementa los riesgos de ciberseguridad, los equipos informáticos necesitan una alternativa segura y de alto rendimiento a la VPN. La empresa ha invertido mucho en su infraestructura de seguridad , y ha formado un Consejo Asesor de Seguridad formado por los principales expertos actuales en ciberseguridad. De hecho, nuestras soluciones son más seguras que las basadas en VPN. Y, nuestras soluciones de acceso remoto y asistencia remota cumplen o apoyan el cumplimiento dede las normas y reglamentos industriales y gubernamentales, incluidos SOC 2, GDPR, CCCPA e HIPAA.
Como socio de Splashtop, también puedes acceder a herramientas de ventas y marketing, como material colateral de marca compartida y asistencia conjunta a eventos para clientes. Las soluciones de escritorio remoto Splashtop, que incluyen Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS, Splashtop Enterprise, Splashtop On-Prem y Splashtop Personal, permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles.
200 000 organizaciones confían en Splashtop, incluyendo socios como Academia y Asystel, para ofrecer conexiones seguras, rápidas, asequibles y fiables. Más de 30 millones de usuarios han descargado Splashtop de las tiendas de aplicaciones. Los socios fabricantes, como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba e Intel, entre otros, han distribuido el software Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.