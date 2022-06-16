El proveedor de acceso y soporte remotos Splashtop lanza una nueva estrategia de canal en EMEA
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PartnerConnect dará soporte al rápido crecimiento global continuado
Los beneficios para los socios incluyen orientación en materia de seguridad, soporte y un comité asesor para socios
Programa dirigido por la nueva contratación estratégica Nickey Ikelaar
Ámsterdam, Países Bajos, 5 de octubre de 2021 - Splashtop, líder en software de acceso remoto y asistencia remota de última generación, ha anunciado hoy el lanzamiento de PartnerConnect, su nueva estrategia de asociación para EMEA. Dirigido por Nickey Ikelaar, recientemente contratado Jefe de Canal EMEA de Splashtop, PartnerConnect llevará las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia de la empresa a la comunidad de canal EMEA. Basándose en el rápido crecimiento reciente de Splashtop en la región, la estrategia fomentará las asociaciones con VAR, MSPs y distribuidores para complementar las relaciones existentes con los socios tecnológicos.
El reciente auge del trabajo a distancia ha impulsado una importante expansión global de Splashtop, que incluye el establecimiento de una sede regional en Ámsterdam y un centro de datos en la nube en Alemania. La plataforma cuenta ahora con la confianza de 200.000 organizaciones, incluidos socios como Academia y Asystel, para ofrecer conexiones seguras, rápidas, asequibles y fiables a 30.000.000 de usuarios en todo el mundo. PartnerConnect supone un paso importante en la ambición de Splashtop de satisfacer las necesidades de sus clientes, que crecen rápidamente.
"Con una hoja de ruta de gran crecimiento y el mejor Net Promoter Score del sector, Splashtop se encuentra ahora mismo en una posición increíblemente fuerte", explica Ikelaar. "Estamos encantados de compartir este éxito con un nuevo mercado de distribuidores: juntos, podemos llevar la próxima generación de acceso y asistencia remotos a EMEA y ayudar a los clientes a seguir el ritmo de la nueva realidad laboral."
PartnerConnect introduce un programa de socios de dos niveles, en el que los socios Silver y Gold se benefician de inversiones en marketing, informes de tendencias y conocimientos, y orientación dedicada a la seguridad y el cumplimiento de la normativa, además del derecho a revender el software de acceso remoto y asistencia remota de próxima generación de Splashtop, preparado para la empresa. Al convertirse en socios Gold, los miembros se beneficiarán además de mayores márgenes, más apoyo de marketing y acceso a un comité asesor para socios.
"Estoy encantado de que Nickey haya aportado su amplia experiencia en canales a Splashtop; juntos, hemos creado un programa de asociación que realmente se centra en nuestros socios", añade Alexander Draaijer, Director General para EMEA de Splashtop. "Sabemos que tenemos mucho que aprender y muchos conocimientos que compartir a medida que avanzamos en este viaje con nuestros distribuidores. El consejo asesor es un gran reflejo de los principios de transparencia y flexibilidad de Splashtop, y me entusiasma ver lo que podemos construir juntos con la comunidad de canales de aquí."
La estrategia se pondrá en marcha con una serie de seminarios web en varios idiomas en los que se presentarán todos los detalles del programa de asociación. Los VARs, MSPs y distribuidores interesados pueden registrarse ahora (evento caducado) para obtener más información sobre los productos y la estructura de reventa de Splashtop, así como:
Cómo el Consejo Asesor de Seguridad ayudará a los socios a cumplir con las normas y reglamentos de seguridad, incluyendo el RGPD, HIPAA, SOC 2 y PCI.
Cómo Splashtop compartirá las tendencias y perspectivas del mercado, junto con avances de la hoja de ruta de productos, eventos, seminarios web y mucho más.
Cómo el mejor soporte de su clase de Splashtop y la puntuación NPS de +93 proporcionan un valor significativo para los clientes y oportunidades de ingresos para los revendedores.
Reaccionando al anuncio, Neil Boia, Director de Negocio de Industrias de Artes Creativas & del actual socio de Splashtop, Academia, comentó: "Se trata de una oportunidad real para la comunidad de canales en EMEA. La rapidez y flexibilidad de Splashtop ha supuesto un valioso impulso a la forma en que servimos a nuestros clientes, y nuestra asociación ha sido muy eficaz desde el primer día. Ver crecer el perfil de Splashtop en EMEA es muy bienvenido".
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Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley y Ámsterdam, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto y asistencia remota de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene un impresionante 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.splashtop.com para más información.
Para más información, ponte en contacto con Nickey Ikelaar a través de nickey.ikelaar@splashtop.com