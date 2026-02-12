El estado de la enseñanza - eBook
La enseñanza a distancia ha llegado para quedarse y la tecnología desempeña un papel fundamental.
Nuestra investigación reciente muestra que el 92 % de los estudiantes espera tener acceso a los ordenadores del campus de forma ininterrumpida. El 83 % afirma que el futuro de la educación es una combinación de enseñanza por internet y en el campus.
¿Está tu tecnología preparada para el cambio permanente a la enseñanza híbrida?
La enseñanza híbrida solo es posible cuando los estudiantes tienen acceso remoto a sus cursos y salas de informática y los profesionales informáticos disponen de las herramientas necesarias para ayudarles desde lejos.
¿La solución? Tener acceso remoto rápido, fiable y seguro.
Lee este libro electrónico informativo y obtén más información, como
Resultados de la encuesta a 500 estudiantes sobre sus expectativas respecto a la enseñanza híbrida.
Tres tendencias que impulsarán la próxima generación de enseñanza híbrida.
Ejemplos de cómo las principales universidades están utilizando soluciones de acceso remoto para respaldar la enseñanza híbrida.