Video de Resumen Rápido de Splashtop Business Access

Aquí hay un video de descripción general rápida de Splashtop Business Access, creado por nuestros pasantes de verano de 2018.
Nota: Splashtop Business Access ahora se llama Splashtop Remote Access. El nombre del producto ha cambiado, pero las funciones y la funcionalidad siguen siendo las mismas.
Splashtop Business Access - The Best Remote Desktop Access Solution
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