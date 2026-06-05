Entrevista de la BBC a Mark Lee, de Splashtop, sobre el acceso remoto a ordenadores desde el trabajo

El Director Ejecutivo de Splashtop, Mark Lee, fue recientemente invitado al World Business Report de la BBC. Se unió a otros líderes de negocios, discutiendo la tendencia global de TDC / Trabajo desde Casa.
Puedes escuchar el episodio completo aquí. Mark empieza a hablar en 16:38.
Aquí tienes la transcripción de la parte de Mark en la entrevista de la BBC
Para aquellos que no están familiarizados con el Acceso Remoto desde Splashtop, ¿qué significa eso realmente?
Nuestros productos permiten a los usuarios acceder de forma segura a sus ordenadores remotos desde cualquier lugar. La gente puede estar utilizando sus ordenadores personales, tabletas, dispositivos móviles, y hacemos que sea super seguro hacerlo.
¿Cómo va el negocio?
Hemos visto un gran aumento del tráfico en las últimas semanas. Muchas empresas se están lanzando a equipar a sus empleados con productos de acceso remoto.
Diría que tenemos más de 10 veces la demanda habitual.
Ofrecemos nuestros productos gratuitamente en determinadas regiones afectadas por el virus, y también hemos aplicado grandes descuentos a nuestros productos para muchas empresas.
¿Sientes que cuando todo esto termine volverá a haber una sensación de normalidad? En realidad, lo que ha ocurrido ahora con más gente trabajando desde casa, ¿crees que continuaría así?
Creemos que sí. Creo que toda esta crisis ha inculcado en muchas empresas la mentalidad de que realmente necesitan la continuidad de la actividad empresarial – cómo hacer funcionar la empresa frente a un desastre natural, una pandemia y todos los posibles acontecimientos que puedan ocurrir.
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