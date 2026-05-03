App para compartir pantalla en cualquier dispositivo - Mirroring360

Reflejar y compartir pantalla para dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. ¡Genial para los negocios y para la educación! Pruébalo gratis.
Las aplicaciones para compartir pantalla pueden ayudar a mejorar la colaboración entre profesionales de empresa, profesores y estudiantes. Al compartir tu pantalla con otro dispositivo, estás aprovechando los dispositivos de tus audiencias para permitirles ver lo que estás haciendo en tiempo real.
En el mundo actual, en el que los trabajadores y los estudiantes utilizan sus dispositivos móviles, tabletas y Chromebooks además de, o en lugar de las tradicionales computadoras Windows y Mac para hacer su trabajo, es importante que su aplicación para compartir la pantalla sea compatible con múltiples sistemas operativos y pueda funcionar en varias plataformas.
No sólo eso, sino que con cada vez más gente trabajando a distancia, necesitas una aplicación para compartir pantalla que funcione tanto si tú y tus espectadores estáis en la misma habitación como a distancia.
Por eso Mirroring360 Pro de Splashtop es la mejor aplicación para compartir la pantalla disponible hoy en día.
Con Mirroring360, puedes compartir la pantalla de tu dispositivo Windows, Mac, Android, iPhone, iPad o incluso Chromebook con un ordenador Mac o PC. No necesitas hardware ni cables para compartir tu pantalla.
Eso no es todo. ¡También puede transmitir la pantalla de su ordenador a un máximo de 40 participantes a la vez con un enlace web con Mirroring360 Pro! Genial para demostraciones y conferencias.
La facilidad de uso, el soporte multiplataforma y las características de alto rendimiento de Mirroring360 son las principales razones por las que las universidades, los distritos escolares y las organizaciones empresariales utilizan Mirroring360 para sus necesidades de compartir la pantalla.
También puedes utilizar Mirroring360 para grabar tu pantalla y compartirla más tarde.
Mirroring360 es una gran herramienta para:
Profesores que quieran reflejar la pantalla de su dispositivo móvil en el ordenador de la clase
Instructores que dirigen una demostración de dispositivos o programas informáticos
Los estudiantes que presentan ante la clase
Profesionales de negocios que presentan propuestas
Tutorías individuales, incluso a distancia
Empieza con Mirroring360 Pro Gratis
Mirroring360 Pro te da la posibilidad de reflejar o proyectar la pantalla de tu dispositivo a una computadora, o compartir la pantalla de tu computadora con cualquier otro dispositivo.
Empieza ahora con una prueba gratuita, sin necesidad de tarjeta de crédito o compromiso.
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Preguntas frecuentes: compartir pantalla
¿Qué es compartir pantalla?
Compartir pantalla es una funcionalidad que permite a un usuario compartir el contenido de su pantalla con otro usuario o varios usuarios en tiempo real. Aquí se puede incluir de todo, desde documentos, presentaciones y vídeos hasta aplicaciones de software. Se usa comúnmente en reuniones por internet, seminarios web, sesiones de trabajo colaborativo y situaciones de soporte técnico. Al compartir la pantalla, los participantes pueden ver y, por norma general, interactuar con la pantalla del presentador, lo que facilita una comunicación y colaboración más claras.
¿Qué tipos de pantalla compartida existen?
Con la proliferación de herramientas de comunicación por vídeo como Zoom, el término "compartir pantalla" ha evolucionado para abarcar dos tipos distintos:
Compartir pantalla de videoconferencia
Exclusiva de plataformas de videoconferencias como Zoom o Microsoft Teams, esta forma de compartir pantalla se utiliza principalmente durante presentaciones o seminarios web.
Compartir pantalla remota
Esta vía, que funciona a través de software o navegadores, no requiere una videoconferencia. Es la preferida de los equipos de TI para prestar soporte o para realizar demostraciones en vivo.
¿Es seguro compartir pantalla?
Con Splashtop, compartir pantalla es absolutamente seguro. Priorizamos la seguridad en todos los niveles. Cumplimos con los principales estándares como RGPD, SOC 2, HIPAA y más. Nuestra plataforma ofrece características de seguridad avanzadas como autenticación de dos factores, transmisión de datos cifrada de extremo a extremo y seguridad de contraseña multinivel. Alojados en plataformas robustas como AWS, aseguramos la protección de datos con firewalls, cifrado y detección de intrusiones 24×7.
Invertimos continuamente en mejoras de seguridad, trabajamos con las principales empresas de seguridad para realizar auditorías periódicas y ofrecemos a los usuarios novedades actualizadas sobre ciberseguridad. En resumidas cuentas, nuestro compromiso con la seguridad hace que la oferta de pantalla compartida de Splashtop sea una de las más seguras del mercado.