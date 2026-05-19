Usar Revit con el Escritorio Remoto para Trabajar a Distancia

Trabaja desde casa accediendo remotamente a tu ordenador para ejecutar Revit como si estuvieras sentado frente a él con Splashtop. ¡Pruébalo gratis!
Revit es un programa de software de modelado de información de construcción (BIM) utilizado por arquitectos, ingenieros, diseñadores y más para crear modelos. Revit también se usa comúnmente en universidades y cursos CTE para enseñar a los estudiantes las habilidades necesarias que necesitan en esos campos.
La mayoría de los profesionales de negocios que usan Revit lo hacen en la computadora de su oficina. Y los estudiantes generalmente solo pueden usar Revit en el laboratorio de computación de su escuela.
La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que es importante implementar las herramientas para mantener la productividad de los usuarios en caso de que no puedan acceder físicamente a las computadoras de su trabajo o escuela.
Revit es vital para muchos profesionales y estudiantes. Entonces, ¿cómo puede tu empresa o institución educativa dar a los usuarios acceso a Revit mientras trabajan a distancia? Después de todo, muchos dispositivos personales no son lo suficientemente potentes para ejecutar Revit, y la concesión de licencias para dispositivos personales puede ser costosa.
La buena noticia es que puede aprovechar tu infraestructura de TI existente (desde las licencias de hardware hasta las de software) dando a tus usuarios acceso remoto a las computadoras del laboratorio del trabajo o de la escuela para que puedan usar Revit desde cualquier lugar utilizando cualquier otro dispositivo.
Ejecuta Revit con el Software Splashtop Remote Desktop
Splashtop permite a los usuarios controlar de forma remota una computadora desde cualquier otro dispositivo. Durante las conexiones remotas, los usuarios verán la pantalla de la computadora remota en su propio dispositivo y podrán controlarla en tiempo real.
Los usuarios podrán interactuar con el ordenador remoto como si estuvieran frente a él. Podrán acceder a cualquier archivo o aplicación en el ordenador, incluido Revit, con el software de escritorio remoto Splashtop.
Esto significa que tus usuarios podrán obtener la experiencia completa de escritorio de Revit mientras trabajan remotamente. Aprovecharán las computadoras de escritorio de alta potencia ubicadas en la oficina o en el laboratorio de computación de la escuela para ejecutar Revit, incluso cuando se conecten desde una tableta, un móvil o un dispositivo Chromebook.
Beneficios de Splashtop Remote Desktop para Revit
Conexiones Remotas Rápidas – Splashtop ofrece a los usuarios conexiones remotas rápidas con baja latencia y streaming de 4K. Trabajar remotamente con Revit no se sentirá diferente a usarlo en persona.
Funciona con Cualquier Dispositivo – Splashtop funciona completamente en varias plataformas. Los usuarios pueden controlar remotamente computadoras Windows y Mac desde sus dispositivos Windows, Mac, Android, iOS y Chromebook. Permite a tus empleados utilizar sus dispositivos personales, y permite a los estudiantes utilizar sus propios dispositivos o los proporcionados por la escuela para ejecutar Revit de forma remota.
Funciones de Mejora de la Productividad – Transferir archivos entre ordenadores, grabar sesiones, impresión remota, activación remota de la LAN, compatibilidad con varios monitores y más funciones incluidas en Splashtop.
Seguridad líder en la industria: la infraestructura segura de Splashtop, la prevención de intrusiones ininterrumpida y las múltiples funciones de seguridad, incluida la autenticación de dos factores, la verificación del dispositivo, el cifrado AES de 256 bits y mucho más, mantienen tus dispositivos y datos seguros.
Mejor que las VPN, especialmente cuando se ejecutan aplicaciones que consumen muchos recursos como Revit. Las VPN también son menos seguras que el software de acceso remoto.
Pruebe Splashtop gratis
Splashtop ofrece paquetes para particulares, equipos pequeños e incluso organizaciones enteras. ¡Consulta todos los paquetes de teletrabajo y comienza con tu propia prueba gratuita ahora para probarlo de primera mano! No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia para comenzar tu prueba gratuita.
Si estás buscando una solución para tu institución educativa para dar a los estudiantes acceso remoto a Revit y otras aplicaciones, ve Splashtop para laboratorios remotos.