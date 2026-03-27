Cuando llegan nuevas actualizaciones de Windows, los equipos de TI enfrentan un desafío: ¿cómo pueden desplegar actualizaciones de manera eficiente y confiable a través de múltiples terminales distribuidos? Claro, pueden programar actualizaciones, pero si un dispositivo se desconecta, los usuarios posponen reinicios o una actualización no se instala correctamente, entonces demostrar la finalización del parche para el informe de cumplimiento se convierte en un lío complicado.
Los despliegues de parches deben ser tanto rápidos como verificables. Eso significa implementar actualizaciones con la menor cantidad de pasos manuales posible, en un periodo corto, y confirmar qué está realmente instalado, qué está pendiente de un reinicio y qué necesita remediación, luego informar sobre los resultados sin hojas de cálculo manuales.
Entonces, ¿cómo pueden los equipos de TI desplegar actualizaciones de Windows de forma remota, rápida y fiable? Exploremos cómo luce un despliegue práctico y cómo herramientas como Splashtop AEM pueden ayudar.
Los 5 problemas que hacen que las actualizaciones remotas de Windows fallen a gran escala
Antes de que podamos implementar eficientemente las actualizaciones de Windows, debemos entender dónde pueden fallar las cosas. Normalmente, los despliegues de parches fallan porque el flujo de trabajo se descompone en algún lugar entre los pasos de “despliegue” y “prueba”, pero esa es un área bastante amplia. Afortunadamente, podemos examinar las razones del fracaso y encontrar formas de abordarlas.
Los problemas comunes de actualización incluyen:
1. Sin visibilidad en tiempo real
Hay una diferencia significativa entre una actualización programada y una completamente implementada. Los equipos de TI deben poder ver, de un vistazo, qué dispositivos están realmente actualizados y cuáles solo están programados para actualizaciones, para que puedan identificar puntos finales vulnerables y respaldar los informes de cumplimiento con pruebas defendibles.
Esencialmente, los agentes de TI deberían poder responder rápidamente a la pregunta común: "¿Estamos expuestos ahora mismo, o no?" Sin una visibilidad adecuada, todo lo que pueden hacer es adivinar.
2. Ciclos de retroalimentación lentos
¿Qué ocurre cuando un endpoint se pierde un ciclo de parches, se desconecta o se registra tarde? Muy a menudo, esos dispositivos simplemente se quedan esperando y expuestos hasta que llega el próximo ciclo, o los equipos de TI tienen que dedicar tiempo y energía para perseguirlos y actualizarlos. Estos lentos ciclos de retroalimentación pueden costar tiempo, energía y dinero, además de crear vulnerabilidades de ciberseguridad.
3. Reinicios Interrumpen la Finalización
Más a menudo de lo que parece, las actualizaciones requieren que los dispositivos se reinicien antes de que puedan aplicarse completamente. Esto puede llevar tiempo y dejar a los empleados esperando mientras sus dispositivos se reinician, por lo que los usuarios a menudo pospondrán los reinicios. En estos casos, los dispositivos permanecen en un estado de “reinicio pendiente”, apareciendo correctamente actualizados incluso aunque el parche no esté completamente instalado.
4. Los puntos finales fuera de la red se quedan atrás
El trabajo remoto e híbrido, así como el crecimiento de las políticas de BYOD (tráete tu dispositivo), han llevado a un aumento de los endpoints fuera de la red. Los portátiles y otros dispositivos remotos dependen menos de las VPN o de las conexiones LAN, permitiendo aún a los empleados trabajar desde cualquier lugar. Sin embargo, los equipos de TI deben poder gestionar estos puntos finales remotos y mantenerlos completamente actualizados, lo cual puede ser un desafío si normalmente están fuera de la red.
5. Los informes tardan demasiado tiempo
Los informes son importantes para auditorías, actualizaciones de liderazgo, seguro cibernético y demostrar cumplimiento de TI. Sin embargo, preparar informes puede llevar tiempo y ser difícil sin las herramientas adecuadas de registro y generación de informes. Esto puede llevar a los equipos a realizar exportaciones manuales y conciliaciones puntuales, tomando tiempo valioso mientras se apresuran a encontrar toda la información que necesitan.
Entonces, ¿cómo podemos abordar estos problemas? Una solución ideal debe desplegar, verificar y remediar continuamente, lo que se puede lograr con una solución de gestión de parches sólida como Splashtop AEM.
Por qué Splashtop AEM es la mejor opción para desplegar actualizaciones de Windows de manera remota
Splashtop AEM incluye un despliegue de parches y automatización robusta basados en políticas, lo que permite a los equipos de TI desplegar actualizaciones de manera eficiente en todos sus dispositivos remotos.
Splashtop AEM ofrece:
1. Visibilidad en Tiempo Real de Parcheo a Través de Dispositivos
La visibilidad es uno de los mayores cuellos de botella que puede ralentizar el despliegue de parches. Muchas organizaciones dependen de actualizaciones programadas, pero esto puede resultar en actualizaciones perdidas en dispositivos sin conexión, instalaciones fallidas y dificultad para confirmar los parches.
Splashtop AEM ofrece visibilidad en tiempo real sobre los dispositivos y el estado de las actualizaciones, ayudando a los equipos a confirmar rápidamente qué está actualizado, qué está pendiente y qué necesita atención. Si alguna no puede ser actualizada por algún motivo, los equipos de TI pueden controlar y gestionar las excepciones.
Splashtop AEM te permite:
Ve cuáles dispositivos están sin actualizaciones ahora, independientemente de si están "asignados" o "planeados."
Identifica instalaciones atascadas, reinicios pendientes y fallos repetidos para que puedas solucionarlos y asegurarte de que las actualizaciones se instalen correctamente.
Filtrar por grupos de dispositivos para llevar a cabo implementaciones graduales y asegurarse cuidadosamente de que las actualizaciones se desplieguen correctamente.
2. Despliegue más rápido y ciclos de remediación
Si los equipos de TI pueden acortar el tiempo de cierre, pueden reducir la exposición más rápido y mantener una finalización de parches más consistente en toda la flota. La clave para esta velocidad proviene de la capacidad de abordar inmediatamente los dispositivos que están atrasados en sus parches, en lugar de esperar ciclos de parches lentos e informes retrasados.
Splashtop Gestor autónomo de dispositivos admite la implementación de parches basada en políticas y flujos de trabajo de remediación más rápidos, para que los equipos puedan implementar actualizaciones, detectar excepciones rápidamente y cerrar brechas sin esperar días para descubrir qué falló. Esto garantiza que los parches se implementen rápidamente y que cualquier problema o retraso se descubra inmediatamente, en lugar de días después.
Splashtop AEM permite a los equipos de TI:
Impulsa actualizaciones y cierra huecos sin esperar ciclos lentos de registro, reduciendo así el retraso y las demoras.
Remediar fallas con acciones específicas, en lugar de volver a ejecutar toda la implementación, lo que reduce las interrupciones y mejora la eficiencia.
Reduce el retraso de actualizaciones en flotas remotas e híbridas, lo que resulta en menos dispositivos que están crónicamente desactualizados.
3. Automatización que reduce el trabajo manual
La automatización proporciona parches consistentes, eficientes y confiables. Reduce el trabajo manual, realiza tareas a un ritmo constante y maneja excepciones con mínima intervención, lo que resulta en un proceso de parcheo conveniente y repetible.
La automatización de parches de Splashtop AEM se puede configurar para seguir las políticas de tu organización, programar implementaciones en horarios convenientes, desplegar parches en anillos de prueba, y abordar fallos, para que los equipos de TI puedan implementar actualizaciones eficientemente en entornos distribuidos. Esto resulta en un parcheo rápido, confiable y repetible, liberando tiempo para que los agentes de TI se enfoquen en otras tareas.
Splashtop AEM ofrece:
Parcheo programado alineado con las ventanas de mantenimiento para reducir las interrupciones en el negocio.
Flujos de trabajo impulsados por políticas para que los despliegues sean consistentes y repetibles mes a mes.
Menos cambio de consola y menos scripts puntuales para reducir el error humano y mejorar la eficiencia.
4. Prueba e informes que se sostienen en auditorías
Una vez que tus dispositivos están parcheados, también deberías poder demostrarlo. Los auditores y líderes de seguridad quieren ver la cobertura, cualquier excepción existente y cómo se manejan. Como tal, un registro y reporte robusto son vitales para pasar auditorías sin problemas.
Splashtop AEM mantiene registros de actividad de parches, rastrea excepciones y muestra el estado de los parches y los reinicios pendientes para que los equipos puedan confirmar la finalización y documentar acciones de seguimiento. Esto facilita proporcionar evidencia para auditorías sin buscar frenéticamente los datos.
Splashtop Gestión autónoma de dispositivos incluye:
Informes de estado de parches que son fáciles de compartir internamente, ayudando a los equipos con auditorías de seguridad y actualizaciones de liderazgo.
Evidencia de finalización, incluyendo la finalización de reinicios cuando sea aplicable, para verificación y cierre.
Vistas claras para los interesados, incluidos los líderes de TI, seguridad y cumplimiento.
Cómo implementar actualizaciones de Windows en múltiples computadoras con Splashtop AEM (paso a paso)
Si eres un agente de TI que necesita desplegar actualizaciones de Windows a través de endpoints distribuidos, la tarea puede parecer desalentadora. Afortunadamente, con Splashtop AEM, es posible probar e implementar parches con menos pasos manuales, utilizando un proceso repetible que escala a través de puntos finales distribuidos.
Paso 1: Crea grupos de dispositivos para piloto y producción
El primer paso es crear grupos de dispositivos para implementaciones escalonadas; estos están diseñados para controlar el riesgo y hacer que la resolución de problemas sea manejable al implementar las actualizaciones en anillos, en lugar de intentar actualizar todo de una vez.
Un buen grupo piloto debería cubrir solo alrededor del 5-10 por ciento de tus puntos finales, pero debería incluir una mezcla de departamentos, tipos de hardware, dispositivos remotos y en sitio, y algunos dispositivos que probablemente sean problemáticos. Esto cubre una buena muestra de los endpoints que se actualizarán, por lo que cualquier problema con departamentos o dispositivos específicos se puede identificar temprano.
También deberías incluir un grupo para excepciones, como máquinas de laboratorio, dispositivos con aplicaciones especializadas o aquellos con estrictas necesidades de tiempo de actividad. Estas excepciones se pueden excluir de tus despliegues más grandes para que se aborden adecuadamente a su debido tiempo.
Paso 2: Configura tu frecuencia de actualizaciones y reglas de reinicio
Configurar horarios y reglas para las actualizaciones ayuda a automatizarlas de manera eficiente y asegura que se implementen antes de tus plazos internos. Splashtop AEM te permite crear políticas para determinar cuándo se implementan las actualizaciones, para que puedas automatizar el parcheo mientras aseguras que cumplen con tus regulaciones.
Splashtop AEM te permite controlar lo siguiente:
Programar alrededor de las horas activas y ventanas de mantenimiento para evitar interrupciones y desplegar actualizaciones de forma segura durante la noche, los fines de semana o dentro de ventanas específicas de cada departamento.
Avisos de reinicio y plazos de reinicio para que los usuarios reciban recordatorios claros de reiniciar cuando sea necesario, y TI pueda hacer cumplir la finalización del reinicio utilizando políticas y acciones programadas en grupos de dispositivos.
Alinea las fases del despliegue mediante la implementación basada en anillos, comenzando con una fase piloto y una ventana de observación, antes de pasar a oleadas de producción por fases.
Paso 3: Ejecuta el piloto, luego expande en oleadas
Cuando despliegas actualizaciones, no querrás enviarlas todas de una vez. En lugar de eso, comienza con tu grupo piloto y observa cualquier problema, incompatibilidad u otro inconveniente que pueda surgir. Esto te ayuda a identificar problemas que deben ser resueltos antes de una implementación más amplia.
Si surgen problemas, puedes intentar remediarlos antes de los próximos despliegues. Esto puede ser tan simple como volver a intentar instalaciones fallidas, pero puede requerir aislar los puntos finales problemáticos para una solución de problemas más profunda. Lo importante es que soluciones los problemas antes de expandirte a una implementación más grande.
Una vez que el grupo piloto se despliega sin problemas (o al menos con dificultades mínimas), puedes pasar al siguiente grupo.
Paso 4: Verificar Cumplimiento y Exportar un Informe
Una vez que el parche esté completamente implementado, necesitas demostrar la finalización. Splashtop AEM proporciona informes listos para auditorías que muestran la cobertura de parches, destacan las excepciones y documentan las acciones tomadas para cerrar brechas.
Esto incluye confirmar la cobertura en todos los dispositivos, junto con una lista clara de dispositivos inalcanzables o fuera de línea que aún necesitan seguimiento. Confirma que los reinicios pendientes están en cero o cerca de cero (ya que a menudo se requieren reinicios para completar las instalaciones de parches), y captura notas sobre las tasas de finalización, excepciones y acciones de remediación para proporcionar un claro rastro de auditoría.
Errores Comunes de Implementación y Cómo Splashtop AEM Te Ayuda a Evitarlos
Al implementar parches en los endpoints, hay algunos errores comunes que debes evitar. Tener en cuenta estos obstáculos te ayudará a identificarlos y evitarlos, asegurando una implementación más eficiente.
1. Instalado pero no reiniciado
Un parche no está completamente instalado hasta que el dispositivo en el que se ha instalado reinicia. Sin embargo, los empleados a menudo retrasan estos reinicios para evitar interrumpir el trabajo. Como resultado, los parches parecen estar “instalados” pero no están activos. Las organizaciones deben imponer plazos y hacer un seguimiento de los reinicios pendientes para verificar la implementación, usando avisos claros, herramientas de programación y aplazamientos razonables para asegurar que los dispositivos se reinician sin interrumpir el trabajo de nadie.
2. Puntos finales remotos que no cumplen con las normativas
Los puntos finales remotos pueden ser difíciles de gestionar, especialmente cuando se usan con poca frecuencia. Entre la conectividad intermitente, los chequeos inconsistentes y los dispositivos móviles que rara vez están en la VPN de la empresa, es fácil que se salgan de la conformidad. Los equipos de TI necesitan software de gestión de parches con remediación específica para volver a poner rápidamente los dispositivos en conformidad, especialmente si son de alto riesgo.
3. Los fracasos se propagaron porque la prueba piloto no era realista
Incluso si estás usando implementaciones basadas en anillos, aún es posible cometer errores que pasen por alto grandes problemas. Cuando un anillo piloto se centra solo en dispositivos básicos que son fáciles de actualizar, puede pasar por alto problemas con controladores, espacio en disco, conflictos de aplicaciones, etcétera.
El anillo piloto debe incluir una buena mezcla de hardware, roles, dispositivos remotos, casos límite y dispositivos comúnmente utilizados. Esta variedad ayuda a asegurarte de que puedes obtener las pruebas más precisas para cada tipo de endpoint, facilitando la identificación de problemas antes de que se generalicen.
Lista de verificación para la implementación remota de actualizaciones de Windows
Cuando llega el momento de desplegar actualizaciones en dispositivos Windows, no tiene que ser una lucha que consuma mucho tiempo. Sigue esta lista de verificación para asegurarte de que las actualizaciones se despliegan de manera eficiente, se verifican con precisión y se remedian rápidamente:
Construye grupos de dispositivos piloto y de producción, incluyendo excepciones, para gestionar despliegues de manera eficiente.
Establece la cadencia, las ventanas de mantenimiento y las reglas de reinicio para controlar la velocidad de las actualizaciones y cumplir con tus plazos.
Realiza un despliegue piloto con una muestra representativa.
Verifica las instalaciones y la finalización del reinicio para obtener un verdadero cierre.
Corrige los fallos inmediatamente, en lugar de esperar hasta después del despliegue.
Expande en oleadas, usando umbrales para saber cuándo pasar al siguiente anillo.
Informe de cumplimiento de exportaciones, incluyendo información sobre cobertura, excepciones y acciones.
Actualizaciones de Windows fáciles
Implementar actualizaciones de Windows de forma remota no tiene que ser complicado, siempre y cuando tengas las herramientas adecuadas. El parcheo remoto requiere implementación, verificación y remediación para tener éxito, pero puede llevar a un cierre más rápido, menos problemas y reportes que puedes respaldar.
Con Splashtop AEM, puedes implementar parches en todos los endpoints desde una consola centralizada con la visibilidad, automatización, flujos de trabajo de remediación e informes necesarios para mantener el control operativo y apoyar la generación de informes de cumplimiento. En lugar de perseguir el último fragmento de puntos finales después de cada ciclo, puedes estandarizar un proceso repetible que cierre las brechas más rápido.
¿Listo para reducir el retraso de parches, disminuir el atraso de excepciones y producir informes claros sobre lo que realmente está parcheado? Comienza una prueba gratuita de Splashtop AEM hoy.