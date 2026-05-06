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Bulleted text: Enable work from home. Remote support tools for IT. Active Directory and SSO Integrations available.

Acceso remoto para equipos de TI

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Déle a su equipo acceso remoto a los ordenadores de sus oficinas desde sus propios dispositivos. Proporcione soporte remoto a sus ordenadores y servidores administrados. Integre su software de acceso remoto con Active Directory y Single Sign-On (SSO). Obtenga todo lo que necesita con Splashtop.

Habilitar el trabajo a distancia. Prepare el plan de continuidad de negocio de su organización

El brote del Coronavirus COVID-19 ya ha obligado a muchas organizaciones a pedir a sus empleados a que trabajen desde casa. Los equipos de TI necesitan preparar a sus organizaciones para asegurar que las operaciones sigan funcionando y los empleados se mantengan productivos si necesitan trabajar desde casa.

Por esta razón, el acceso remoto debería formar parte de sus planes de recuperación de desastres y continuidad de la actividad comercial.

El confiable software de acceso remoto de Splashtop permite a los usuarios acceder a sus computadoras de trabajo desde cualquier otra computadora, tableta o dispositivo móvil a través de conexiones remotas seguras.

Además, Splashtop también ofrece soluciones de soporte remoto que permiten a los equipos de TI proporcionar soporte remoto a sus puntos finales gestionados.

Ya sea que necesites una simple herramienta de acceso remoto para habilitar el trabajo desde tu casa, un software de soporte remoto o una solución en el lugar con Active Directory y SSO, Splashtop lo tiene bajo control. Revisa las tres opciones siguientes para encontrar la solución adecuada para tu equipo. Puedes iniciar una prueba gratuita para configurarla sin costo alguno.

Quiero extender las capacidades de trabajo simple desde casa

Consigue Splashtop Remote Access para permitir que tu equipo acceda de forma remota a tus ordenadores de trabajo desde casa. Una vez que comiences, puedes invitar fácilmente a tu equipo a hacerse sus cuentas de Splashtop y configurar sus propios dispositivos, todo bajo tu cuenta principal para una fácil gestión.

Descuentos por volumen disponibles para equipos. Comienza una prueba gratuita. O conozca más sobre cómo habilitar el trabajo desde casa.

Quiero una solución de acceso remoto empresarial con SSO

Splashtop On-Prem es una solución local alojada detrás de tu cortafuegos para mayor seguridad con integración en Active Directory. Splashtop Enterprise es una solución de acceso remoto de confianza con integración SSO disponible para los equipos informáticos que ofrecen asistencia remota, así como para los usuarios que quieren acceder a sus ordenadores para trabajar a distancia.

Contáctenos para conocer mas sobre Splashtop Enterprise.

Quiero proporcionar apoyo remoto a mis puntos finales gestionados

Splashtop Remote Support es la solución remota más rentable para los equipos informáticos. Con él, podrás proporcionar asistencia remota a cualquiera de tus ordenadores y servidores gestionados en cualquier momento. También están disponibles otras funciones de supervisión y gestión de .

Inicie una prueba gratuita. O bien, obtenga más información sobre el soporte remoto para TI.

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