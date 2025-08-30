Webinar a Demanda – Splashtop para Acceso a Computadoras de Laboratorios Remotos

Aprenda cómo las instituciones educativas están aprovechando Splashtop para los laboratorios remotos para asegurar que sus estudiantes y profesores puedan acceder a las computadoras del laboratorio desde sus casas.
Debido a la actual pandemia de COVID-19, muchos estudiantes y miembros de la facultad no pueden entrar físicamente a los laboratorios de computación ya que todos están haciendo un gran esfuerzo para ayudar a frenar la propagación. Con Splashtop para laboratorios remotos, las instituciones académicas pueden proporcionar a los estudiantes acceso a los laboratorios de computación sin ponerlos en riesgo.
¡Mira el seminario web de Laboratorios Remotos a demanda!
Este seminario web de 45 minutos te enseñará lo fácil que es configurar el acceso remoto de Splashtop. Demostramos cómo los profesores o los miembros de la facultad pueden manejar sin problemas cada usuario remoto en las computadoras del campus, y mostramos cómo los profesores pueden programar sesiones para sus estudiantes.