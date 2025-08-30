Escritorio Remoto para Maestros, Profesores y Catedráticos

Los profesores y el cuerpo docente pueden acceder de forma remota a las computadoras de su escuela desde casa o mientras viajan con Splashtop. Acceso fácil y seguro desde cualquier otro dispositivo.
Acceso Remoto Cuando se está Lejos de la Escuela
Mucha gente piensa que los profesores hacen la mayoría de su trabajo en el aula. Pero los maestros saben que siempre hay más trabajo que hacer de lo que el día escolar permite.
Los profesores trabajan desde casa por la noche y los fines de semana, o desde varios lugares donde pueden encontrar unos minutos para hacer algunas cosas. Pero a veces los maestros necesitan acceso a la computadora de la escuela para completar una tarea. Eso puede ser un problema cuando se trabaja fuera de la escuela.
Con Splashtop, las escuelas K-12, colegios y cualquier otra institución educativa pueden dar a su facultad acceso remoto a sus propias computadoras de trabajo desde cualquier dispositivo. Los profesores pueden usar cualquier dispositivo Windows, Mac, Chromebook, iOS o Android para acceder a sus computadoras Windows, Mac y Linux.
Con el acceso remoto a las computadoras de la escuela, los profesores pueden acceder a todos sus archivos y controlar a distancia las aplicaciones de software de uso intensivo de recursos que están en sus escritorios. Es como sentarse frente al ordenador remoto.
Acceso Seguro
Splashtop tiene una serie de funciones de seguridad, como encriptación de 256 bits, autenticación de dispositivos y autenticación de dos factores. Nuestros servidores están protegidos por un sistema de prevención de intrusiones y mitigación de ataques DDoS (denegación de servicio distribuido) de última generación, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso significa que los datos de la escuela y de los alumnos están protegidos en todo momento.
¡Pruébalo Gratis!
La Splashtop da poder a más de 30 millones de usuarios finales en todo el mundo. Los grandes bancos, las fuerzas del orden, las agencias gubernamentales, los gobiernos locales y los contratistas gubernamentales confían en Splashtop.
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