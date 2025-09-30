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Pantalla compartida remota con el software de acceso remoto Splashtop

Trevor Jackins
Se lee en 1 minutos
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¿Qué es compartir la pantalla de forma remota?

El uso compartido de pantalla remota es un software o una aplicación basada en un navegador que permite que dos usuarios de ordenadores en ubicaciones separadas accedan o vean conjuntamente la pantalla del ordenador del otro. El uso compartido de pantalla también puede denominarse uso compartido de escritorio o uso compartido de ordenador remoto.

Diferentes tipos de pantalla compartida

Con la abundancia de software de comunicación por video (como Zoom), compartir pantalla ha adquirido dos significados con distinciones particularmente importantes:

  1. Pantalla compartida en reuniones de vídeo: esta pantalla compartida solo se activa durante las reuniones de vídeo en plataformas como Zoom o Microsoft Teams. Se utiliza principalmente para presentaciones o seminarios web.

  2. Pantalla compartida a distancia: esta pantalla compartida se basa en un software o en un navegador y no requiere una reunión de vídeo. Lo utilizan los equipos de TI para dar soporte a clientes o empleados, o para hacer demostraciones en tiempo real.

Casos prácticos de TI para compartir pantalla de forma remota

Hay varios escenarios en los que los informáticos pueden requerir compartir la pantalla de forma remota para resolver un problema:

  • Realizar un recorrido por una solución común

  • Identificación de un problema que un usuario final no puede describir con suficiente detalle

  • Las leyes o regulaciones no permiten el acceso directo al ordenador por parte de usuarios no autorizados

Cuándo necesita acceso remoto frente a compartir pantalla

No todos los problemas se pueden solucionar simplemente compartiendo pantallas. Si un usuario no puede resolver un problema por sí solo, es posible que sea necesario que una persona del departamento de informática acceda de forma remota a su ordenador para solucionar el problema manualmente.

Con Splashtop, puede pasar fácilmente de compartir pantallas a proporcionar acceso directo si es necesario. Dado el cambio a entornos de trabajo más remotos y flexibles, se ha vuelto fundamental que los equipos de TI tengan la funcionalidad para hacer ambas cosas.

Soluciones de Splashtop

Splashtop ofrece varias soluciones de acceso remoto, escritorio remoto y asistencia informática remota con capacidades para compartir pantalla de forma remota.

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