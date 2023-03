Acceso remoto a laboratorios de computación de Mac para los estudiantes

Los estudiantes pueden acceder con seguridad y controlar los ordenadores Mac desde sus propios portátiles, tabletas y dispositivos móviles para acceder a todos los archivos y aplicaciones que necesiten.

Hay varias razones por las que los campus universitarios de todo EEUU han ido añadiendo un número cada vez mayor de Mac a sus laboratorios informáticos. Una encuesta reciente reveló que 71% de los estudiantes universitarios prefieren utilizar ordenadores Mac. Los Mac son la opción preferida, especialmente para los alumnos que estudian campos creativos como el diseño gráfico, la arquitectura y la producción de vídeo.

A raíz del cierre de los campus por la COVID-19, las universidades han buscado la forma de ayudar a los estudiantes a acceder a los ordenadores del laboratorio de forma remota. Las VPN son notoriamente lentas, difíciles de manejar y poco seguras. Y muchas soluciones de escritorio remoto no tienen buena compatibilidad con los ordenadores Mac.

Por eso, varias universidades han recurrido a Splashtop para permitir a los estudiantes acceder de forma remota a los ordenadores del laboratorio Mac desde sus propios dispositivos. Los estudiantes pueden aprovechar la potencia de procesamiento, el hardware especializado y el software de los Mac usando sus propios Chromebook, iPad, ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo. Y con las conexiones remotas de alto rendimiento de Splashtop, pueden hacerlo en tiempo real.

Además, los profesores pueden entrar a distancia en los ordenadores del laboratorio Mac para ofrecer una experiencia de enseñanza a distancia más eficaz.

Splashtop para el acceso remoto al ordenador del laboratorio Mac

El Colegio de Bellas Artes, Artes Escénicas y Comunicación (CFPCA) de la Universidad Estatal de Wayne es uno de los muchos colegios que ahora utilizan Splashtop para proporcionar a los estudiantes acceso remoto a los laboratorios de ordenadores.

Además del acceso remoto rápido a los Mac, los estudiantes de Wayne State también tienen la ventaja de poder utilizar las aplicaciones de software en los ordenadores del laboratorio Mac que normalmente no podrían ejecutar en sus dispositivos personales.

"Con la edición de vídeo, los estudiantes están haciendo 4k, incluso hasta 8k, y sus MacBook Pro no van a ser capaces de manejar eso", afirma Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicaciones en el CFPCA. "Así que tenemos iMac Pro en los laboratorios de la escuela, y los estudiantes pueden acceder a ellos de forma remota y todo les funciona".

El departamento de Educación Profesional y Técnica (CTE) de Laney College también ha recibido comentarios positivos de profesores y estudiantes que acceden de forma remota a los laboratorios de informática de la escuela.

"Algunos estudiantes tienen ordenadores que no son lo suficientemente potentes para ejecutar este software", asegura Gerald Casey, que trabaja en el departamento de informática del CTE. "Los estudiantes tienen que tener acceso a este software, y ahí es donde entra Splashtop... A los docentes les encanta. No pueden creer que funcione tan bien, están sorprendidos, y no creo que esté exagerando".

El futuro del escritorio remoto para ordenadores de laboratorio

Si bien Splashtop facilitó que muchas universidades continuaran el aprendizaje a distancia cuando los campus cerraron, la mayoría de las universidades piensan continuar ofreciendo acceso remoto incluso después de que los campus reabran.

Hay varias razones por las que las instituciones de educación superior quieren seguir utilizando Splashtop para los laboratorios remotos:

Los estudiantes pueden acceder de forma segura a los ordenadores del laboratorio, y a sus archivos y aplicaciones, desde sus propios dispositivos para el aprendizaje a distancia.

En caso de cierre repentino del campus, los estudiantes podrían seguir accediendo a los recursos que necesitan para continuar su formación.

Los estudiantes pueden acceder a los ordenadores del laboratorio desde su casa mientras están enfermos para evitar la propagación a otros estudiantes y profesores.

A los estudiantes y profesores les encanta cómo Splashtop ha facilitado el acceso a los ordenadores de laboratorio Mac.

Splashtop permite a los usuarios escuchar audio mientras acceden de forma remota a computadoras Mac.

