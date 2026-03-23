Q&A con el CEO de Splashtop, Mark Lee, sobre el Coronavirus (COVID-19)

¿Preguntas sobre la habilitación del trabajo desde casa en respuesta al Coronavirus? Mark Lee, Director General de Splashtop, responde a las siguientes preguntas sobre el acceso remoto:
Q&A con Mark Lee
P: Nuestros empleados necesitan trabajar desde casa durante la crisis del COVID-19. ¿Cómo podemos establecer un lugar de trabajo remoto rápidamente?
R: Durante la crisis del COVID-19, hemos visto una enorme demanda de Splashtop Remote Access, tanto en cloud como en soluciones empresariales locales. Las empresas y los particulares buscan formas de estar seguros y seguir siendo productivos. Puedes configurar rápidamente tu equipo con acceso remoto en cualquier momento a tus ordenadores de trabajo desde la página de nuestra solución para Teletrabajar .
P: He oído que necesitamos una VPN para que mis empleados trabajen a distancia. ¿Es eso cierto?
R: Las Redes Privadas Virtuales (VPN) son caras de instalar y mantener, y si no se configuran o gestionan adecuadamente, pueden existir riesgos de seguridad importantes. Por ejemplo, si los empleados acceden a la red corporativa a través de una VPN desde ordenadores domésticos infectados con malware o ransomware, los ordenadores domésticos comprometidos podrían infectar toda la red corporativa a través de la conexión VPN. Las VPN tampoco ofrecen el nivel de control y gestión de acceso granular que ofrece una solución de acceso remoto.
P: Mi empresa ya tiene una VPN. ¿No es suficiente para permitir que mis empleados trabajen desde casa?
R: Para acceder de forma remota a los ordenadores de la empresa, a menudo los usuarios necesitan utilizar el Protocolo de Escritorio Remoto (RDP) o VNC. Existen varios problemas de rendimiento y compatibilidad con estas soluciones en diferentes dispositivos y plataformas de sistemas operativos. Una solución sencilla y de alto rendimiento como Splashtop Remote Access ofrece una experiencia fluida y productiva para los usuarios.
P: Entonces, ¿cómo funcionan los productos de acceso remoto Splashtop con la VPN de mi empresa?
R: A diferencia de RDP y VNC, que suelen ser lentos y poco ágiles a través de VPN en un entorno WAN, Splashtop funciona muy bien a través de VPN, ya que es una solución de acceso remoto optimizada para WAN y de alto rendimiento. Al mismo tiempo, Splashtop admite 2FA, autenticación de dispositivos, registros de auditoría, grabación de sesiones, tráfico cifrado TLS/SSL y varias funciones de gestión. En realidad, no es necesario utilizar una VPN.
P: Splashtop tiene oficinas en muchas zonas del mundo, incluida China. ¿Qué medidas has tomado para cooperar con las directivas sanitarias del gobierno local para permitir que los empleados trabajen a distancia?
A: El brote de COVID-19 ocurrió durante el descanso de las vacaciones del Año Nuevo Chino, por lo que nuestros empleados chinos ya estaban de regreso en sus hogares en diferentes provincias. Afortunadamente, somos una empresa de tecnología de acceso remoto, por lo que todos nuestros empleados ya tenían Splashtop instalado en sus computadoras de oficina. Nuestros empleados pudieron mantenerse seguros y también productivos de inmediato, utilizando Splashtop para trabajar de forma remota desde casa. A medida que el brote se expandió a nuestras otras oficinas en Taipéi, Tokio, Singapur, Ámsterdam y San José (CA), también establecimos políticas para permitir que los empleados trabajen desde casa usando Splashtop.
P: ¿Qué consejos das a las empresas que configuran el acceso remoto de sus empleados por primera vez?
R: Desafortunadamente, a veces se necesita una emergencia para estimular a las empresas a mejorar sus infraestructuras tecnológicas y actualizar las políticas de trabajo a distancia. El COVID-19 ha hecho que muchos de nosotros seamos más conscientes en general de la necesidad de flexibilidad en dónde y cómo la gente hace su trabajo. El acceso remoto es una herramienta crítica que las organizaciones pueden utilizar para aumentar su capacidad de recuperación y apoyar la continuidad del negocio.
El COVID-19 no es la primera crisis global que encontramos, y es una apuesta segura que no será la última. Más allá de apoyar la continuidad del negocio, el acceso remoto puede ayudar a disminuir el tiempo y el estrés de los largos viajes, apoyar el equilibrio entre el trabajo y la vida de los empleados, y ayudar a atraer y retener a los trabajadores de nueva generación, que adoptan el teletrabajo como un importante atributo de su estilo de vida.
P: ¿Por qué Splashtop ofrece descuentos en sus productos a los nuevos clientes durante el brote de COVID-19?
R: Como ciudadanos empresariales responsables, creemos que es nuestro deber ayudar a otros a tener más capacidad de resistencia durante este brote de COVID-19. Nos tomamos este compromiso muy en serio, por eso ponemos nuestros productos a disposición a un coste reducido. Ver más sobre descuentos en América del Norte y Europa.