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Patch Tuesday de agosto de 2026: 421 CVE que priorizar

Trevor Jackins
Se lee en 9 minutos
Actualizado
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La publicación de agosto de 2026 de Microsoft para Patch Tuesday abarca 421 CVE en Windows, Office, Azure, Exchange Server, SharePoint Server, Developer Tools y Microsoft Defender. Dos vulnerabilidades destacan y requieren atención inmediata: una con explotación confirmada en entornos reales y otra que ya se conoce públicamente. También se señalan dos CVE no pertenecientes a Microsoft, republicados, que afectan al TPM de Windows. Esta es nuestra opinión sobre dónde conviene centrarse primero.

Desglose de parches de Microsoft para agosto de 2026

Como vemos la mayoría de los meses, Windows representa la mayor parte de esta versión, con 236 vulnerabilidades abordadas en 32 actualizaciones distintas. Office y Office 2016 tienen 98 vulnerabilidades cada uno, lo que refleja el mismo conjunto subyacente de problemas distribuido a través de dos modelos de mantenimiento diferentes: actualizaciones acumulativas para las versiones de Office compatibles actualmente y actualizaciones individuales para Office 2016. SharePoint Server y Developer Tools completan la lista con el siguiente mayor número de vulnerabilidades, con 30 y 26 respectivamente.

Aquí tienes el desglose de la versión:

Familia de productos

Actualizaciones por producto/versión

Vulnerabilidades corregidas

Actualizaciones distintas

Tipo de actualización

Azure

1

17

15

Particular

Defender

1

1

1

Acumulativa

Herramientas para desarrolladores

1

26

36

Acumulativa

Servidor Exchange

1

7

4

Acumulativa

Office

1

98

11

Acumulativo (excepto 2016)

Office 2016

1

98

18

Particular

Otros

1

6

4

Particular

SharePoint Server

1

30

3

Acumulativa

Windows

1

236

32

Acumulativa

Si analizamos dónde se encuentra realmente la exposición de este mes, vemos un conjunto de áreas ya conocido: componentes principales de redes y controladores de Windows (DNS Server, DHCP Server, RRAS, SSTP, RMCAST, Telephony Service, Win32k), componentes de gestión de documentos de Office (Word, Excel, PowerPoint, Access y el componente gráfico compartido) y plataformas de colaboración (SharePoint Server y Exchange Server). Este mes también estamos viendo una concentración significativa de correcciones en Developer Tools y .NET, algo que conviene señalar si tu organización ejecuta infraestructura interna de compilación o CI/CD.

Dado que Office y Windows juntos representan más de tres cuartas partes de las vulnerabilidades abordadas este mes, esperaríamos que la mayor parte del esfuerzo de validación de parches recaiga en los endpoints y las cargas de trabajo de productividad, más que en la infraestructura de servidores, aunque las correcciones del lado del servidor en SharePoint, Exchange y los servicios principales de red de Windows conllevan un riesgo desproporcionado dada su naturaleza expuesta a la red.

Vulnerabilidades de día cero y de explotación más probable

Cada mes, prestamos especial atención a los CVE en los que las propias señales de Microsoft —detalles conocidos públicamente o explotación confirmada— indican que el riesgo en el mundo real está superando la puntuación de gravedad basada en CVSS. Este mes, dos vulnerabilidades entran en esa categoría:

ID de CVE

Título

Elemento destacado

CVE-2026-62832

Vulnerabilidad de elevación de privilegios del servicio de perfiles de usuario de Windows

Conocida públicamente

CVE-2026-68820

Vulnerabilidad de elevación de privilegios del controlador de funciones auxiliares de Windows para WinSock

Explotación detectada

CVE-2026-68820 tiene explotación activa confirmada, y CVE-2026-62832 es conocida públicamente, lo que significa que ya hay detalles técnicos disponibles que podrían acelerar el desarrollo de exploits. Ambas son vulnerabilidades de elevación de privilegios clasificadas como Importantes en lugar de Críticas, un buen recordatorio de que no debemos basarnos solo en las clasificaciones de gravedad para medir la urgencia. Estas dos vulnerabilidades deben estar al principio de la cola de parches de este mes, independientemente de su etiqueta basada en CVSS.

Vulnerabilidades críticas en agosto de 2026

Nuestra revisión de esta versión identifica 43 vulnerabilidades calificadas como críticas, la gran mayoría de las cuales son fallos de ejecución remota de código (RCE). Varias afectan a infraestructuras expuestas a la red que solemos ver expuestas dentro de las redes empresariales o en su perímetro:

ID de CVE

Componente afectado

Impacto

CVE-2026-62817 / CVE-2026-62820 / CVE-2026-62878 / CVE-2026-65789

Servidor DNS de Windows

Ejecución remota de código

CVE-2026-62819

Servicio de enrutamiento y acceso remoto (RRAS) de Windows

Ejecución remota de código

CVE-2026-62818

Servicios de certificados de Active Directory (AD CS)

Ejecución remota de código

CVE-2026-62815

Microsoft QUIC

Ejecución remota de código

CVE-2026-62816

Controlador de transporte de multidifusión confiable de Windows (RMCAST)

Ejecución remota de código

CVE-2026-62889

Protocolo de túnel de sockets seguros (SSTP) de Windows

Ejecución remota de código

CVE-2026-62823

Servidor DHCP de Windows

Ejecución remota de código

CVE-2026-65791

Servicio de destino iSCSI de Windows

Ejecución remota de código

CVE-2026-62824

Cliente de escritorio remoto

Ejecución remota de código

CVE-2026-62827 / CVE-2026-64921 / CVE-2026-65665

Microsoft SharePoint Server

Elevación de privilegios / ejecución remota de código

CVE-2026-62911

Microsoft Exchange Server

Elevación de privilegios

Los CVE restantes con calificación Crítica que estamos siguiendo se concentran en Microsoft Office (Word, Excel y el componente gráfico compartido), que este mes registra más de una docena de vulnerabilidades RCE críticas. Dado que varios de estos fallos afectan a servicios que suelen estar expuestos a redes no confiables —DNS, RRAS y DHCP en particular—, trataríamos la validación y el despliegue de parches para controladores de dominio, servidores perimetrales e infraestructura de acceso remoto como una prioridad máxima.

Cómo priorizar los parches de agosto de 2026

Con 421 CVE que revisar, es esencial adoptar un enfoque basado en el riesgo. Así es como recomendamos priorizar la versión de este mes.

Aplica el parche en un plazo de 72 horas

  • Windows DNS Server, DHCP Server, RRAS, SSTP y RMCAST — fallos críticos de RCE en servicios expuestos a la red

  • Active Directory Certificate Services (AD CS) y Microsoft QUIC — RCE crítica que afecta a la infraestructura de identidad y transporte

  • CVE-2026-68820 (WinSock AFD) y CVE-2026-62832 (User Profile Service): explotada activamente y conocida públicamente, respectivamente

  • SharePoint Server y Exchange Server — vulnerabilidades críticas en plataformas de colaboración con implementaciones expuestas a internet

  • Cliente de escritorio remoto y servicio de destino iSCSI — RCE crítica relevante para la infraestructura de acceso remoto y almacenamiento

Aplicar el parche en 1-2 semanas

  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access): gran volumen de vulnerabilidades críticas e importantes de RCE que requieren interacción del usuario

  • Herramientas para desarrolladores y .NET: relevante para la compilación interna, CI/CD y la infraestructura de aplicaciones

  • Windows Kernel, Win32k, NTFS y Telephony Service: vulnerabilidades calificadas como importantes con amplia presencia en los endpoints

Ciclo regular de parches

  • Componentes de Windows de menor gravedad que afectan a servicios expuestos con menos frecuencia

  • Vulnerabilidades que requieren acceso local o configuraciones no predeterminadas

  • Sistemas con controles compensatorios ya implementados (segmentación de red, acceso restringido, cobertura de EDR)

CVE destacadas no pertenecientes a Microsoft republicadas

CNA

Etiqueta

CVE

¿Preguntas frecuentes?

¿Soluciones alternativas?

¿Medidas de mitigación?

MITRE

Windows TPM

CVE-2026-6726

No

No

MITRE

Windows TPM

CVE-2026-6727

No

No

Ambos CVE republicados afectan a implementaciones de Windows TPM (Trusted Platform Module) y se rastrean bajo MITRE en lugar del propio CNA de Microsoft. Actualmente ninguno tiene soluciones alternativas ni mitigaciones documentadas, lo que hace que la aplicación oportuna de parches sea la principal vía de remediación una vez que las actualizaciones del proveedor estén disponibles. Como señalamos cada mes cuando aparecen, te recomendamos tratar los componentes de terceros y cercanos al firmware, como las pilas TPM, como parte del mismo flujo de trabajo de gestión de vulnerabilidades que usas para los parches a nivel de sistema operativo, en lugar de tratarlos como una vía separada y de menor prioridad.

Cómo puede ayudar Splashtop AEM

Con 421 CVE que revisar este mes, no es realista clasificar manualmente el riesgo en cada endpoint. Ese es exactamente el vacío que Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints) está diseñado para cubrir:

  • Identifica el riesgo rápidamente: Obtén visibilidad centralizada de las vulnerabilidades de los endpoints, el estado de los parches y el inventario de software/hardware, para que sepas dónde estás expuesto antes de empezar a aplicar parches.

  • Prioriza las actualizaciones críticas: los insights de CVE con tecnología de IA muestran qué vulnerabilidades importan más para tu entorno, incluidas las incidencias de severidad crítica y los CVE con explotación confirmada o probable, para que el esfuerzo se centre primero donde el riesgo es mayor.

  • Aplica parches más rápido: automatiza las políticas de parches e implementa actualizaciones en sistemas operativos y software de terceros en tiempo real, con visibilidad del éxito y el fallo en cada paso.

  • Refuerza los flujos de trabajo existentes: Añade una remediación más rápida y una mejor visibilidad en lugar del parcheo manual o junto con Microsoft Intune.

Prueba gratis Splashtop AEM

Un solo Patch Tuesday puede tardar semanas en remediarse por completo sin las herramientas adecuadas, y para cuando terminas, la siguiente versión ya está en camino. Con Splashtop AEM, puedes:

  • Detecta endpoints vulnerables en todo tu entorno

  • Prioriza los CVE críticos en función del riesgo real de explotación

  • Automatiza la implementación de parches para Windows, Office y aplicaciones de terceros

  • Supervisa el éxito y el fallo de los parches desde un único panel

  • Refuerza la seguridad en entornos distribuidos y remotos

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