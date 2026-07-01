Una de las decisiones más importantes que los equipos de TI tienen que tomar es si centrarse en una infraestructura local o pasarse a la nube. Esta decisión afectará a sus costes de TI, la seguridad de los datos, el crecimiento del negocio y mucho más, pero no hay una única respuesta correcta para todas las empresas, así que deben valorar cuidadosamente sus opciones y necesidades.
Si estás intentando elegir entre una solución local y una en la nube, puede parecer una decisión abrumadora. Sin embargo, al comprender las diferencias y sopesar sus ventajas y desventajas, los equipos de TI pueden determinar cuál es la mejor opción para su empresa.
Con esto en mente, veamos la infraestructura local frente a la nube, sus ventajas y desventajas, y te ayudemos a determinar qué opción funciona mejor para las necesidades de tu empresa.
¿Qué es la informática local?
La infraestructura on-premises se refiere a los servidores que una empresa posee y controla de forma privada, y que se alojan y mantienen en sus propias instalaciones. Con la informática on-premises, la empresa tiene un control más directo sobre su infraestructura, incluida la ubicación de los datos, las aplicaciones, la configuración de seguridad y el mantenimiento.
La infraestructura local suele ser utilizada por empresas con datos muy sensibles o requisitos estrictos de cumplimiento de TI, aunque también requiere espacio físico para almacenar todo su hardware.
¿Qué es la informática en la cloud?
La infraestructura en la nube se refiere a la infraestructura alojada por un proveedor de servicios externo y disponible según sea necesario. Con la computación en la nube, el proveedor ofrece software, almacenamiento y demás a través de internet, eliminando la necesidad de que la empresa almacene y gestione todo localmente.
La computación en la nube es una opción asequible y escalable, lo que la convierte en una opción popular para las empresas. La computación en la nube también se presenta en varias formas, incluidas las nubes públicas, en las que los recursos gestionados por el proveedor se comparten entre clientes, pero están lógicamente separados y protegidos mediante controles de seguridad en la nube, y las nubes privadas, en las que el sistema está dedicado a una sola organización.
¿Cuáles son las diferencias clave entre la infraestructura local y la nube?
Tanto los modelos en la nube como on-premise tienen sus propias ventajas e inconvenientes, que ayudan a destacar las diferencias clave entre ambos, pero ahí no acaba todo. Hay varias formas en que ambos difieren, por lo que las organizaciones deben conocer las diferencias clave para determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades.
Podemos resumir sus diferencias así:
Aspecto
computación en cloud
Computación local
Costo
Menores costes iniciales, normalmente con una suscripción o según el uso. Los costes aumentarán en función del consumo.
Alta inversión inicial en hardware, software, instalaciones y configuración, además de los costes continuos de mantenimiento.
Escalabilidad
Altamente escalable; los recursos pueden ampliarse o reducirse según la demanda.
Limitado por la capacidad del hardware. A menudo, ampliar la capacidad requiere comprar e instalar equipo nuevo.
Controles de seguridad
Normalmente, se trata de un modelo de responsabilidad compartida en el que el proveedor gestiona la seguridad de la infraestructura, mientras que los clientes gestionan los datos y los controles de acceso.
La organización tiene control total sobre las políticas de seguridad, la infraestructura y la protección de datos.
Responsabilidad del mantenimiento
El proveedor se encarga del mantenimiento del hardware, las actualizaciones y la gestión de la infraestructura.
Los equipos internos de TI son responsables del hardware, las actualizaciones de software, las copias de seguridad y el mantenimiento del sistema.
Rendimiento
Depende de la conectividad a internet y de la infraestructura del proveedor. El rendimiento puede verse afectado por la latencia en algunas cargas de trabajo.
Suele ofrecer un rendimiento predecible y baja latencia para los usuarios y las aplicaciones locales.
Preparación para el acceso remoto
Diseñado para acceso remoto desde cualquier lugar con conexión a internet.
Requiere VPN, soluciones de escritorio remoto u otra infraestructura para habilitar el acceso remoto.
Cumplimiento
Muchos proveedores ofrecen certificaciones y herramientas de cumplimiento, pero las organizaciones deben garantizar una configuración adecuada y una correcta gobernanza de los datos.
Proporciona un control más directo sobre la ubicación de los datos, la configuración de la infraestructura y los procesos de auditoría, pero la organización sigue siendo responsable de implementar y documentar los controles requeridos.
Mejores casos de uso
Crecimiento rápido, cargas de trabajo variables, startups, colaboración global, recuperación ante desastres y entornos de trabajo remoto.
Sectores altamente regulados, aplicaciones heredadas, cargas de trabajo predecibles, requisitos de soberanía de datos y organizaciones que necesitan el máximo control.
Ventajas y desafíos de la informática on-premise
Con estas definiciones ya establecidas, podemos empezar a desglosar las ventajas y desventajas de cada tipo de infraestructura. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la informática on-premise?
Ventajas clave de la informática local
La informática on-premises ofrece varias ventajas para las organizaciones que necesitan la seguridad y el control que proporciona, entre ellas:
Control total de los datos: Usar una infraestructura local significa tener control total sobre tus datos, sistemas y hardware.
Costes previsibles: Como la infraestructura local no depende de una suscripción, es más fácil prever y gestionar los costes.
Control del cumplimiento: la infraestructura on-premises puede dar a las organizaciones un control más directo sobre la ubicación de los datos, la configuración del sistema y los procesos de auditoría.
Rendimiento de baja latencia: Como toda la infraestructura está en las instalaciones, hay una latencia mínima cuando trabajas desde la oficina.
Sin dependencia de la conectividad: La informática on-premises se basa en dispositivos locales, por lo que puede funcionar sin necesidad de una conexión a internet.
Desafíos comunes de la informática on-premise
Los retos de la informática local incluyen:
Alto coste inicial: Aunque la informática local puede tener costes recurrentes predecibles, requiere un alto coste inicial para configurar la infraestructura física y otros equipos.
Mantenimiento continuo: Mientras que las soluciones alojadas las mantiene y gestiona el proveedor, la infraestructura local queda en manos de la empresa. Eso significa que necesitan dedicar recursos de TI al mantenimiento y la resolución de problemas, lo que puede resultar costoso.
Escalabilidad limitada: Aunque las soluciones alojadas son fáciles de escalar, la infraestructura on-premises es bastante más difícil de escalar y requiere inversiones importantes en espacio y equipos adicionales.
Riesgo de fallo: Depender del hardware significa aceptar el riesgo de que falle, lo que puede provocar interrupciones prolongadas y pérdida de datos.
Despliegue más lento: Configurar y desplegar una infraestructura on-premise puede llevar mucho tiempo, e incluso incorporar y aprovisionar a nuevos usuarios puede requerir un tiempo considerable.
Beneficios y desafíos de la computación en la nube
Veamos los pros y los contras de la computación en la nube para entender qué ofrece que las opciones locales no ofrecen (y viceversa).
Beneficios clave de la computación en la nube
La computación en la nube ofrece la accesibilidad, escalabilidad y fiabilidad que las empresas necesitan, lo que la convierte en una opción popular para compañías de todos los tamaños. Estos beneficios incluyen:
Escalabilidad rápida: como la computación en la nube es un servicio alojado, es fácil escalar a medida que una empresa crece. El proveedor puede añadir nuevos puestos fácilmente, sin que la organización tenga que invertir en infraestructura adicional.
Menor inversión inicial: La computación en la nube no requiere hardware ni espacio físico, por lo que los costes iniciales son significativamente menores.
Recuperación ante desastres: Muchos proveedores de la nube ofrecen capacidades de redundancia, copia de seguridad y recuperación ante desastres, pero las organizaciones aún deben configurarlas y gestionarlas correctamente.
Accesibilidad global: Como la infraestructura en la nube es accesible a través de internet, los usuarios no están restringidos a una única ubicación física; pueden acceder a todo desde cualquier lugar con conexión a internet.
Menor carga para TI: El proveedor gestiona la plataforma en la nube subyacente, lo que puede reducir el tiempo que TI dedica a mantener servidores físicos, almacenamiento e instalaciones.
Desafíos comunes de la informática en la nube
Hay varios factores que pueden hacer que resulte menos atractivo en comparación con las opciones on-premises, entre ellos:
Dependencia del proveedor: Usar infraestructura en la nube significa que dependes del proveedor, lo que implica sacrificar parte del control.
Problemas de privacidad: Aunque la infraestructura en la nube suele incluir sólidas medidas de seguridad y cifrado, estas pueden variar según el proveedor, y no todas las empresas se sentirán seguras almacenando sus datos fuera de sus instalaciones.
Cumplimiento normativo: Aunque los proveedores de la nube suelen cumplir la normativa, el hecho de que sea un servicio de terceros puede generar cierta preocupación y posibles problemas, incluso con un cifrado sólido.
Costes de suscripción: Los servicios en la nube se ofrecen mediante suscripción, lo que, según el proveedor, puede acumularse con el tiempo.
Dependencia de internet: Dado que la infraestructura en la nube se ofrece a través de internet, los usuarios dependen de una conexión a internet fiable para acceder a todo.
Personalización limitada: Aunque las soluciones on-premises (y algunas nubes privadas) pueden adaptarse a las necesidades y preferencias de una organización, la mayoría de los servicios en la nube tienen opciones de personalización y flexibilidad limitadas.
Cómo elegir entre on-premise y la nube
Hay algunos factores que querrás tener en cuenta al elegir entre una infraestructura local y una en la nube.
Primero, hay que tener en cuenta la privacidad y la ciberseguridad. Si trabajas en un sector muy regulado con requisitos de seguridad estrictos, como el cumplimiento de HIPAA en el ámbito sanitario, la seguridad y el control de las opciones locales pueden ser preferibles. Sin embargo, todavía es posible encontrar una opción en la nube con los sólidos controles de seguridad que necesitas.
También está la cuestión de tus necesidades de flexibilidad y escalabilidad. Si tu empresa está creciendo, la infraestructura local puede ser demasiado inflexible para escalar contigo. Del mismo modo, si no dispones del espacio físico para una infraestructura local o quieres delegar la gestión de la infraestructura, la nube es la mejor opción.
El presupuesto es otro aspecto a tener en cuenta. Tendrás que comparar los costes totales de una suscripción continua a la nube con los costes iniciales y de mantenimiento de una opción local para determinar cuál se ajusta mejor a tu presupuesto.
En resumen, aunque no existe una solución única para todos, puedes determinar cuál es la adecuada para ti viendo cuál se ajusta mejor a las necesidades de tu negocio, tu presupuesto y tu seguridad.
Por qué la TI híbrida es cada vez más común
Sin embargo, además del presente, también hay que tener en cuenta las necesidades futuras. Por eso, también debemos analizar las tendencias en crecimiento y, en este caso, eso incluye una tercera opción: la infraestructura híbrida.
La infraestructura híbrida es una tendencia en crecimiento en la que las organizaciones usan una combinación de infraestructura on-premise y computación en la nube. Esto les permite mantener sus datos más sensibles almacenados de forma segura en sus instalaciones, mientras siguen usando la nube para lograr una mayor escalabilidad y soporte.
Gartner nombró a la computación híbrida como la principal tendencia de infraestructura y operaciones para 2026, lo que apunta a la necesidad de que las organizaciones combinen distintos modelos de computación, almacenamiento y red a medida que los entornos de TI se vuelven más distribuidos.
Splashtop es compatible con TI en la nube, local e híbrida
Tanto si tu infraestructura está basada en la nube como si es local o híbrida, los equipos de TI siguen necesitando una forma fiable de acceder a los dispositivos, dar soporte y gestionarlos en distintas ubicaciones. Eso cobra aún más importancia cuando los empleados trabajan en remoto, los dispositivos están repartidos entre distintas oficinas o los equipos de TI necesitan solucionar problemas en los sistemas sin estar físicamente presentes.
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