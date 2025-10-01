Proteger tu red de intrusiones y amenazas es uno de los aspectos más importantes de la ciberseguridad. Los equipos de TI deben ser capaces de identificar amenazas en tiempo real y reaccionar rápidamente, y una de las mejores maneras de lograr esto es con soluciones de Network Detection and Response (NDR).
Entonces, ¿qué es la Detección y Respuesta en la Red, cómo funciona y por qué es importante? Revisaremos todas esas preguntas, te ayudaremos a encontrar la solución NDR adecuada para tu empresa y te mostraremos cómo puedes usar Splashtop AEM para mantener tus dispositivos seguros.
¿Qué es NDR (Detección y Respuesta en la Red)?
La Detección y Respuesta de Red es un tipo de solución que puede detectar comportamientos inusuales o sospechosos en los datos de tráfico de red. Las soluciones NDR generalmente incluyen detección, identificación, forense y respuesta, permitiendo a los equipos de TI detectar y abordar problemas potenciales o ciberataques eficientemente.
NDR se usa frecuentemente para agilizar investigaciones y búsqueda de amenazas, priorizar alertas para los equipos de seguridad, y automatizar respuestas protectoras. Esto ayuda a mantener seguras las redes mientras asiste a los equipos de TI con ciberseguridad y cumple con sus requisitos de cumplimiento de TI.
The Evolution of NDR: From IDS to AI-Driven Threat Detection
NDR ha crecido y cambiado a lo largo de los años a medida que la tecnología detrás de él se ha desarrollado. Network Detection and Response comenzó como soluciones de Network Traffic Analysis (NTA) y Intrusion Detection System (IDS) que extraían modelos de tráfico de red de datos en bruto y comparaban la actividad de la red con un conjunto de reglas predefinidas para identificar comportamientos sospechosos.
En 2020, las soluciones NTA comenzaron a integrar capacidades de análisis de comportamiento y respuesta a amenazas. Esto llevó a NTA más allá del análisis de tráfico y lo transformó en Network Detection and Response.
Hoy en día, las soluciones NDR continúan creciendo, especialmente con la llegada del aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (AI). La tecnología puede analizar grandes cantidades de datos rápidamente y monitorear sistemas en tiempo real, permitiendo un análisis más exhaustivo y una capacidad de respuesta inmediata. Esto ha mejorado la capacidad de las soluciones NDR para detectar y responder a comportamientos sospechosos con análisis predictivo, seguimiento en tiempo real y resoluciones automatizadas, que pueden detectar y abordar problemas tan pronto como aparecen.
Tipos de amenazas detectadas por soluciones de Detección y Respuesta de Redes
No hay escasez de amenazas cibernéticas, y las organizaciones necesitan ser capaces de detectar y evitar cada una de ellas. Las soluciones de Network Detection and Response están diseñadas para abordar una multitud de amenazas, incluyendo:
Infecciones de malware en dispositivos y redes.
Ataques dirigidos, incluyendo DDoS, man-in-the-middle y ataques de inyección SQL.
Amenazas internas, como empleados descontentos o espías corporativos.
Comportamiento arriesgado y error humano, como mala seguridad de red o intentos de phishing.
La capacidad de NDR para detectar patrones y comportamientos asociados con estos ataques y amenazas lo convierte en una herramienta valiosa para la seguridad de la red, ya que puede identificar y abordar incluso ataques sofisticados en tiempo real.
Why is NDR Vital for Early Threat Detection and Faster Response?
Las soluciones NDR son críticas para identificar amenazas tan pronto como aparecen. Cada momento que un ciberataque pasa desapercibido o una infección de malware se extiende, la red y los datos de tu empresa están en grave riesgo.
Afortunadamente, las soluciones NDR utilizan monitoreo en tiempo real y alertas para identificar amenazas y notificar a los equipos de TI de inmediato, permitiendo respuestas más rápidas a posibles brechas. La tecnología AI y ML también ha ayudado a mejorar la velocidad, capacidad de respuesta y precisión de la Detección y Respuesta de Red, ya que puede escanear rápidamente grandes redes e identificar patrones o comportamientos inusuales en tiempo real. Esto ha llevado a velocidades sin precedentes, ayudando a los equipos de TI a proteger endpoints y redes mientras se reducen los falsos positivos.
How NDR Works: Leveraging AI & Behavioral Analytics for Threat Detection
Ahora que entendemos qué es NDR y los beneficios que aporta, podemos analizar cómo funciona. Básicamente, NDR detecta y aborda proactivamente amenazas siguiendo cuatro pasos:
Recopilando datos de tráfico de red
Estableciendo un comportamiento base
Monitoreando la red para detectar actividad sospechosa
Respondiendo a incidentes
Las soluciones NDR usan datos de la red para monitorizar el tráfico y aplicar análisis de comportamiento, ML y AI para detectar posibles amenazas y comportamientos sospechosos. Utilizan sensores en toda la red para recolectar metadatos de red en bruto, que pueden usar para crear un modelo de referencia del comportamiento normal de la red y sus actividades.
Si se presenta algún comportamiento o patrón inusual, la solución NDR puede reconocerlos como una aberración del comportamiento regular y activar una alerta. Esto permite un enfoque adaptativo para identificar y bloquear ataques, ya que puede detectar cualquier actividad inusual, en lugar de solo signos previamente conocidos de ataques.
Las soluciones NDR monitorean pasivamente cada dispositivo en la red de la empresa, por lo que están constantemente en busca de amenazas sin afectar el rendimiento o la disponibilidad del dispositivo. Cuando se integran con otras soluciones de ciberseguridad, como SIEM, SOAR y EDR, pueden proporcionar una detección y gestión de amenazas exhaustiva, holística y eficiente para mantener seguros los endpoints y las redes en todo momento.
Complexidad, Coste y Escalabilidad: Desafíos de las Soluciones NDR
Sin embargo, hay algunas limitaciones y desafíos de las soluciones NDR. Aunque usar NDR es importante para la ciberseguridad, los tomadores de decisiones y los equipos de TI deben ser conscientes de estos posibles obstáculos al invertir en una solución NDR:
Complejidad: Las herramientas NDR pueden requerir instalaciones extensas y complicadas, incluyendo la implementación de sensores a través de redes, invirtiendo en almacenamiento de datos de alta capacidad para datos de tráfico de red y entrenando a los equipos de TI en su uso. Esto puede hacer que sea difícil y consuma tiempo configurarlas y aprender a usarlas.
Costo: Las soluciones NDR pueden ser costosas, incluso prohibitivamente para organizaciones más pequeñas. Las empresas que buscan invertir en una solución NDR deben asegurarse de encontrar una que se ajuste a su presupuesto mientras aún ofrece todas las herramientas y funcionalidad que necesitan.
Escalabilidad: Aunque las soluciones NDR están diseñadas para ser escalables, el aumento del flujo de datos de redes más grandes puede sobrecargar los recursos y llevar a cuellos de botella. Esto puede crear desafíos para grandes empresas, dependiendo del tamaño de sus redes.
Falsos positivos: Las soluciones NDR monitorizan constantemente las redes en busca de actividad inusual, pero esto también puede llevar a falsos positivos. Desviaciones menores de los patrones regulares pueden marcarse como actividad sospechosa, lo que requiere tiempo innecesario para investigar.
Privacidad: Dado que las soluciones NDR monitorizan constantemente el tráfico de red, incluidas las comunicaciones cifradas, esto puede generar algunas preocupaciones de privacidad. Las organizaciones deben asegurarse de utilizar una solución que cumpla con los requisitos de seguridad de su industria, como el cumplimiento de RGPD, PCI DSS, y HIPAA.
Cómo elegir la solución NDR adecuada para tu red
Con esos desafíos en mente, ¿cómo pueden los tomadores de decisiones elegir la mejor solución NDR para su negocio? Hay varias soluciones NDR en el mercado, por lo que es importante comparar y encontrar una que tenga las características que necesitas dentro de tu presupuesto.
Considera lo siguiente al buscar soluciones NDR:
Facilidad de implementación: Las soluciones NDR pueden ser complejas y difíciles de implementar, pero no tienen por qué serlo. Encontrar una solución fácil de usar que se pueda implementar con poco tiempo o problemas es importante para asegurar una implementación suave y una incorporación fácil.
Integraciones: Considera las otras herramientas de seguridad que usas, como soluciones EDR y SIEM. Querrás encontrar una solución NDR que se integre perfectamente con ellas para obtener una seguridad total y comprensiva en toda tu red.
Escalabilidad: Necesitas una solución NDR que pueda cubrir toda tu red y mantenerse al día con su crecimiento. Considera los desafíos que las soluciones NDR pueden tener con las redes de grandes empresas y asegúrate de elegir una que esté diseñada para negocios de tu tamaño.
Funciones avanzadas: No todas las soluciones NDR tienen las mismas características. Busca una solución que utilice herramientas avanzadas, como la detección impulsada por IA y Acciones Inteligentes, para abordar rápidamente los problemas y obtener el mayor valor y eficiencia.
Por supuesto, también es importante encontrar una solución que ofrezca todo esto dentro de tu presupuesto; el ahorro de costos no debe venir a expensas de la seguridad, pero los presupuestos siempre deben ser considerados. Esto puede requerir un poco de búsqueda, pero algunas soluciones ofrecen las características que todas las empresas necesitan a un precio que cualquier negocio puede pagar.
El futuro de la detección de ciberamenazas: Explorando EDR, XDR y tecnologías emergentes
Network Detection and Response continúa creciendo y desarrollándose con nueva tecnología. Así como NTA evolucionó en NDR, también NDR avanza para satisfacer las necesidades modernas de ciberseguridad.
Detección y Respuesta en el Endpoint (EDR), por ejemplo, está creciendo rápidamente para mantener el ritmo de las demandas de seguridad modernas, proporcionando una detección de amenazas más exhaustiva a través de endpoints. Detección y Respuesta Ampliada (XDR), por otro lado, incluye detección de amenazas a través de un entorno más amplio, incluyendo tráfico de red, entornos cloud e incluso sistemas de correo electrónico.
Al igual que NDR, estas utilizan IA y aprendizaje automático para identificar amenazas conocidas y comportamientos sospechosos, identificando comportamiento sospechoso tan pronto como aparece. Usarlas juntas crea un entorno de seguridad integral que cubre múltiples vectores potenciales que los ciberdelincuentes podrían explotar.
Además, la tecnología impulsada por AI detrás de NDR continúa desarrollándose, mejorando la velocidad y la eficiencia. Ya estamos viendo cómo AI, ML y análisis de comportamiento pueden identificar y abordar rápidamente problemas potenciales, y a medida que esa tecnología se vuelve más perspicaz y eficiente, las soluciones NDR que las utilizan también lo harán.
Simplifica la detección de amenazas a través de Splashtop AEM & Bitdefender EDR
La detección de amenazas es vital para empresas de todos los tamaños e industrias. Afortunadamente, soluciones como Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) pueden ayudar a proteger endpoints y redes, incluso en entornos distribuidos.
El complemento de EDR & MDR de Splashtop, impulsado por integraciones con Bitdefender, ayuda a los equipos de TI a fortalecer la seguridad, detectar amenazas y reaccionar rápidamente ante problemas potenciales. Esto incluye:
Monitoreo continuo y detección de amenazas
Análisis de la causa raíz
Opciones de remediación automática y guiada
Splashtop AEM está diseñado para gestionar y proteger múltiples dispositivos en una empresa, incluidos dispositivos remotos, portátiles, computadoras de escritorio y dispositivos de Internet de las Cosas. Su complemento de EDR proporciona monitoreo y alertas en tiempo real, asegurando que los dispositivos se mantengan seguros cuando se conectan a tu red. Además, Splashtop AEM está diseñado teniendo en cuenta la seguridad y ayuda a las empresas a cumplir con sus requisitos de cumplimiento de ciberseguridad.
Aunque NDR es una herramienta poderosa para la protección de redes, EDR de Splashtop asegura que los dispositivos estén igualmente seguros. Esto crea una estrategia de defensa escalonada y holística, haciendo que Splashtop AEM y la protección EDR & MDR sean un complemento perfecto para cualquier solución NDR.
¿Quieres experimentar Splashtop AEM de primera mano? Empieza hoy con una prueba gratuita: